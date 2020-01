250-kiloinen Isisin uskonnollinen johtaja pidätettiin – piti kuljettaa auton lavalla

Abu Abdul Bari oli suuri Isisin hengellinen johtaja. Nyt hän on enää suuri.

Irakin hallitus ilmoitti torstaina, että poliisin erikoisjoukot olivat pidättäneet Mosulissa Isis-johtaja Abu Abdul Barin, joka tunnettiin myös nimellä Shifa al-Nima.

Molemmat nimet unohtuivat, kun kuvat pidätetystä miehestä levisivät verkossa. Baria kutsuttiin sosiaalisessa mediassa nimellä ”Jabba the Jihadist” eli Jihadisti-Jabba. Nimi on viittaus Tähtien sodan hahmoon Jabba the Hutt. Syyn voi jokainen päätellä itse.

Jabba the Hutt on yksi Tähtien sodan hahmoista.

Poliisi joutui kuljettamaan sairaalloisen ylipainoisen Barin lava-auton lavalla. New York Post ilmoitti hänen painokseen 250 kiloa.

Pidätyksestä kertoneen Stars and Stripes -sivuston mukaan Bari oli terroristijärjestö Isisin hengellinen johtaja, joka julkaisi uskonnollisia käskyjä eli fatwoja. Niissä hän komensi teloittamaan islaminoppineita, jotka eivät tukeneet Isisiä. Hän myös määräsi tuhottavaksi moskeijan, jonka uskottiin olleen profeetta Joonan hautapaikalla.

Brittiläinen terrorismin vastainen aktivisti Maajid Nawaz iloitsi Barin pidätyksestä Facebook-sivullaan.

– Tämä surkea elukka, joka ei pysty edes seisomaan omilla jaloillaan, antoi suurimman osan uskonnollisista perusteluista irakilaisten, syyrialaisten ja muiden orjuuttamiseksi, raiskaamiseksi, kiduttamiseksi ja murhaamiseksi, Nawaz kirjoitti.

– On hyvä, että syyrialaiset, irakilaiset ja muut saattavat todistaa tämän saastan halventamista. Se, että hän on näin lihava, liikkumaton ja nöyryytetty, on jälleen yksi isku Isis-imbesilleille, jotka luulivat, että Jumala oli heidän puolellaan.