Yhdysvallat tarkastaa Wuhanista tulevat matkustajat mysteeriviruksen takia

Viruksen aiheuttamaan hengitystiesairauteen on Kiinassa kuollut kaksi ihmistä.

Yhdysvallat aloittaa kiinalaisesta Wuhanin kaupungista tulleiden matkustajien tarkastukset sars-virusta muistuttavan viruksen takia, ilmoitti Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) perjantaina. Viruksen aiheuttamaan hengitystiesairauteen on Kiinassa kuollut kaksi ihmistä.

Tarkastelun kohteeksi joutuvat Wuhanista suoraan tai jatkolennoilla San Franciscon, New Yorkin JFK:n ja Los Angelesin lentokentille saapuvat ihmiset. Lentokentillä muun muassa mitataan matkustajien ruumiinlämpö.

CDC:n edustaja Nancy Messonnier kertoi tiedotustilaisuudessa, että Kiinassa on tähän mennessä havaittu 45 tapausta, jotka on yhdistetty uuteen virukseen. Lisäksi kaksi tautitapausta on löydetty Thaimaassa ja yksi Japanissa.

Taudin puhkeaminen on aiheuttanut huolestuneisuutta, koska vuosina 2002–2003 Manner-Kiinassa 349 ihmistä ja Hongkongissa 299 ihmistä kuoli sars-viruksen aiheuttamaan tautiin. Myös suomalainen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työntekijä kuoli sars-keuhkokuumeeseen huhtikuussa 2003 Pekingissä.

YK:n terveysjärjestön WHO:n mukaan uusi virus kuuluu laajaan koronavirusten perheeseen, jotka aiheuttavat erilaisia sairauksia aina tavanomaisesta vilustumisesta vakaviin sairauksiin, kuten sarsiin.