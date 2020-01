Trumpin puolustustiimi sai nimekkäitä vahvistuksia – edustaneet aiemmin muun muassa O.J. Simpsonia, Jeffrey Epsteinia sekä Mike Tysonia

Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidenttiä puolustaa virkarikosoikeudenkäynnissä muun muassa entinen erikoissyyttäjä Kenneth Starr, jonka vetämä tutkinta johti aikanaan Bill Clintonin virkasyytteeseen asettamiseen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti käynnistyi muodollisesti torstaina syytteiden luvulla ja valojen vannomisella, mutta ensimmäiset avauslausunnot oikeudenkäynnissä kuullaan vasta ensi tiistaina. Trumpin puolustuksen täyttä kokoonpanoa ei ole toistaiseksi vahvistettu virallisesti, mutta tiedotusvälineissä on jo julkaistu useita, sisäpiirilähteiltä saatuja nimiä.

Aiemmin tällä viikolla Valkoisen talon neuvonantaja Kellyanne Conway vahvisti, että puolustusasianajajien ryhmää johtavat Pat Cipollone ja Jay Sekulow. Ensin mainittu kuuluu niin ikään Valkoisen talon avustajakuntaan ja jälkimmäinen on Trumpin henkilökohtainen asianajaja, joka edusti Trumpia aiemmassa Venäjä-tutkinnassa.

Pat Cipollone (vas.) on nimetty Trumpin puolustustiimin johtajaksi.

Cipollone oli avainroolissa myös virkarikostutkinnassa, jonka yhteydessä hän kirjoitti edustajainhuoneen tutkijoille aggressiiviseksi kuvailtuja kirjeitä, joissa Valkoinen talo kieltäytyi osallistumasta kuulemisiin. Tähän saakka Cipollone on pysytellyt enimmäkseen taustalla, mutta oikeudenkäynnissä hän astuu näkyvämpään rooliin.

Sekulow on Venäjä-tutkinnan lisäksi edustanut Trumpia myös muissa asioissa, kuten taistelussa presidentin verotietojen julkaisemiseksi. Hänet tunnetaan myös uskonnonvapauteen liittyvien kysymysten edistäjänä.

Trumpin asianajaja Jay Sekulow kuvattiin presidentin Valkoisen talon työhuoneen ikkunan läpi viikko sitten.

– Presidentin yksityisenä neuvonantajana olen ollut mukana kaikissa näissä tutkinnoissa alusta lähtien, joten katsoimme tämän olevan sopivaa, Sekulow kommentoi Trumpin puolustustiimiin liittymistään NPR:n mukaan.

Muun muassa Reuters, New York Times, AFP sekä AP ovat kertoneet lähteisiinsä nojaten, että Trumpin puolustustiimiin liittyi perjantaina myös entinen erikoissyyttäjä Kenneth Starr. Kyseessä on sama mies, jonka johtama tutkinta ex-presidentti Bill Clintonin seksisuhteista johti lopulta tämän virkarikosoikeudenkäyntiin vuonna 1999.

Kenneth Starr kuvattuna syyskuussa 2018.

Starr on entinen liittovaltion tuomari, joka toimi korkeassa oikeusministeriön virassa presidentti George H.W. Bushin hallinnossa. Vuonna 2016 hän sai lähtöpassit yksityisen, baptistisen Baylor-yliopiston johdosta.

Syynä tähän oli ulkopuolisen lakifirman tekemä tutkinta, joka paljasti yliopiston johdon hoitaneen huonosti jalkapallojoukkueen jäseniin kohdistuneita syytöksiä seksuaalirikoksista. Starria tuolloin kritisoineet syyttivät häntä seksuaalisen väkivallan katsomisesta läpi sormien, vaikka tämän katsottiin aiemmin jahdanneen Clintonia tämän seksisuhteiden vuoksi.

Kenneth Starr antoi presidentti Bill Clintonin toimia koskevan todistajanlausunnon edustajainhuoneen lakivaliokunnalle marraskuussa 1998.

Oman liittymisensä Trumpin puolustustiimiin vahvisti perjantaina Twitterissä Harvardin yliopiston entinen oikeustieteen professori Alan Dershowitz. Yhdysvalloissa pitkään tunnettu Dershowitz muistetaan etenkin siitä, että hän johti niin sanottua Dream Teamia eli asianajajien joukkoa, joka puolusti vuonna 1995 oikeudessa jalkapallotähteä ja näyttelijää O.J. Simpsonia.

Alan Dershowitz poistui joulukuun alussa New Yorkissa oikeuden käsittelystä.

Dershowitzin ”unelmajoukkueessa” oli mukana myös nyt jo edesmennyt Robert Kardashian, jonka ex-puoliso ja lapset ovat nousseet sittemmin tunnetuksi tosi-tv:n saralla. Tiimi onnistui työssään, ja vaimonsa ja tämän miesystävän murhasta syytettynä ollut Simpson vapautettiin.

– Vaikka professori Dershowitz on puolueeton perustuslain suhteen – hän vastusti presidentti Bill Clintonin virkasyytettä ja äänesti Hillary Clintonia – hän uskoo, että esillä olevat kysymykset osuvat suoraan kestävän perustuslakimme sydämeen, Trumpin puolustustiimi luonnehti miestä julkaisemassaan tiedotteessa.

– Hän osallistuu tähän virkarikosoikeudenkäyntiin puolustaakseen perustuslain loukkaamattomuutta sekä estääkseen vaarallisen, perustuslaillisen ennakkotapauksen syntymisen, tiedote jatkui.

Dershowitz ja kaksoismurhasta syytetty O.J. Simpson kuvattuna oikeudenkäynnissä vuonna 1995.

Dershowitzin muihin tunnettuihin ex-asiakkaisiin kuuluvat myös muun muassa nyrkkeilijä Mike Tyson sekä tv-evankelista Jim Bakker.

Yhteistä Starrille ja Dershowitzille on se, että kumpikin heistä edusti seksuaalirikoksista tuomittua ja uusista vastaavista rikoksista syytteet saanutta liikemiestä Jeffrey Epsteiniä ennen kuin tämä löytyi viime vuonna sellistään hirttäytyneenä. Epsteiniä seksuaalirikoksista syyttävä Virginia Giuffre on väittänyt tulleensa pakotetuksi harrastamaan seksiä myös Dershowitzin kanssa, ja kumpikin on nostanut toistaan vastaan kanteen kunnianloukkauksesta.

Trumpin puolustustiimin jäseneksi on nimetty myös Robert Ray, joka oli mukana Clintoneihin 1990-kohdistuneessa Whitewater-tutkinnassa. Hän seurasi Starria aikanaan erikoissyyttäjänä ja hän myös kirjoitti Starrin Clinton-tutkintaa koskeneen loppuraportin.

Robert Ray poseerasi kameroille lokakuussa 1999 korvattuaan Kenneth Starrin erikoissyyttäjänä.

Muita yhdysvaltalaismediassa tiimin vahvistetuiksi tai mahdollisiksi jäseniksi mainittuja nimiä ovat muun muassa Pat Philbin, Mike Purpura, Pam Bondi, Tony Sayegh sekä Jane Raskin.

Senaatissa järjestettävän oikeudenkäynnin ei odoteta johtavan Trumpin viraltapanoon, sillä se vaatisi kahden kolmasosan enemmistön. Yksikään senaatissa enemmistönä olevista republikaaniedustajista ei ole toistaiseksi ilmaissut kannatustaan Trumpin viralta panemiseksi.