Seitsemän ihmistä löytyi surmattuna keskeltä viidakkoa – poliisi epäilee uskonlahkon väkivaltaista manausta

Poliisi vapautti 15 ihmistä, jotka olivat manausrituaalin kohteena.

Panamassa viranomaiset ovat löytäneet viidakosta raskaana olleen naisen ja kuusi alaikäistä lasta surmattuina. Uhrien uskotaan kuolleen New Light of God -nimellä kutsutun uskonlahkon harjoittaman manaamisen yhteydessä. Lisäksi 15 ihmistä vapautettiin, BBC kertoo.

Ngabé Buglé -alkuperäiskansaan kuuluvia uhreja oli kidutettu, hakattu, poltettu ja viillelty macheteilla, jotta he ”katuisivat syntejään,” The Guardian puolestaan uutisoi. Elossa löydettyjen raajat oli sidottu yhteen ja heitä oli lyöty puunuijilla ja Raamatuilla.

Paikallisen syyttäjän Rafael Baloyesin mukaan viranomaiset saivat tapahtumista tiedon kolmelta kyläläiseltä, jotka olivat paenneet väkivaltaa. Vaikka poliisi oli valmistautunut siihen, että jotain pahaa oli tapahtunut, tilanne yllätti heidät. Uskonlahko suoritti manauksia pienessä kirkossa maatilalla.

– He suorittivat rituaalia rakennuksen sisällä. Rituaalissa ihmisiä pidettiin siellä vastoin tahtoaan ja heitä kohdeltiin kaltoin, Baloyes sanoi.

– Kaikki nämä riitit tähtäsivät heidän tappamiseen, jos he eivät katuneet syntejään.

Riittejä oli tehty viime lauantaista lähtien. Poliisit keskeyttivät väkivallan alkuviikolla.

Baloyesin mukaan kuolleista raskaana ollut nainen ja nuorimmat lapset olivat ilmeisesti sukua keskenään. Lisäksi kirkossa oli tapettu perheen 17-vuotias naapurinsa.

– He etsivät tämän perheen pitääkseen rituaalin ja he teurastivat heidät, kohtelivat kaltoin ja käytännössä tappoivat koko perheen.

Poliisi on pidättänyt 10 ihmistä murhasta epäiltynä. Yksi epäillyistä on alaikäinen ja yksi on kuolleen naisen isä.

New York Timesin mukaan epäillyt kuuluvat New Light of God -lahkoon. Paikalliset kertoivat, että lahko oli aloittanut erilaisten rituaalin suorittamisen reilu kolme kuukautta sitten Alto Terrónissa, Länsi-Panamassa. Sieppaukset ja murhat alkoivat kuitenkin vasta lauantaina, kun yksi lahkon jäsenistä väitti saaneensa viestin jumalalta.