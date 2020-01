Isis-päällikkö huudahtaa vankeudessa kuvatulla videolla: ”Kysykää suomalaiselta ex-vaimoltani”

Suomalaisen ”Helin” ex-mies, Nero Saraiva, on tunnettu Isis-päällikkö. Tällainen on hänen kammottava tarinansa.

Hoikka tummahipiäinen mies istuu paljaan, valkoisen peltiseinän edessä jossain Syyrian kurdien vankilassa. Video on julkaistu netissä viime syyskuussa ja siinä haastatellaan SDF-taistelujoukkojen vangiksi edelliskeväänä joutunutta Isis-taistelijaa.

Mies kertoo englanniksi olevansa Nero Saraiva, taistelijanimeltään Abu Yaqub al-Andalusi.

Hänen uskotaan olevan yksi korkea-arvoisimmista elävänä kiinni jääneistä Isis-päälliköistä.

Siitä mies ei tosin lausu haastattelussa sanaakaan.

Nero Saraiva mainitsee vankilassa tehdyssä haastattelussa myös vaimonsa ”Helin”.

Hän kertoo saapuneensa vuonna 2012 Syyriaan ”avustustyöhön” ja sanoo myöhemmin auttaneensa muita ulkomaalaisia maahantulijoita ja toimineensa Isisin ”tiedustelussa”. Hänen kertomuksessaan vilahtelee useita jihadistisia äärijärjestöjä, jotka sotivat tuolloin Syyrian hallintoa vastaan.

Saraiva myöntää liittyneensä Isisiin vuonna 2014 ja muuttaneensa perheensä kanssa kalifaatin pääkaupunkiin Raqqaan. Tässä vaiheessa hänen ja haastattelijan välille syntyy jokin erimielisyys, jonka syy ei käy ilmi leikatulta videolta.

Saraiva huudahtaa:

– Voit kysyä vaimoltani. Ex-vaimoltani. Suomalaiselta.

Katkelman Saraivan haastattelusta voi katsoa alla olevalta Twitter-videolta. Viestiketjussa on myös koko 16-minuuttinen haastattelu.

”Helin” mies

Nainen, johon hän viittaa, tunnetaan tällä hetkellä Suomessa peitenimellä Heli. Myöskään IS ei turvallisuussyistä käytä naisen oikeaa nimeä.

Heli on yksi suomalaisnaisista, joita pidetään kurdien vankina al-Holin leirillä Syyriassa. Helin kanssa leirillä ovat hänen ja Saraivan kolme yhteistä lasta.

Al-Holin leirillä on yhteensä 11 suomalaisnaista ja heidän lapsiaan. Kuva on viime tiistailta, jolloin leiri avattiin taas toimittajien vierailuille.

Suomessa on keskusteltu kiivaasti al-Holin lasten tuomisesta Suomeen. Asia on arka, koska heidän mukanaan pitäisi tuoda myös äidit, jotka Suojelupoliisin ja terrorismiasiantuntijoiden mukaan ovat mahdollinen turvallisuusuhka.

Saraivan ja suomalaisen Helin avioliitosta kertoi ensimmäisenä Suomessa Helsingin Sanomat viime kesänä. Kantasuomalaisen Helin vanhemmat ovat HS:n ja IS:n haastatteluissa sittemmin kertoneet tyttärensä tilanteesta ja halustaan saada hänet lapsineen pois Syyrian kauheuksien keskeltä. Myös Heli on al-Holissa ilmaissut HS:lle halunsa päästä kotiin.

On mahdollista, että turva-arvioon Helistä vaikuttaa hänen liittonsa Saraivan kanssa. Tämä on arvuuttelua, koska viranomaiset eivät kommentoi yksittäistapauksia. Heliä ei syytetä Suomessa mistään eikä julki ole tullut tietoja hänen osallisuudestaan Isisin terroritoimintaan.

Kokeneimpia Isis-taistelijoita

Sen sijaan Helin aviomiehestä, Saraivasta, tiedetään paljonkin. Vielä enemmän on hiuksia nostattavia epäilyjä Saraivan osallisuudesta joihinkin Isisin kammottavimpiin rikoksiin samaan aikaan, kun hän jo oli naimisissa Helin kanssa.

Eri maiden tiedustelupalvelut ovat lehtitietojen mukaan kuulustelleet Saraivaa kurdivankilassa, mutta hänen syyttämisensä oikeudessa on kysymysmerkki, kuten tuhansien muidenkin Isis-vankien.

Viime syyskuussa kurdien ANF-uutissivustolla julkaistusta haastattelusta käy ilmi, että Saraiva on kokenut kovia. Hänellä on iso arpi otsassa, hänen vasemman kätensä kahden sormen päät puuttuvat, ja hän itse kertoo olkapäänsä ja kallonsa murtuneen. Hän esiintyy rennosti, mutta poissa on rehvakkuus, jota henkiviä kuvia hänestä on aiemmin julkaistu netissä.

Nero Saraiva verkossa julkaistulla kuvalla.

Saraivan jalkoja ei näytetä kuvissa missään vaiheessa eikä haastattelusta käy ilmi, pitääkö tieto hänen osittaisesta halvaantumisestaan tai jalkojensa menetyksestä paikkansa. Hän näyttää hyvinvoivalta ja tuskattomalta.

Juttu on päivätty Ain Issaan, jossa sijaitsee yksi Isis-perheiden vankileireistä. Samassa maakunnassa on myös Isis-taistelijoiden vankila. Saraivan tarkkaa olinpaikkaa ei jutussa kerrota. IS ei ole saanut yhteyttä kurdimediaan selvittääkseen tarkemmin haastattelun olosuhteita.

Saraiva haavoittui taisteluissa Isisin viimeisessä linnakkeessa Baghuzissa viime maaliskuussa. Siihen päättyi hänen peräti seitsemän vuotta kestänyt taipaleensa Syyrian melskeissä.

Angolalaissyntyinen, Portugalissa kasvanut Saraiva, 33, muutti Britanniaan vuosituhannen vaihteen tienoilla. Hän opiskeli Lontoossa rakennustekniikkaa ja perusti perheen – ja epäilyjen mukaan kääntyi islamin uskoon ja radikalisoitui Lontoon jihadistipiireissä. Perhe sai jäädä vuonna 2012, kun hänestä tuli yksi ensimmäisistä Syyriaan lähteneistä eurooppalaisista.

Saraiva päätyi myös nopeasti läntisten tiedustelupalvelujen kiikareihin, kun hänet yhdistettiin kahden toimittajan sieppaukseen Syyriassa marraskuussa 2012. Heistä kuitenkin lisää myöhemmin.

”Hullu narsisti”

Saraiva kietoutuu tiiviisti monen Suomesta Syyriaan matkustaneen vaiheisiin. Niistä tiedetään haastattelujen ja suomalaismiesten myöhemmän terrorismirikosoikeudenkäynnin ansiosta. Saraivan, alias Abu Yaqubin, nimi nousee toistuvasti esiin Suomen poliisin esitutkintapöytäkirjoissa. Suomalaissyytetyt vapautettiin lopulta oikeudenkäynnissä.

Tutkinnassa todistajat kertoivat, että Saraiva toimi tarkka-ampujana Kataib al-Muhajirin -nimisessä jihadistiryhmässä, johon kuului myös vuonna 2013 surmansa saanut tunnettu suomalaistaistelija. Kuoleman jälkeen Saraiva peri tämän paikan ulkomaalaisten taistelijoiden komentajana, emiirinä, kuten häntä kutsuttiin.

Nero Saraiva verkossa julkaistulla kuvalla.

Tämä ei kaikkia miellyttänyt. Vaikka Saraiva oli ulkomaalaisille tärkeä perehdyttäjä, häntä pidettiin todistajien mukaan ”kovapäisenä”, häneltä puuttui tietoja islamista, eikä hän ollut halukas edes oppimaan. Tämä ei estänyt häntä neuvomasta muita. Saraiva myös haukkui niitä, jotka eivät ”osallistuneet jihadiin taistelemalla”.

– Tää mies on hullu narsisti, kirjoitti yksi suomalaisista poliisin haltuunsa saamassa viestissä.

Kurdien julkaisemassa haastattelussa Saraiva mainitsee vaimonsa lisäksi myös toisen suomalaisen.

– Ryhmien välille syntyi taisteluja, ja jos toisen ryhmittymän jäsenet näkivät Muhajireen jäseniä, he ampuivat. Näin kuinka he ampuivat kaksi ulkomaalaista, kanadalaisen ja suomalaisen, Saraiva kertoo videolla.

Hän viittaa todennäköisesti vuonna 2014 surmansa saaneeseen kantasuomalaiseen mieheen.

Suomalainen vaimo Syyriasta

Suomalaisen Helin omaiset ovat kertoneet, että islamiin kääntynyt Heli oli ilmoittanut lähdöstään Syyriaan marraskuussa 2012. Hän oli ollut naimisissa ja saanut kolme lasta, mutta jätti entisen elämänsä ja lapset taakseen.

– Hän oli melko tiukan linjan muslimi ja yritti meitä vanhempiaankin käännyttää, mutta ei siinä kyllä onnistunut, Helin isä kertoi IS:n haastattelussa vuodenvaihteessa.

– Vaikka hän oli uskossaan vahva, niin kyllä se kalifaattiin lähtö meidät yllätti täysin.

Pian Syyriaan saapumisensa jälkeen Heli tapasi Saraivan. He menivät naimisiin, ja Heli alkoi odottaa parin ensimmäistä lasta.

Helin isän ilmaisu tyttärensä kalifaattiin lähdöstä on sikäli harhaanjohtava, että vuosina 2012–13 ei vielä puhuttu Isisin kalifaatista. Syyriaan oli kuitenkin jo levittäytynyt Irakista väkivaltainen ääriliike, joka tavoitteli omaa aluetta ja valtiota. Isis nosti päätään. Se valtasi Raqqan ja teki kaupungista päätukikohtansa. Saraivasta tuli Isisin jäsen, kuten monista muistakin Kataib al-Muhajirinin eurooppalaistaistelijoista.

Isisin haltuun päätyivät jossain vaiheessa myös marraskuussa 2012 siepatut kaksi toimittajaa, brittiläinen John Cantlie ja amerikkalainen James Foley.

Cantlie pakotettiin myöhemmin Isisin propagandistiksi ja hän muun muassa esiintyi järjestön videoilla juontajana. Hän on tänä päivänäkin kateissa, ja Saraivalta on toivottu saatavan tietoja hänen kohtalonsa selvittämiseksi. Britannia uskoi vielä ainakin viime helmikuussa Cantlien olevan elossa.

Kaulankatkojien seurassa

James Foleyyn Nero Saraiva liitetään vielä hyytävämmällä tavalla.

Saraivan lähimpiä kumppaneita Isisissä olivat niinikään Britanniasta Syyriaan lähteneet miehet, erityisesti nelikko, joka nimettiin sittemmin mediassa Beatles-ryhmäksi. Miehet vartioivat Isisin ulkomaisia panttivankeja, kiduttivat näitä ja tuottivat propagandavideoita.

Mohammed Emwazi, alias Jihadi John, esiintyi Isisin propagandavideolla, jolla surmattiin panttivanki. Kuvan julkaissut SITE on amerikkalainen ääriryhmiä verkossa tarkkaileva järjestö.

Myös Saraiva oli aktiivinen Twitterin käyttäjä. 10. heinäkuuta 2014, noin viikko sen jälkeen kun Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi oli julistanut kalifaatin syntyneen, Saraiva julkaisi päivityksen:

– Viesti Amerikalle. Islamilainen valtio tekee uutta videota. Kiitos näyttelijöille.

Merkitystä ei heti ymmärretty. Mutta 40 päivää myöhemmin Isis laittoi nettiin videon, jolla Beatles-nelikon tunnetuin jäsen Mohammed Emwazi, alias Jihadi John, katkaisi Foleyn kaulan. Videon otsikko kuului: Viesti Amerikalle.

Tämä ei ollut ainoa kerta, kun Saraiva on yhdistetty kaulankatkojiin.

Suomen terrorismirikosepäilyn esitutkintamateriaaleissa on Ruotsista saatu valokuva, jossa Saraiva esiintyy yhdessä ruotsalaisen Hassan al-Mandlawin kanssa vuonna 2013, kun molemmat kuuluivat Kataib al-Muhajirin -ryhmään.

Nero Saraiva poseerasi yhdessä ruotsalaisen Hassan al-Mandlawin kanssa 15.8.2013 otetussa kuvassa, joka sisältyi Suomen poliisin esitutkintamateriaaliin. Al-Mandlawi oli muutamaa kuukautta aiemmin osallistunut teloitukseen, mistä hänet tuomittiin Ruotsissa elinkautiseen.

Göteborgin käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2015 al-Mandlawin ja toisen ruotsalaismiehen elinkautiseen vankeuteen terrorismirikoksesta. Todisteena kumpaakin vastaan oli video, jossa mestattiin kaksi miestä Syyriassa vuonna 2013. Al-Mandlawi ei itse pidellyt veistä, mutta jakoi neuvoja päänkatkojille ja piti puheen.

Huhu kuolemasta

Foleyn mestauksen jälkeen Saraiva hävisi näkyvistä. Yhdysvaltain johtama liittouma alkoi kiihdyttää ilmaiskujaan ja kurdit maahyökkäyksiään Isisiä vastaan.

Saraivan suomalaisvaimo Heli viestitti usein asuinpaikan vaihdostaan omaisille kotimaahan. Helsingin Sanomien mukaan hän myös kuvaili roolinsa kalifaatissa olevan lähinnä lastenhoitoa kotona. Parin kolmas lapsi syntyi jossain päin Syyriaa tiettävästi vuonna 2018.

Sitten Heli viestitti Helsingin Sanomien mukaan äidilleen, että hänen miehensä oli kuollut.

Motiivia valheelle on vaikea arvioida. Ehkä Saraiva halusi kadota.

Helin ja Saraivan on todennäköisesti täytynyt yhä liikkua samoissa Isis-joukkioissa, jotka vetäytyivät kurdien hyökkäyksen alta. Alkuvuodesta 2019 kumpikin päätyi Baghuziin, Heli lastensa kanssa ja Saraiva portugalilaistietojen mukaan uuden vaimonsa, portugalilaisen Angela Barreton kanssa.

Barreton ex-mies oli kuollut hieman aiemmin. Myös Barreton pieni lapsi kuoli ilmaiskussa Baghuzissa. Sitten parin asumukseen osui kranaatti, joka runteli Saraivaa. Hän heräsi kurdien vankina.

Jossain vaiheessa Saraiva myös ”heräsi kuolleista”, kun vangitsijoille selvisi, kuka heidän käsissään oli.

Kuvakaappaus CNN-uutiskanavan videolta, jolla haastateltiin suomalaista Sannaa Baghuzin taistelujen aikaan viime maaliskuussa. Myös Sanna päätyi al-Holin leirille.

Kurdien julkaisemassa haastattelussa Saraivan Isis-aikaa ei käsitellä loppuhetkiä lukuun ottamatta. Hän saa lopuksi kuitenkin tilaisuuden puolustella itseään.

– Tietenkään ei ole hyvä, jos päädyt tappamaan viattomia.

– Miten neuvoisin muita? Opiskele uskontoasi, tiedosta mitä olet tekemässä. Joskus saatat ajautua johonkin, mitä et ymmärrä. Voit joutua tilanteeseen, josta on vaikea päästä ulos.

Saraivan tulevia vaiheita on vaikea arvioida. Oloja kurdien vankiloissa on kuvailtu karmeiksi. Länsimaat, myös Portugali, ovat ainakin toistaiseksi kieltäytyneet ottamasta vastaan kansalaisiaan, varsinkaan taistelijoita.

Ain Issan vankileiriltä on hajanaisten tietojen mukaan tapahtunut myös vankipakoja, joiden seurauksena Isis-taistelijoita on taas kadonnut jonnekin Syyriaan.