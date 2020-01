Ulkoministeri Haavisto penää viikonvaihteen Libya-kokoukselta lujaa viestiä

Berliiniin kokoontuu muun muassa eri maiden ja YK:n edustajia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) katsoo, että EU:n tulee ottaa määrätietoinen ote Libyan kriisin ratkaisuun. Vaarana on hänen mukaansa sisällissodan pitkittyminen, humanitaarisen tilanteen heikkeneminen ja pakolaiskriisin paheneminen.

Libyan tilanteen vakauttamisella olisi suuri merkitys myös EU:n turvallisuudelle, Haavisto huomauttaa.

Kriisin ratkaisua on määrä käsitellä sunnuntaina Berliinissä, jonne kokoontuu muun muassa joukko eri maiden ja YK:n edustajia. Libyan kansainvälisesti tunnustettua hallintoa vastaan taisteleva sotapäällikkö Khalifa Haftar on ilmoittanut olevansa periaatteessa valmis osallistumaan Berliinin kokoukseen. Tänään hän on neuvotellut Ateenassa.