Trumpin oikeudenkäynnissä on monta erikoista yksityiskohtaa: senaattoreilta viedään puhelimet, tuomarin rooli epäselvä...

Presidentin valtakunnanoikeuden alkulausunnot kuullaan ensi viikolla.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkasyyteprosessi nytkähti torstaina jälleen eteenpäin, kun senaatti virallisesti otti vastaan syyttäjiksi valitut seitsemän edustajaa, joita johtaa edustajainhuoneen virkasyytetutkintaa pitkälti johtanut Adam Schiff. Edustajat esittelivät virkasyytteet senaatille.

Illalla Suomen aikaa senaattiin tuotiin korkeimman oikeuden puheenjohtaja, tuomari John Roberts, jonka tehtävänä on ottaa vastaan senaattoreiden vala. Ensin pitkäaikaisin republikaanisenaattori ja senaatin korkea-arvoisin jäsen Charles E. Grassley otti vastaan Robertsin valan. Roberts vannoi ”puolueetonta oikeutta”.

Tämän jälkeen Roberts pyysi senaattoreita nostamaan oikean kätensä ja vannomaan olemaan puolueettomuutta ja perustuslain sekä muiden lakien noudattamista.

Senaattorit nousivat yksitellen allekirjoittamaan nimensä kirjaan valan vannomisen merkiksi.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja, demokraattien Nancy Pelosi oli keskiviikkona allekirjoittanut virkasyytteet lähes kuukausi sen jälkeen, kun ne hyväksyttiin edustajainhuoneessa. Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä ja kongressin toiminnan estämisestä.

Senaatin puheenjohtajan, republikaanien Mitch McConnellin mukaan valtakunnanoikeuden avauslausunnot pidetään tiistaina. Historialliseen oikeudenkäyntiin liittyy erikoisia yksityiskohtia.

Oikeudenkäynnin säännöt epäselvät

Valtakunnanoikeuteen liittyviä sääntöjä muokattiin viimeksi vuonna 1986, mutta silti moni oikeudenkäynnin yksityiskohta on hämärän peitossa, minkä takia senaattoreiden on alkuun päätettävä oikeudenkäynnin säännöistä. Sääntöjen on saatava yksinkertaisen enemmistön eli 51 senaattorin hyväksyntä.

Senaatin sääntöjen mukaan senaatin on kokoonnuttava valtakunnanoikeuden takia joka päivä maanantaista lauantaihin kello 13, kunnes senaattorit ovat päättäneet tuomiosta tai syytteiden hylkäämisestä.

Säännöissä ei kuitenkaan kerrota esimerkiksi todistajien kuulemisista tai, mitä senaatin televisiokamerat voivat näyttää.

Lisäksi on sovittava esimerkiksi siitä, kuinka kauan syyttäjät ja puolustajat saavat aikaa ja milloin senaattoreiden on mahdollista hylätä syytteet. Joko tässä päätöksessä tai erikseen senaatin on myös lähetettävä Trumpille tiedonanto virkasyytteistä ja pyydettävä muodollista vastausta, New York Times kertoo.

Edustajainhuoneen silloinen jäsen Ed Bryant avaa senaatille presidentti Bill Clintoniin kohdistuvia syytteitä vuonna 1999 Clintonin valtakunnanoikeudessa.

Bill Clintonin valtakunnanoikeudessa molemmat puolet saivat 24 tuntia neljän päivän aikana syyttääkseen tai puolustaakseen presidenttiä. Tämän jälkeen senaattorit saivat esittää kysymyksiä 16 tunnin ajan, Washington Post kertoo.

Kysymysten jälkeen senaattorit voivat äänestää oikeudenkäynnin päättämisestä tai mahdollisten todistajien kuulemisesta ja uusien todisteiden esittämisestä. Neljän republikaanisenaattorin olisi loikattava demokraattien puolelle, jotta oikeudenkäynti jatkuisi.

Jos oikeudenkäyntiä ei jatketa tai, jos todistajia on kuultu, oikeudenkäynnin osapuolet antavat loppulausunnot. Bill Clintonin oikeudenkäynnin aikana senaatti käsitteli virkasyytteitä suljettujen ovien aikana siten, että jokainen senaattori sai 15 minuuttia puhutellakseen muita.

Bill Clintonin henkilökohtainen asianajaja David Kendall vastaa Clintonin syytteisiin.

Senaattorien on tämän jälkeen äänestettävä, hylätäänkö syytteet vai tuomitaanko presidentti. Presidentin tuomitsemiseen vaaditaan 67 senaattorin äänet.

Senaattoreiden on oltava hiljaa

Oikeudenkäynnin alkaessa senaattorit ottavat ikään kuin valamiesten roolin. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät he saa käyttää puhelimia. Heidän on myös oltava hiljaa.

Jos senaattorit haluavat kysyä kysymyksiä syyttäjiä ja Trumpin puolustusta, he joutuvat tekemään sen kirjallisesti. Syyttäjinä toimivat edustajat ja Trumpin puolustusasianajajat vastaavat kuitenkin suullisesti kovaan ääneen, jotta kaikki senaattorit voivat kuulla vastauksen.

Tuomarin rooli kysymysmerkki

Perustuslain mukaan korkeimman oikeuden puheenjohtajan johtajan on oltava läsnä oikeudenkäynnin aikana. Senaatin sääntöjen mukaan tuomarilla on valta tehdä päätöksiä kaikkiin todisteisiin liittyvissä asioissa ja esityksissä. Senaatti voi kuitenkin enemmistön päätöksellä ohittaa tuomarin päätöksen.

Aiemmissa presidenttien valtakunnanoikeuksissa tuomarin rooli on vaihdellut.

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts on läsnä oikeudenkäynnissä.

Andrew Jacksonin oikeudenkäynnissä vuonna 1868 tuomari Salmon Chase oli hyvin aktiivisessa roolissa, Vox kertoo. Chase esimerkiksi päätti, että hänellä oli valta äänestää senaatissa tasatuloksen sattuessa. Hän äänesti kahdesti, kun senaattorit olivat päätyneet tasatulokseen.

Bill Clintonin oikeudenkäynnissä tuomari William Rehnquistin ainoa tavoite oli pysyä pois tieltä. Hänen ainoa ”päätöksensä” oli, että edustajainhuoneen valitsemat syyttäjät eivät kutsuisi senaattoreita valamiehiksi.

– En tehnyt mitään erityistä ja tein sen todella hyvin, Rehnquist totesi oikeudenkäynnin jälkeen.

William Rehnquist lukee senaattoreiden kysymyksiä Clintonin oikeudenkäynnin aikaan. Rehnquist ei halunnut aktiivista roolia oikeudenkäynnissä.

Nancy Pelosi (kesk.) esitteli syyttäjinä toimivat edustajainhuoneen jäsenet.