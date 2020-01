Demokraattien kärkiehdokkaat syyttivät toisiaan valehtelijoiksi – tiukka sanailu nostatti huolen puolueen tilasta

Demokraattien riveissä pelätään, että vasemmalle nojaavat ehdokkaat saavat aikaan kuilun puolueen kannattajien välille.

Yhdysvaltojen esivaalien lähestyessä spekulaatioita on herännyt siitä, että demokraattien kärkiehdokkaiden riita jakaa puolueen kannattajia. Huolena on, että kannattajien jakaantuminen eri leireihin voi vahingoittaa tulevan presidenttiehdokkaan mahdollisuuksia.

Vermontin senaattori Bernie Sanders ja Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren keskustelivat tiukkasanaiseen sävyyn Iowassa tiistaina paikallista aikaa pidetyn vaaliväittelyn jälkeen. Kaksikolla on ollut epävirallinen sopimus olla haukkumatta toista julkisuudessa.

– Taisit kutsua minua valehtelijaksi kansallisessa tv:ssä, Warren syytti Sandersia CNN:n ääninauhan mukaan.

– Mitä? Sanders vastasi.

– Taisit kutsua minua valehtelijaksi kansallisessa tv:ssä, Warren toisti.

– Tiedätkö, ei ryhdytä tähän nyt. Jos haluat käydä sen keskustelun, me käymme sen keskustelun, Sanders sanoi, johon Warren totesi olevansa valmis keskusteluun milloin tahansa.

– Sinä kutsuit minua valehtelijaksi. Sanoit minulle...okei, ei ryhdytä tähän nyt.

Warren ei suostunut kättelemään Sandersia.

Elizabeth Warren ei tarttunut Bernie Sandersin ojentamaan käteen.

Kiistan taustalla oli CNN:n julkaisema juttu, jonka mukaan Sanders oli sanonut Warrenille vuonna 2018, ettei nainen voisi päihittää Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia. Warren vahvisti tiedon uutiskanavalle. Sanders kiisti väitteen vaaliväittelyssä.

Amerikkalaislehtien mukaan jännitteet kaksikon välillä ovat kuitenkin nousseet hiljalleen, kun molemmat ovat syöneet toisiltaan kannatusta demokraattien vasemmalta siiveltä.

– Heidän turhautumisensa kiehahti yli, kuvaili molemmat senaattorit vuosia tuntenut entinen edustajainhuoneen jäsen Barney Frank New York Timesille.

– Warrenia turhauttaa Sandersin jäykkyys ja se, että Sandersin kannattajat ovat hyökänneet Warrenia vastaan asioissa, joista he molemmat ovat samaa mieltä ja, joista hän on yrittänyt tehdä poliittisesti myyvempiä. Sanders on ymmärrettävästi ärtynyt siitä, että Warren liittyi mukaan ja hänestä tuli osalle vasemmistoa lemmikki sellaisten asioiden ajamisesta, joita Sanders on edistänyt kauan ennen Warrenia.

Päivä väittelyn jälkeen Sandersin kannattajien keskuudessa levisi Twitterissä muun muassa aihetunnisteet #Warrenisasnake (suom. Warren on käärme), #LyingLiz (valehteleva Liz) ja #NeverWarren (ei koskaan Warrenia), Politico kertoo. Sosiaalisessa mediassa on myös jaettu vihaisia meemejä, salaliittoteorioita ja häiritseviä kommentteja lähinnä Warrenista.

Elizabeth Warren, Joe Biden ja Bernie Sanders ovat demokraattien kärkiehdokkaita.

Politico uutisoi jo ennen Iowan väittelyä, että Sandersin kampanjan vapaaehtoiset olivat yrittäneet kääntää Warrenin kannattajien päitä kertomalla senaattorista epäedullisia asioita. Warrenin äänestäjien väitettiin esimerkiksi olevan korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka äänestäisivät demokraatteja joka tapauksessa eikä hän houkuttelisi uusia ihmisiä demokraatteihin.

Warren sanoi olevansa pettynyt siihen, että Sandersin vapaaehtoiset kampanjoivat haukkumalla Warrenia.

– Toivon, että Bernie harkitsee asiaa uudelleen ja kääntää kampanjansa suuntaa.

Liberaalit ruohonjuuritason järjestöt yrittivät torstaina saada tilannetta rauhoittumaan. 18 ryhmää ilmoitti kampanjasta, jonka tarkoituksena on keskittää voimat ”yritysten tukemien” ehdokkaiden nujertamiseen keskinäisen riitelyn sijaan, Reuters kertoo. Ryhmien joukossa on sekä Sandersia että Warrenia tukeneita organisaatioita.

– Sandersin ja Warrenin, samoin kuin heidän kampanjoidensa ja kannattajiensa, on löydettävä tapoja tehdä yhteistyötä, kahdeksan liberaalin järjestön johtajat sanoivat yhteisessä lausunnossa torstaina.

Järjestöjen mukaan kiistely, joka on ollut esillä mediassa, ei auta asiaa eikä heijasta paljon yhteistyötä tehneiden senaattoreiden todellista suhdetta.

– Me emme voi elää vuotta 2016 uudestaan, Amerikkalaisten opettajien ammattiliiton johtaja Randi Weingarten sanoi, viitaten jakoon Sandersia tukeneiden liberaalien ja demokraattien, jotka halusivat puolueen tukevan Hillary Clintonia, välillä.

– Vääriä tietoja levittävät konnat repivät tästä kaiken irti.

Joidenkin mielestä Sandersin ja Warrenin kiista muistuttaa siitä, kuinka Sanders ja Hillary Clinton jakoivat demokraatteja.

Clintonin strategisen viestinnän johtajana toiminut Adrienne Elrod esitti, että riita saattaisi myös vahingoittaa Sandersia. Elrodin mukaan kiista voisi auttaa Warrenia saamaan Sandersin naiskannattajia puolelleen.

– Vaikka Sanders on ulkoisesti ollut kannustava naisia kohtaan, useat meistä ovat joutuneet ja joutuvat yhä Bernien kannattajien kohteiksi. Ne negatiiviset, vatsanpohjassa tuntuvat tunteet ovat saaneet alustan, jossa ne heräävät eloon. Tämä ei ole asia, josta Sanders ja hänen kampanjansa haluaisivat puhua.

Myös Politicon torstaina haastattelema Vermontin entinen kuvernööri Peter Shumlin, joka itse kannattaa Joe Bideniä presidentiksi, oli huolissaan siitä, että riita Sandersin ja Warrenin välillä jakaisi demokraatteja leireihin samalla tavalla kuin vuonna 2016.

– Meidän pitäisi heikentää Donald Trumpia, ei toisiamme.