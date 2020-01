Toinen mies kuollut Kiinasta löydettyyn uuteen virustyyppiin

Kuva poliisin sulkemalta kalatorilta, joka on yhdistetty useisiin tautitapauksiin.

Kuollut oli 69-mies Wuhanista.

Yhteensä kaksi ihmistä on kuollut Kiinan Wuhanista löydettyyn uudentyyppiseen koronavirukseen, AFP uutisoi. Viranomaisten mukaan keskiviikkona 69-vuotias mies kuoli Wuhanissa.

Aiemmin tautiin on kuollut 61-vuotias mies, jolla tosin oli kasvaimia ja krooninen maksasairaus. Miehen lopullinen kuolinsyy oli keuhkokuumeen aiheuttama sydämen pysähtyminen

Sarsin ja mersin sukulaisvirukseen on sairastunut reilu 40 ihmistä. Yksi tartuntatapaus on havaittu Japanissa, jossa virus löytyi kolmekymppiseltä mieheltä, joka oli hiljattain vieraillut Wuhanissa. Kaksi tartuntaa on löydetty Thaimaassa, joskin molemmat sairastuneet ovat olleet Wuhanista kotoisin olevia kiinalaisia, Reuters kertoo.

Tartuntoja yhdistää yhteys Wuhaniin. Monissa tapauksissa sairastuneet ovat olleet töissä tai asiakkaina Wuhanin kalatorilla.

Viruksen on uskottu tarttuvan huonosti ihmisestä ihmiseen, mutta tätä ei ole suljettu pois.

WHO on antanut ohjeita sairaaloille ympäri maailman siltä varalta, että Kiinassa havaittu uudentyyppinen koronavirus lähtisi leviämään.