Valvontaelin: Trumpin hallinto rikkoi lakia jäädyttämällä Ukrainan sotilasavun

Yhdysvaltain hallituksen vastuullisuusviraston GAO:n mukaan Valkoinen talo rikkoi liittovaltion lakia jäädyttämällä kongressin Ukrainalle hyväksymä sotilasavun. Viraston torstaina julkaisema päätös on takaisku presidentti Donald Trumpille, jota koskevaan virkarikosoikeudenkäyntiin maan senaatti parhaillaan valmistautuu.

Demokraattien johtama edustajainhuone lähetti keskiviikkona senaattiin kaksi viime kuussa hyväksymäänsä syytekohtaa, jotka koskevat vallan väärinkäyttöä sekä kongressin harhaan johtamista. Ensi viikolla käynnistyvässä oikeudenkäynnissä selvitetään, pyrkikö Trump painostamaan Ukrainaa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin toimia.

– Lain tarkka täytäntöönpano ei salli presidentin korvata oman politiikkansa prioriteeteilla niitä lakeja, jotka kongressi on hyväksynyt, GAO ilmoitti päätöksessään.

Tällä GAO viittasi siihen, että kongressi oli jo hyväksynyt äänestyksellä 391 miljoonan dollarin varat myönnettäväksi Ukrainalle. Kongressin alaista GAO:a pidetään liittovaltion hallinnon korkeimpana tarkastusviranomaisena, joka neuvoo kongressiedustajia ja useita hallituksen yksiköitä verovarojen käytössä.

Viraston päätökset eivät ole laillisesti sitovia, mutta kongressiedustajien keskuudessa niitä on pidetty objektiivisina, luotettavina ja yleisesti kiistämättöminä. Vaikka torstaina julkaistu päätös on nähty takaiskuna Trumpille, toistaiseksi on epävarmaa, kuinka se mahdollisesti vaikuttaa virkarikosoikeudenkäyntiin.