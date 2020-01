100 vuotta sitten Yhdysvaltain perustuslakiin kirjattiin lisäys, jonka katsotaan epäonnistuneen surkeasti – jäljet näkyvät yhä

Kieltolain jäljet näkyvät yhä esimerkiksi Ocean Cityn rantalomakohteessa New Jerseyssä, jossa on turha etsiä ravintolassa viinilistaa.

Tammikuussa 1920 voimaan tullut kieltolaki synnytti salakapakoita ja gangsteritarinoita. Se jouduttiin kumoamaan 13 vuotta myöhemmin.

Maailma olisi monta gangsterielokuvaa ja -legendaa köyhempi, ellei Yhdysvallat olisi päättänyt yrittää suitsia viinan kiroja kieltolailla sata vuotta sitten. Perustuslain 18. lisäykseen kirjattu kielto alkoholin myymisestä, valmistamisesta ja kuljetuksesta tuli voimaan 17. tammikuuta 1920. Sen ansiosta 20-luvusta tulevat monelle ensimmäiseksi mieleen salakapakat, salakuljetus ja järjestäytyneen rikollisuuden veriset yhteenotot – ja tietysti Al Capone.

Presidentti Herbert Hooverin "jaloksi kokeiluksi" nimeämä kieltolaki kumottiin keskellä syvää 1930-luvun lamaa, kun järjestäytyneen rikollisuuden mellastus oli yltynyt sietämättömäksi. Kieltolaki on ainoa Yhdysvaltain perustuslain lisäys, joka on koskaan peruttu.

Suomen kieltolaki alkoi ja päättyi vuotta aiemmin kuin Yhdysvalloissa.

Kieltolaki tuli muuttaneeksi amerikkalaista yhteiskuntaa paljon laajemmin kuin vain alkoholin kielteisiin seurauksiin vaikuttamalla. Kokeilun arvioidaan usein epäonnistuneen surkeasti, mutta kieltolaista kirjan kirjoittanut Michael Walshin ei ole samaa mieltä.

– Se on paljon moniselitteisempää kuin vain mustaa ja valkoista. On myös paljon harmaata, Walsh muotoilee.

Hänen mukaansa avioerojen ja maksakirroosiin sairastuneiden määrät laskivat lain tultua voimaan, samoin mielisairaaloihin passitettujen potilaiden luku. Tärkeä kieltolain puolesta toiminut ryhmä oli naisten raittiusliike, koska kotiväkivalta oli amerikkalaisperheissä vakava ongelma.

Kirjavia myynti- ja anniskelurajoituksia

Vaikka lain kumoamisesta on kulunut jo lähes yhdeksän vuosikymmentä, sen jäljet ovat edelleen nähtävissä Yhdysvalloissa. Alkoholin käytön säänteleminen siirtyi totaalikiellon jälkeen osavaltioille, jotka saattoivat delegoida päätösvaltaa vieläkin alemmas hallintoportailla. Tämä johti siihen, että Yhdysvalloissa vierekkäisten piirikuntien ja jopa paikkakuntien anniskelulait ja alkoholin oston ikärajoitukset saattavat poiketa toisistaan merkittävästi.

Eri puolilla liittovaltiota on yhä monia "kuivia" kaupunkeja ja piirikuntia, joissa alkoholin myynti ja anniskelu on kiellettyä. Esimerkkejä löytyy erityisesti niin kutsutulta raamattuvyöhykkeeltä. Näihin kuuluu muun muassa Mooren piirikunta Tennesseessä, jossa kuitenkin tislataan kuuluisaa Jack Daniels -viskiä.

Myös Ocean Cityn rantalomakohteessa New Jerseyssä on turha etsiä ravintolassa viinilistaa. Oman kodin suojissa voi toki nauttia lasillisen viiniä, kunhan on ensin käynyt ostamassa pullon saarelle sijaitsevaan kaupunkiin johtavien siltojen toisesta päästä.

Yhdysvaltain kolmanneksi vanhin puolue on kieltolakipuolue. Sen presidenttiehdokas Phil Collins toivoo saavansa kokoon 5 000 ääntä ensi marraskuun vaaleissa. Sillä ei vielä kammeta vallasta Donald Trumpia, joka on muuten raivoraitis.