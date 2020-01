Kiinalainen mysteerivirus levisi nyt Japaniin – tartunnan saaneista yksi kuoli, kuusi kriittisessä tilassa

Vartijoita suljetulla kalatorilla, jolla on ollut yhteys moniin tartuntoihin.

Viranomaisten mukaan kolmekymppinen mies oli matkustanut hiljattain Kiinaan, minkä jälkeen hän oli sairastunut.

Hengitystieinfektion aiheuttavaa mysteerivirusta on havaittu nyt ensimmäistä kertaa Japanissa, viranomaiset ovat vahvistaneet Reutersin mukaan. Tartunta havaittiin kolmekymppiseltä mieheltä Kanagawan prefektuurista läheltä Tokiota. Mies oli matkustanut hiljattain Kiinan Wuhaniin, jossa mysteerivirus havaittiin ensimmäisen kerran vuodenvaihteen jälkeen.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on antanut terveysvaroituksen liittyen Wuhaniin matkustamiseen. Alueelle matkaavia kehotetaan välttämään kontaktia eläinten, eläintorien ja eläintuotteiden kanssa.

Tautia on havaittu myös Thaimaassa kiinalaiselta matkustajalta. Yhteensä hengitystieinfektion on saanut varmuudella reilu 40 ihmistä, joista yksi on kuollut. Tautiin menehtynyt ei kuitenkaan ollut perusterve vaan hänellä oli krooninen maksasairaus ja kasvaimia.

Torstaina kuuden tartunnan saaneen ihmisen kerrottiin olevan kriittisessä tilassa.

Viruksen uskotaan olevan uudentyyppinen koronavirus eli satoja tappaneiden sarsin ja mersin sukulainen. Virustutkijat ympäri maailman tutkivat nyt koronavirusta, mutta toistaiseksi siitä tiedetään vain vähän.

Useat tartunnoista on yhdistetty Wuhanin kalatoriin, joka on ollut suljettuna 1. tammikuuta lähtien. Japanilaismies sanoi, ettei hän ollut vieraillut torilla. Myöskään kiinalaisnainen, jonka tartunta huomattiin Thaimaassa, kiisti vierailleensa torilla. Hän oli kuitenkin aiemmin vieraillut paikallisella kalatorilla Wuhanissa, CNN kertoo.

Kalojen lisäksi torilla myytiin eläviä eläimiä kuten lintuja, jäniksiä ja käärmeitä. Tämä herätti huolen siitä, että virus on levinnyt ihmisiin eläimistä, aivan kuten sarsin ja mersin kohdalla.

Viruksen on uskottu tarttuvan huonosti ihmisestä ihmiseen, mutta tätä ei ole suljettu pois. Wuhanin terveysviranomaiset ovat kertoneet pariskunnasta, joka sai tartunnan. Pariskunnan mies, joka työskenteli Nanhuan kalatorilla, oli sairastunut ensin. Nainen sanoi, ettei hän ollut käynyt torilla, mutta silti myös hän sairastui. Myös muutamat muut tartunnan saaneista ovat kiistäneet, että he millään tavoin olisivat olleet kalatorin kanssa tekemisissä.

WHO on antanut ohjeita sairaaloille ympäri maailman siltä varalta, että Kiinassa havaittu uudentyyppinen koronavirus lähtisi leviämään.