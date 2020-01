Kommentti: Putin teki ensimmäisen siirtonsa pelissä, joka tähtää vuoden 2024 ongelman ratkaisuun

Kun Putinin jatkohalut tiedetään, niin lakipykälät kyllä keksitään, erikoistoimittaja Arja Paananen kirjoittaa.

Tätä hetkeä Venäjällä oli osattu jo odottaa, mutta silti presidentti Vladimir Putin näytti onnistuvan lyömään ällikällä jopa maan ylimmän eliitin.

Tulevien historiankirjoittajien kannattaakin panna mieleen päivämäärä 15. tammikuuta 2020.

Nimittäin juuri siitä hetkestä käynnistyi tarkkaan suunniteltu näytelmä, jonka ainoana päämääränä on taata Putinille juuri sellainen tulevaisuus kuin hän itse haluaa kevään 2024 jälkeen.

Kyseessä on siis ensimmäinen siirto pelissä, joka tähtää vuoden 2024 ongelman ratkaisuun.

Tuolloin päättyy nimittäin jo toistamiseen Putinin toinen perättäinen presidenttikausi, joten Venäjän nykyisen perustuslain mukaan hän ei voi asettua enää ehdolle maan johtoon.

Paitsi että tietenkin Putin voi.

Josif Stalinin ajoista Venäjällä kulkee kyyninen sanonta, jonka mukaan ”kun syyllinen tiedetään, niin rikos kyllä keksitään”.

Putinin aikoihin sovellettuna sama sanonta voisi kuulua ”kun Putinin jatkohalut tiedetään, niin lakipykälät kyllä keksitään”.

Toisin sanoen Putin voi pyöritellä Venäjän ”suvereenia demokratiaa” juuri niin kuin hän haluaa, jotta hänen itsensä ja hänen lähipiirinsä jatko voidaan turvata näennäisen laillisesti.

Kansalle ja jopa monille Putinin oman hallinnon edustajille tässä kaikessa on varattuna hiljaisen hyväksyjän rooli.

Putin on olevinaan demokraatti ja kaikkien muiden tehtävänä on olla uskovinaan, että hän on.

Puheessaan Putin olikin tarkkana siitä, että hän esitti nöyrää kansanpalvelijaa ja tarkkaa demokratian sääntöjen noudattajaa.

Niinpä Putin kertoikin nöyrästi vain ehdottavansa muutamia ei-perustavaa-laatua olevia muutoksia perustuslakiin, jotta laki takaisi jatkossa entistä paremmin Venäjän itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden.

Putin korosti myös, että muutoksista täytyy käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu ja kaiken päätteeksi kansan on saatava sanoa sanansa koko muutospaketista äänestyksen muodossa.

Tosiasiassa Venäjällä kaikki tietävät, että Putinin esittämät perustuslakimuutokset on käytännössä päätetty etukäteen ja ne tähtäävät Putinin itsensä itsemääräämisoikeuden säilyttämiseen.

Myöskin kansanäänestys tulee olemaan pelkkää rituaalia. Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov tunnustikin jo, että kyse ei tule olemaan mistään varsinaisesta referendumista, vaan Putinin ukaasilla erikseen räätälöitävästä äänestyksestä.

On vielä mahdotonta sanoa, kuinka Putin on käsikirjoittanut näytelmän ja minkä roolin hän on valinnut itselleen. Se näyttää kuitenkin jo varmalta, että hän aikoo tavalla tai toisella jatkaa Venäjän johdossa.

Nyt ehdotetut perustuslakimuutokset ovat todennäköisesti vain alkua, sillä jatkossa on mahdollista muuttaa myös vaalilakeja.

On ennenaikaista myös sanoa, mikä rooli tässä kaikessa on varattu Putinin vanhalle tandem-parille, nyt väistymään joutuvalle pääministeri Dmitri Medvedeville. Se mikä nyt voi näyttää hänen syrjäyttämiseltään, saattaakin olla vain osa siirtoketjua, jossa hänelle voi olla varattuna myöhemmin jokin Putinin selustaturvaajan paikka.

Yksi mahdollisuus on, että Putin siirtyisi vuonna 2024 pääministeriksi, mutta perustuslakimuutosten ansiosta hänen valtansa olisi nykyistä pääministeriä suurempi ja uuden presidentin valta nykyistä pienempi.

Tässä skenaariossa mahdollinen presidentin rooli saattaisi olla varattuna nyt uudeksi pääministeriksi nousevalle verojohtajalle Mihail Mishustinille.

Tai sitten ei. Yhtä lailla Mishustin voi olla Putinilta väliaikaissiirto ja todellinen seuraajasuosikki tulee julki aikanaan yhtä suurena yllätyksenä kuin Mishustinin nousu nyt pääministeriksi.

On myös mahdollista, että Putin petaa itselleen aivan uutta pestiä. Hän esitti puheessaan esimerkiksi Venäjän federaation neuvoa-antavan valtioneuvoston eli Gossovetin aseman virallistamista perustuslakiin.

Voisiko siis taustalla olla suunnitelma, että juuri tästä elimestä tehtäisiin uusi korkein johtoelin siinä tapauksessa, että Venäjän ja Valko-Venäjän uumoiltu valtioliitto tai liittovaltio toteutuisi? Silloin Putinille itselleen avautuisi mahdollisuus astua tämän uuden hallintoelimen johtoon.

Putinin lopullista tahtoa tietää tuskin kukaan. Hän lienee jättänyt suunnitelmiinsa myös muutaman varavaihtoehdon, sillä vuoteen 2024 on pitkä matka.

Tätäkin varten Venäjällä on olemassa hyvä sanonta. Vapaasti suomennettuna se kuuluu: ”Kun elämme sinne asti, niin näemme.”