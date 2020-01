Yli 40 000 ihmistä on paennut Taal-tulivuoren tuhkaa ja savua Filippiineillä

Tulivuoren pelätään purkautuvan pian kunnolla.

Lähes 44 000 ihmistä on paennut Taal-tulivuoren läheisyydestä Filippiineillä, Reuters kertoo. Tulivuori on jo kolme päivää sylkenyt savua, tuhkaa ja laavaa ja pelkona on, että tulivuori purkautuu kunnolla.

Kaikkia, jotka asuvat 14 kilometrin säteellä tulivuoresta, on kehotettu jättämään kotinsa ja hakeutumaan turvaan.

Ilma oli sakeana savusta Batangasissa tiistaina.

– Kaikki on nyt Jumalan käsissä. Emme ole varmoja, milloin me voimme palata kotiin, vaara-alueella asuva Lenoita Gonzales, 52, kertoi paetessaan.

Gonzalesin banaanikasvit tuhoutuivat, kun tuhkaa satoi niiden päälle sunnuntaina. Hän ei ole varma, kestääkö hänen kotinsa peltikattokaan tuhkan painoa.

Pelastajat etsivät eläimiä Batangasissa.

Mirra Lipaopao näki tuhkan satavan alas, jolloin hän säikähti.

– Tartuin kumppaniini ja lapseeni ja lähdimme ulos talosta ja juoksimme niin kauas kuin pystyimme, nainen kertoi evakuointikeskuksessa CNN:lle.

Mies kävelee vulkaanisen tuhkan peittämällä alueella.

Lipaopao kävi perheensä kanssa kotona maanantaina. Koti oli kuitenkin peittynyt tuhkaan ja mutaan. Tulivuoren aktiivisuuden aiheuttamat järistykset pakottivat perheen hakeutumaan kuitenkin uudestaan suojaan.

– Nämä uudet, jatkuvat maanjäristykset, joita nyt koemme, johtuvat uusien halkeamien muodostumisesta. Tämä tarkoittaa, että magmaa todella liikkuu yhä ulos Taalista, kertoo Filippiinien vulkanologisen ja seismisen instituutin tulivuoren valvonnasta vastaava Mariton Bornas.

Tuhkan peittämä lehmä Batangasissa.

Taal on Filippiinien toiseksi aktiivisin tulivuori. Se on purkautunut ainakin 34 kertaa viimeisen 450 vuoden aikana. Edellisen kerran tulivuori purkautui vuonna 1977.