Yhdysvaltain edustajainhuone päätti keskiviikkona lähettää presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteet senaatin käsittelyyn.

Mistä virkasyytteissä on kyse?

Yhdysvaltojen edustajainhuone äänesti 18. joulukuuta presidentti Trumpin virkasyytteeseen asettamisen puolesta. Historiallista äänestystä edelsi kaksi ja puoli kuukautta kestänyt tutkinta Trumpin toiminnasta niin sanotun Ukraina-skandaalin tapahtumissa.

Syytteiden nostamisesta päättäneen edustajainhuoneen mukaan Trump painosti Ukrainaa ja maan presidenttiä Volodymr Zelenskyitä määräämään tutkinnan omasta poliittisesta vastustajastaan Joe Bidenista, jonka poika Hunter Biden työskenteli ukrainalaiselle Bursima-kaasuyhtiölle. Tutkinta käynnistyi, kun Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisöön kuulunut ilmiantaja toi julki heinäkuussa käydyn puhelinkeskustelun, jossa Trumpin kerrottiin puhuneen asiasta Zelenskyille.

Varapresidenttinä toimiessaan Joe Biden oli mukana, kun Yhdysvallat painosti Ukrainaa vaihtamaan korruptiosyytösten kohteeksi joutuneen yleisen syyttäjänsä. Korruptiotutkinnan kohteeksi päätyi myös Bursima-yhtiö, jonka johtokuntaan Bidenin poika kuului.

Trump on vihjannut Bidenin syyllistyneen väärinkäytöksiin suojellakseen poikaansa ja levittänyt teoriaa, jonka mukaan Ukraina olisi sotkeutunut Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Biden on yksi vahvimmista ehdokkaista Trumpin haastajaksi marraskuun presidentinvaaleissa.

Virkasyytteen mukaan Trump syyllistyi vallan väärinkäyttöön vaatimalla Ukrainalta Bidenin tutkimista vastapalveluksena Yhdysvaltojen antamasta satojen miljoonien sotilasavusta. Toinen syytekohta koskee kongressin työn haittaamista, sillä Valkoinen talo on kieltäytynyt toimittamasta edustajainhuoneelle sen pyytämiä asiakirjoja.

Mitä virkasyyteprosessissa on jo tapahtunut?

Päätöstä virkasyytteen nostamisesta on seurannut kongressissa kiivas väittely siitä, miten asiassa tulee edetä. Vaikka monet virkasyyteprosessiin ja oikeudenkäyntiin liittyvistä menettelyistä on tarkkaan määrättyjä, on kongressilla monessa asiassa myös päätösvaltaa.

Virkarikosoikeudenkäynti järjestetään parlamentin ylähuoneessa senaatissa. Oikeudenkäyntiä johtaa korkeimman oikeuden puheenjohtaja, tuomari John Roberts, mutta käytännössä senaattoreilla on eniten valtaa päättää oikeudenkäynnin kulusta ja lopputuloksesta.

Edustajainhuoneen demokraatteja edustava puhemies Nancy Pelosi kieltäytyi usean viikon ajan toimittamasta virkasyytteitä senaatille, jotta oikeudenkäynti pääsisi alkamaan. Pelosi perusteli tätä sillä, että hän haluaisi varmistaa oikeudenkäynnin tasapuolisuuden.

Demokraatit ja republikaanit ovat kiistelleet erityisesti siitä, saavatko osapuolet kutsua oikeudenkäyntiin todistajia. Demokraatit haluaisivat kutsua todistajiksi muun muassa useita Valkoisen talon entisiä työntekijöitä. Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell taas vastustaa todistajien kutsumista poliittisena pitämäänsä oikeudenkäyntiin.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Viivyttelyn jälkeen edustajainhuone hyväksyi vihdoin keskiviikkona virkasyytteiden toimittamisen senaatille. Äänestyspäätös oli odotettu, sillä edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö. Päätös tehtiin pitkälti puoluerajojen mukaisesti äänin 228–193.

McConnellin mukaan itse oikeudenkäynti voisi alkaa ensi tiistaina. Koko prosessin uskotaan kestävän useita viikkoja tai kuukausia.

Eilen edustajainhuone myös valitsi syyttäjinä toimivat edustajat. Ryhmän johtajaksi, johtavaksi syyttäjäksi nimettiin edustajainhuoneen tiedusteluvaliokuntaa johtava Kalifornian senaattori, demokraatti Adam Schiff.

Valitut edustajat marssivat Capitol-rakennuksen halki edustajainhuoneen tiloista senaattiin ja lukevat virkasyytteet ääneen. Senaattorit vannovat tuomarin edessä valan jonka jälkeen oikeudenkäynti voi virallisesti alkaa.

Tästä eteenpäin maan perustuslaissa määritelty prosessi on hyvin tulkinnanvarainen. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua niin pitkään, että senaattorit ovat valmiita tuomitsemaan presidentin tai hylkäämään syytteet.

Valan vannomisen jälkeen senaattorit päättävät oikeudenkäynnin säännöistä ja menettelytavoista, esimerkiksi mahdollisten todistajien kuulemisesta ja siitä, mitä dokumentteja hyväksytään todisteiksi. Demokraatit ja republikaanit ovat asiassa hyvin erimielisiä, joten odotettavissa on jo tässä vaiheessa kovaa vääntöä puolueiden välillä.

Miten oikeudenkäynti etenee tästä?

Syyttäjien ja puolustuksen odotetaan pääsevän ääneen vasta ensi viikon puolella. Alkulauselmia seuraavat osuudet, joissa syyttävä osapuoli ja puolustus esittävät näyttönsä syytteiden puolesta ja niitä vastaan. Tätä seuraa useita päiviä kestävä osuus, jossa osapuolet esittävät kysymyksiä sekä sekä syyttäjille että presidentin asianajajille.

Jos senaatti päättää sallia todistajien kuulemisen, voi oikeudenkäynti venyä useilla viikoilla. Syytteet on mahdollista hylätä senaatissa 51 äänellä eli yksinkertaisella enemmistöllä. Presidentin syylliseksi toteamiseen taas vaaditaan kahden kolmasosan eli 67 edustajan tuki satapaikkaisessa senaatissa.

Republikaaneilla on senaatissa enemmistö, muutta äänten ei uskota riittävän syytteiden kaatamiseen oikeudenkäynnin aikana. Myös Trumpin syylliseksi tuomitsemiseen riittävien äänten löytymistä pidetään äärimmäisen epätodennäköisenä.

