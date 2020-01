Tämä Venäjän tuiki tuntemattomasta pääministeristä tiedetään – Mishustinin vaimoon liittyy erikoinen seikka

Uudeksi pääministeriksi nouseva Mihail Mishustin, 53, on Venäjälläkin melko tuntematon hahmo, mutta hänen kerrotaan onnistuneen tehostamaan veronkantoa ja uudistamaan pahamaineista verovirastoa.

Presidentti Vladimir Putin ehdotti keskiviikkona Venäjän uudeksi pääministeriksi veroviraston johtajaa Mihail Mishustinia.

Kremlin antaman lausunnon mukaan Putin tapasi Mishustinin tänään Kremlissä, jossa hän ehdotti tälle pääministeriyttä. Mishustin hyväksyi tarjouksen. Parlamentin pitää vielä hyväksyä hänen nimittämisensä, mutta sitä pidetään Venäjällä käytännössä muodollisuutena, sillä Putinin tahto ratkaisee.

Venäläisille riviministereille hallituksen ero tuli täytenä yllätyksenä, kertoivat BBC:n ja The Bellin haastattelemat nimettömät hallituslähteet. Tiedossa ei ole, yllättikö Putin myös Mishustinin.

Mishustin on johtanut Venäjän verovirastoa vuodesta 2010 lähtien. Sitä ennen hän johti UFG-sijoituskonsernia parin vuoden ajan.

Sportsdaily-sivuston mukaan Mishustin on intohimoinen urheilumies. Erityisen kiinnostunut hän on jääkiekosta.

Mishustin on TsSKA-jääkiekkojoukkueen pitkäaikainen fani. Hän kuuluu myös TsSKA:n hallintoneuvostoon, ja hänellä on ollut rooli seuran toiminnan uudistamisessa.

Venäjällä onkin jo arveltu, että yksi syy Mishustinin nousuun saattaa yksinkertaisesti olla se, että hän on tutustunut Putiniin hyvin miesten yhteisen jääkiekkoharrastuksen parissa.

Urheilun lisäksi hänen Mishustin harrastaa pianonsoittoa, kertoo uutistoimisto Tass.

Mishustin on naimisissa ja hänellä on kolme poikaa.

Vuoden 2018 veroilmoituksen mukaan Mishustinin vuosiansiot olivat 18 miljoonaa ruplaa eli noin 265 000 euroa. Hänen vaimonsa ansiot puolestaan olivat paljon isommat: 48 miljoonaa ruplaa eli noin 705 000 euroa.

Vuosina 2014 ja 2016 Forbes-lehti nimesi Mishustinin vaimon yhdeksi kaikkein rikkaimmista venäläisvirkamiesten puolisoista.

Erikoista on kuitenkin se, että Venäjän mediassa Mishustinin vaimoon viitataan aina puoliso-termillä eikä artikkeleissa kerrota hänen etunimeään. Tarkkaa tietoa vaimon tulonlähteistä ei ole. Joidenkin arveluiden mukaan Mishustinin perheessä on kenties harjoitettu onnistunutta verosuunnittelua.

Mishustin on suorittanut tohtorintutkinnon taloustieteissä. Hän on opiskellut tietotekniikkaa ja saanut järjestelmäinsinöörin koulutuksen.

Mishustinin johdolla Venäjän verovirasto on uudistanut voimallisesti esimerkiksi sähköistä asiointia. Hänen aikanaan veroviraston tietokonejärjestelmiä ja sähköistä tiedonsaantia on myös kehitetty aktiivisesti, mikä on tehostanut veronkantoa.

Mishustinin aikana verotuksessa on otettu käyttöön esimerkiksi veronmaksajan tunnusnumero INN sekä sähköinen allekirjoitus. Verotoimistojen palveluita on kehitetty niin, että asiakasta pyritään palvelemaan ”yhden luukun” periaatteella.

Venäjän veroviranomaisilla on ollut perinteisesti huono maine, ja maassa on tehty paljon aggressiivisia verotarkastuksia yrityksiin. Yhä edelleen varotarkastuksia käytetään myös poliittisen painostuksen välineenä, ja verovirastoa pidetään kaikkineen korruption vaivaamana.

Mishustinin aikana veroviranomaiset ovat kuitenkin pyrkineet muuttamaan toimintaansa myös asiakasystävällisemmäksi. Turhien ja aikaa vievien verotarkastusten määrää kerrotaankin vähennetyn.

Mishustin on toiminut myös opettajana Moskovan talouskorkeakoulussa, ja hän on ollut mukana toimittamassa veronkannon oppikirjaa.

Mishustinin valintaan reagoitiin Venäjällä tuoreeltaan paitsi yllättyneesti myös melko myönteisesti. Hänen tehokkuudestaan ja asiantuntemuksestaan nimenomaan valtiontalouden kannalta esitettiin toiveikkaita kommentteja.

Putin esitti linjapuheensa alkupuolella lukuisia uudistuksia venäläisten perheiden hyvinvoinnin ja syntyvyyden parantamiseksi, mutta nyt uuden hallituksen tehtäväksi tulee löytää niihin rahoitus.

– On syytä huomata, että juuri veroviraston johtaja tietää kaikista parhaiten, mistä voi etsiä reservejä ja uusia rahanlähteitä presidentin antamien käskyjen toteuttamiseen, hallintotieteiden professori Ruslan Abramov huomautti uutistoimisto Ria Novostille.

Abramovin mukaan Venäjä tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa tiukkaa talouskuria, minkä toteuttamiseen Mishustin on todennäköisesti myös oikea henkilö.