Venäjän uusi pääministeri veti tutkijatkin hiljaiseksi – ”Nimi ei sano minulle yhtään mitään”

Verojohtajan on täytynyt osoittautua tehokkaaksi tyypiksi, professori Markku Kivinen arvioi.

Venäjän uudeksi pääministeriksi on tulossa Venäjän liittovaltion veroviraston (FTS) päällikkö Mihail Mishustin. Presidentti Vladimir Putin aikoo esittää häntä pääministeri Dmitri Medvedevin seuraajaksi.

Mihail Mishustin on tuntematon nimi suomalaisille Venäjä-asiantuntijoille.

– Kyllä on todellinen yllätys. Nimi ei sano minulle yhtään mitään, eikä varmaan muillekaan, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi.

Aleksanteri-instituutin emeritusprofessori Markku Kivinen ei myöskään suoralta kädeltä tunne miestä.

Kivinen sanoo, että Mishustin edustaa kaartia, jota on Venäjällä paljon.

– Tällaisia pääjohtajatasoisia tyyppejä on paljon. Hän on saattanut olla ministerinä joskus, mutta ei ole kuulunut spekulaatioiden kärkikaartiin.

– Eikä hän ole turvallisuuselimistä kotoisin. Mikään silovikki hän ei ilmeisesti ole.

Silovikit tarkoittavat ryhmittymää, joka koostuu turvallisuus- ja puolustusorganisaatioiden ihmisistä.

Kivinen sanoo nimityksen kertovan siitä, että Venäjällä yritetään panna talousasioita etusijalle.

– Tämän verojohtajan on täytynyt osoittautua tehokkaaksi tyypiksi. Venäjällä on kuitenkin kova kilpailu tuon tyyppisestä asemasta. Suurvallan pääministeriksi ei ihan nahjuksia valita.

Kivinen sanoo, että Venäjällä verovirastolla on ollut aika tyly linja.

– Ei se Mishustin ainakaan mikään vasemmistolainen verovirastomies ole. Venäjällä on ollut tyly linja siitä, että mitään progressiivista verotusta sinne ei tuoda.

Venäjän talouspolitiikka on Kivisen mukaan fiskaalista konservatismia ja uusliberalismia.

– Valtion talous pitää saada vakaaksi. Kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen on a ja o.

Venäjällä on tasaveron lisäksi regressiiviset sosiaaliturvamaksut. Tämä on Kivisen mukaan johtanut siihen, että harmaa sektori on pienentynyt.

Venäjällä on Kivisen mukaan isoja haasteita, jotka liittyvät sisäisen ja ulkoisen vakauden väliseen suhteeseen. Suuret sosiaaliset ongelmat vaativat ratkaisuja.

Presidentti Putin on puhunut paljon terveydenhuoltojärjestelmästä. Kuolleisuus- ja syntyvyysluvut näyttävät pahoilta.

Ulkopoliittisen instituutin Lassila arvioi, että veroviraston johtajan nostaminen pääministeriksi voi olla väliaikainen virka.

– Yksi ongelma joka Venäjällä on ollut, on, että samat kasvot pyörivät jatkuvasti esillä. Nyt halutaan luoda muutoksen ja vaihtuvuuden vaikutelma.

Venäjällä tehdään muutoksia perustuslakiin. Muutosten myötä hallinnon roolia presidentin ohjauksessa vahvistetaan. Sillä Lassilan mukaan pedataan mahdollisesti sitä, että Putin tulee vuoden 2024 jälkeen pääministerin paikalle.