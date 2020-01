Kommentti: Täyden sodan syttyminen Yhdysvaltain ja Iranin välille oli vain hyvin pienestä kiinni

Iranin ohjusiskun oli tarkoitus aiheuttaa suurta tuhoa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kaksi ohjusta, kaksi välähdystä taivaalla. The New York Timesin keskiviikkona julkaisema valvontakameravideo näyttää kaukaa sen, mitä tapahtui Ukrainan kansainvälisen lentoyhtiön UIA:n lennolle PS572.

Video on kylmäävää katsottavaa. Se jättää niin paljon näyttämättä. Puolen minuutin välein laukaistuissa ohjuksissa oli sirpaloituva räjähde, joka repi Boeing 737:n rakenteet rikki. Ohjaamon ja matkustamon paineistus katosi, kriittiset järjestelmät vaurioituivat silmänräpäyksessä, kone putosi ja 176 ihmistä menetti henkensä. Heidät kirjaimellisesti revittiin taivaalta alas väkivaltaiseen kuolemaan.

Samoin kävi Malaysia Airlinesin lento 17:lle, joka tuhoutui heinäkuussa 2014 Itä-Ukrainassa. Ja Iran Airin lento 655:lle, jonka Yhdysvaltain sota-alus ampui alas Persianlahdella heinäkuussa 1988. Kaikki nämä ja muut vastaavat tapaukset horjuttavat turvallisuuden tunnetta.

Kuolema on muutenkin ollut vahvasti läsnä tässä kriisissä, ja siitä ovat puhuneet aivan yllättävät hahmot. Ihmiset, joiden ei ollenkaan odottaisi lausuvan julki ajatuksiaan. Ensin avautui Iranin vallankumouskaartin ilma- ja avaruuspuolustuksen komentaja, kenraali Amir-Ali Hajizadeh. Hän kertoi halunneensa kuolla, kun hän kuuli omien aiheuttaneen murhenäytelmän. Se oli ällistyttävän avoin tunnustus.

Avoimia tunteenpurkauksia tuli myös Yhdysvaltain sotilailta, jotka joutuivat Iranin ballististen ohjusten hyökkäyksen kohteeksi Ain al-Asadin tukikohdassa Irakissa. Puolitoista tuntia kestänyt isku oli kosto vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Soleimanin surmasta Bagdadissa.

” Siellä halattiin ja vuodatettiin paljon kyyneleitä. Oli niin kerta kaikkiaan hieno tunne siitä, että kaikki kaverit olivat OK.

Al-Asadin tukikohtaan osui 10 iranilaista ohjusta, jotka tulivat korkealta ja kovaa ja kantoivat satojen kilojen taistelukärkiä. Amerikkalaiset eivät ole tottuneet siihen, että he voivat olla nykyaikaiseen sodankäyntiin kuuluvien täsmäiskujen vastaanottavassa päässä. Heillä ei ollut käytössään torjuntaohjuksia. He olivat täysin voimattomia vihollista vastaan. Kokemuksen on täytynyt olla maailmaa mullistava.

Ylikersantti Dane Kvasager näki iskun jälkeen, että kaikki hänen lähimmät asetoverinsa olivat selvinneet hengissä. Näin hän kuvaili tunteitaan CNN:n haastattelussa:

– Siellä halattiin ja vuodatettiin paljon kyyneleitä. Oli niin kerta kaikkiaan hieno tunne siitä, että kaikki kaverit olivat OK.

Ylikersantti Akeem Ferguson selvisi hengissä kevyessä, betonilla katetussa suojassa. Ohjuksen paineaalto heitti sen päälle tuhansia kiloja painavan t-vallin, mutta onneksi suoja kesti.

– En halua kenenkään joutuvan kokemaan sellaista pelkoa. Kenenkään koko maailmassa ei pitäisi tuntea sellaista, hän sanoi CNN:lle.

Sekä lentokoneen alasampumisesta että ohjusiskusta levisi aluksi paljon väärää tietoa. Iran kiisti usean päivän ajan ampuneensa tappavia ilmatorjuntaohjuksia. Totuuden tunnustaminen ja hallinnon pahoittelut yllättivät.

Silti tarinassa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Kenraali Hajizadehin selitys 10 sekunnin aikaikkunasta, jolloin päätös ohjusten ampumisesta piti tehdä, ei ole uskottava. Ja yksittäisestä sotilaasta, joka päätöksen teki samalla kun ohjuspatterin viestiyhteyksiä häirittiin. UIA:n lento PS572 lähti Teheranin lentokentältä nousuun samaa reittiä, jota muutkin samana yönä lentäneet matkustajakoneet käyttivät.

Tarina ”risteilyohjuksen” torjunnasta on sekin hatusta vedetty. Risteilyohjukset seuraavat matalalla lentäessään maaston muotoja. Saa nähdä, tuleeko totuus esille Iranin lupaamassa oikeudenkäynnissä, ja onko prosessi avoin medialle.

Yhdysvallat kertoi aluksi, että Iranin ohjukset olisivat aiheuttaneet vain vähäistä vahinkoa al-Asadin ja Erbilin tukikohdissa. On totta, että henkilövahinkoja ei sattunut, mutta CNN:n raportin perusteella tuhot näyttävät laajoilta. Ennakkovaroitus, henkilöstön hajasijoittaminen ja Saddam Husseinin aikana rakennetut bunkkerit pelastivat al-Asadin vallien sisäpuolella olleet noin 2 500 Yhdysvaltain sotilasta ja siviilityöntekijää.

Arvelut siitä, että Iranin tarkoitus oli säästää ihmishenkiä ohjusiskussa, eivät kestä lainkaan lähempää tarkastelua. Useat ohjukset iskivät suoraan amerikkalaisten majoitustiloihin, ja yksi osui miehittämättömien lentolaitteiden ohjauskeskukseen. Tilat oli tyhjennetty henkilöstöstä ennen hyökkäystä.

– Nämä (iskut) oli suunniteltu ja tarkoitettu aiheuttamaan niin paljon ihmisuhreja kuin mahdollista, sanoi everstiluutnantti Tim Garland amerikkalaiselle Stars and Stripes -lehdelle.

Oli onni, että amerikkalaisten vammat rajoittuivat aivotärähdyksiin, kuhmuihin ja henkiseen järkytykseen. Jos kuolleita olisi tullut, seuraisimme nyt täyttä sotaa Lähi-idässä.