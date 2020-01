Tutkijat: Venäjän hallituksen ero on dramaattinen muutos – ”Historiaan jäävä päivä”

Jännittävää nähdä, mistä leiristä tulee seuraava pääministeri, sanoo Markku Kivinen.

Venäjä-asiantuntija, Aleksanteri-instituutin emeritusprofessori Markku Kivinen pitää Venäjän hallituksen eroa dramaattisena muutoksena.

– Dmitri Medvedev ja Vladimir Putin ovat hallinneet Venäjää 20 vuotta. Nyt siihen on tulossa muutos, Kivinen luonnehtii.

Kivinen sanoo, että kyseessä on ”eliitin sisäinen uudelleenorganisoituminen”.

– Sitä jo odotettiin aikoinaan, kun Putin palasi presidentiksi eli 2010-luvun alkupuolella.

Pääministeri Medvedev perusteli hallituksen eroa halulla edistää perustuslain muutoksia, joita presidentti Putin oli hetki aiemmin linjapuheessaan esittänyt. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan ulkopuolelta on vaikea nähdä, mikä on syy moiseen kiirehtimiseen.

– Mutta kyllä tässä on hyvin tarkkaan mietitty koreografia, Lassila arvioi taustoja STT:lle.

Hän ei esimerkiksi usko siihen, että Medvedevin hallitus olisi tehnyt itsenäistä päätöstä erota ja siten yllättänyt Putinin.

Hallituksen erosta on toistaiseksi vähän tietoa. On kerrottu, että maan pitkäaikainen pääministeri Dmitri Medvedev nimitetään maan turvallisuusneuvoston johtoon.

– On vaikea sanoa, putoaako hän ylös- vai alaspäin. Pudotukseltahan se vallankeskittymään nähden näyttää, Kivinen kommentoi.

Kivinen muistuttaa, että nykyisin Venäjällä eletään hyvin kaukana maailmasta, joka vallitsi Neuvostoliitossa. Silloin kun ihmiset putosivat vallasta, he katosivat kokonaan.

– Nyt ihmiset siirtyvät korkealta näyttävään tehtävään. Se on juuri sitä putoamista ylöspäin.

Lassilan mukaan on mielenkiintoista nähdä, mikä Medvedevin uusi rooli turvallisuusneuvostossa Putinin kakkosmiehenä tulee olemaan. Ollaanko esimerkiksi neuvoston perustuslaillista asemaa vahvistamassa, minkä jälkeen Putin voisi siirtyä Medvedevin paikalle ja Medvedev presidentiksi, Lassila pohtii.

– Kaikki on niin ilmassa. Jonkinlainen historiaan jäävä päivä tämä on. Tässä voi tulla vielä vaikka mitä, Lassila päivittelee.

Medvedevin pudotus vahvistaa Kivisen mielestä presidentti Vladimir Putinin asemaa. Putinin presidenttikausi jatkuu eikä ole merkkejä, että hän olisi väistymässä.

Kivistä kiinnostaa, onko hallituksen eroamisen takana joku merkittävämpi siirtymä. Kivinen sanoo, että Venäjän valtaeliitin sisäisistä kahinoista on vaikea tietää.

Rakenteellisista tekijöistä voidaan jotain päätellä.

– Siellä on sotateollinen kompleksi yksi merkittävä valtakeskus. Kreml itsestään on yksi iso valtakeskus. Sitten on iso konservatiivinen blokki, johon kuuluvat kirkko ja ideologiset apparaatit.

– Yleinen tulkinta on, että Putin tasapainoilee eri valtakeskusten välillä.

Jännittävää on Kivisen mielestä nyt nähdä, kenestä ja mistä leiristä tulee Venäjän seuraava pääministeri.

– Puolustusministeri Sergei Shoigu on ollut toiseksi suosituin, kun on Putinin jälkeistä kaartia katseltu mielipidetiedusteluissa.

Konservatiivinen blokki on Kivisen mukaan lisännyt merkitystään koko ajan. Sitä voi Kivisen mielestä kutsua uudeksi hegemoniseksi projektiksi.

– Siellä on erilaisia virtauksia. On rojalisteista lähtien kaiken maailman euraasialaisia ja muita. Välillä Putin vähän viisailee johonkin sellaiseen suuntaan, mutta Putin on kuitenkin aika anti-ideologinen edelleen.

Medvedev on Kivisen sanoin edustanut ”Kremlin porukkaa”. Hän on ollut Putinin lähipiiriä Pietarista.

Medvedevin profiili on Kivisen mukaan ollut sellainen, että hän on ollut enemmän toimeenpanija. Hänellä ei välttämättä ole ollut omia avauksia.

Lassilan mukaan tietoa Venäjän uuden pääministerin nimestä ei välttämättä jouduta odottelemaan pitkään. Tiedon panttaaminen loisi epävarmuutta ja sopisi huonosti yhteen sen kanssa, että Putin on juuri ehdottanut parlamentin ja hallituksen aseman vahvistamista perustuslain muutoksilla, Lassila sanoo STT:lle.