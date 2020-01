Putin ehdotti isoja muutoksia Venäjän perustuslakiin: ”Muutoksista järjestettävä kansanäänestys”

Presidentti Vladimir Putin ehdotti kansakunnan tila -puheessaan pitkän listan muutoksia perustuslakiin ”Venäjän itsenäisyyden” takaamiseksi – vihjaili myös mahdollisuudesta muuttaa presidenttikausien rajoitusten määrittelyä.

Presidentti Vladimir Putin luetteli kansakunnan tila -puheessaan pitkän listan muutoksia, joita hän ehdottaa tehtäväksi Venäjän vuonna 1993 hyväksyttyyn perustuslakiin.

Putinin mukaan Venäjä ei tarvitse kuitenkaan kokonaan uutta perustuslakia, vaan korjaukset voidaan tehdä lakia muuttamalla.

Putinin mukaan perustuslain muutoskohdista on käynnistettävä laaja yhteiskunnallinen keskustelu ja kaiken lopuksi Venäjän kansalle on annettava mahdollisuus sanoa mielipiteensä. Tämän vuoksi Putin ehdotti, että muutospaketin hyväksymisestä on järjestettävä kansanäänestys.

– Mielestäni on järjestettävä kansanäänestys koko ehdotetusta muutospaketista. Vasta sen pohjalta on tehtävä lopullinen päätös. Kansalaistemme mielipiteen on oltava ratkaiseva. Ihmiset ratkaisevat loppupelissä kaiken, Putin sanoi.

Putin luetteli puheessaan useita muutoksia, jotka hän haluaisi perustuslakiin. Hän antoi esimerkiksi ymmärtää, että perustuslaissa oleva rajoitus yhden ihmisen oikeudesta olla presidenttinä kaksi kautta perättäin ei ole hänen mielestään mikään ”periaatteellinen kysymys”, mutta sana perättäin voitaisiin kuitenkin poistaa siitä.

– En pidä tätä kysymystä periaatteellisena, mutta hyväksyn sen, hän jatkoi sitten.

Putinin sanamuodot olivat tässä kohtaa niin vihjailevat, ettei hänen lopullinen tarkoituksensa presidenttikausien mahdollisesta rajoittamisesta käynyt täysin selville.

Sanamuodosta jäi hieman epäselväksi, haluaisiko Putin kahden perättäisen kauden rajoituksen jättämistä perustuslakiin vaiko sen poistoa – vai hyväksyy hän kenties molemmat riippuen siitä, mihin johtopäätökseen Venäjän yhteiskunnallinen keskustelu tulee myöhemmin päätymään.

Joulukuun lehdistötilaisuudessa Putin antoi kuitenkin jo ymmärtää, että perustuslaista voitaisiin poistaa presidenttikauden rajoitusten suhteen sana ”perättäin”. Jos ainoastaan sana ”perättäin” poistettaisiin perustuslaista, tulevaisuuden presidentti voisi istua virassaan siten ylipäätään vain kaksi kautta eikä hän voisi palata Putinin tavoin pääministerinä käytyään uudelleen presidentiksi jälleen kahdeksi kaudeksi perättäin.

– Teidän uskollinen palvelijanne oli kaksi kautta palveluksessa, jätti sitten (presidentin) tehtävät ja hänellä oli sen jälkeen mahdollisuus palata presidentin tehtäviin, koska kyse ei ollut enää kahdesta perättäisestä kaudesta. Tämä (muotoilu perättäisistä kausista) on häirinnyt joitakin politiikantutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia, joten se voitaisiin ehkä poistaa, Putin sanoi.

Putin ehdotti keskiviikon puheessaan myös, että jatkossa pääministeriehdokkaan valintaoikeus annettaisiin maan parlamentille, jonka jälkeen presidentille jäisi vain pääministerin nimittämisoikeus duuman esityksen pohjalta.

Tätä kohtaa Putin perusteli parlamentin roolin ja vastuun kasvattamisella, mutta todellisuudessa tähän saattaisi kytkeytyä Putinin oma tulevaisuus. Nykyisen perustuslain mukaan Putin ei voi enää jatkaa presidenttinä vuoden 2024 jälkeen.

Jos pääministerin valintaoikeus annettaisiin jatkossa parlamentille, Putin pystyisi itselleen uskollisen parlamentin avulla takaaman sen, että hänet voitaisiin valitaan pääministeriksi vuonna 2024. Tulevalle uudelle presidentille jäisi sen jälkeen vain pääministerin nimitysoikeus parlamentin esityksen pohjalta.

Putin perusteli ehdottamiaan perustuslakimuutoksia sillä, että ne takaisivat paremmin Venäjän itsenäisyyden. Tähän liittyy myös hänen ehdottamansa muutos, jonka mukaan kukaan keskeinen Venäjän poliittisen viran haltija ei saisi omata toisen maan kaksoiskansalaisuutta eikä hänellä saisi olla asumisoikeutta ulkomaille.