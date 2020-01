Iranin presidentti kehotti armeijaa pyytämään anteeksi matkustajakoneen pudottamista

Amerikkalaislehden tietojen mukaan koneeseen osui kaksi ohjusta.

Iranin presidentti Hasan Ruhani kehotti armeijaa pyytämään anteeksi ukrainalaisen matkustajakoneen pudottamista viime viikolla ja kertomaan, miten virhe tapahtui. Samalla presidentti peräänkuulutti kansallista yhtenäisyyttä katastrofin jälkimainingeissa.

– Ihmiset haluavat, että viranomaiset kohtelevat heitä rehellisesti, lahjomattomasti ja luottamuksellisesti, presidentti sanoi hallituksen kokouksen jälkeen.

Ruhanin mukaan vaaliviranomaisten pitäisi niin ikään lopettaa helmikuun vaaleissa ehdolle haluavien turha karsiminen, koska kansa haluaa moniarvoisuutta.

– Kansa on herramme, ja me sen palvelijoita. Palvelijan on palveltava herraansa vaatimattomasti, tarkasti ja rehellisesti, Ruhani luetteli

Turvakamera paljasti ohjukset

Ukrainalaiseen matkustajakoneeseen osui kaksi Iranin ampumaa ohjusta, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT). Lehti julkaisi tiistaina Suomen aikaa nettisivuillaan videon ohjusiskusta. Varmennetulla turvakameran kuvaamalla videolla näkyy, miten ohjukset osuvat koneeseen noin 30 sekunnin välein.

Iran ampui viikko sitten alas ukrainalaisen matkustajakoneen lähellä Teherania. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat. Maa myönsi syyllisyytensä iskuun vasta useita päiviä myöhemmin viikonloppuna ja sanoi kyseessä olleen vahinko.

Lehden mukaan video selittää osaltaan sitä, miksi lentokoneen transponderi (toisiotutkavastain) lakkasi toimimasta. Laite ilmeisesti rikkoontui ensimmäisen ohjuksen osumassa.

Kumpikaan ohjus ei pudottanut konetta heti. Kone syttyi videon perusteella ensin tuleen, kaarsi takaisin kohti Teheranin lentokenttää ja räjähti joitakin minuutteja myöhemmin, NYT kirjoittaa.

Video on peräisin rakennuksen katolle sijoitetusta turvakamerasta. Rakennus sijaitsee noin 6,5 kilometrin päässä Iranin sotilastukikohdasta.