Näistä asioista demokraattien presidenttiehdokkaaksi haluavat olivat eri mieltä: terveydenhuolto, kauppa, Lähi-itä...

Väittely oli viimeinen ennen helmikuun alussa pidettäviä Iowan esivaaleja.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta tämän vuoden vaaleissa tavoittelevat ottivat tänään yhteen Iowassa. Väittelyyn osallistuivat Vermontin senaattori Bernie Sanders, Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren, Delawaren entinen senaattori ja Barack Obaman varapresidentti Joe Biden, South Bendin ex-pormestari Pete Buttigieg, Minnesotan senaattori Amy Klobuchar ja miljardööri Tom Steyer väänsivät muun muassa ulkopolitiikasta ja terveydenhuollosta.

Ehdokkaat olivat samoilla linjoilla monen asian suhteen.

Kaikki esimerkiksi korostivat ilmastonmuutoksen hillitsemisen kiireellisyyttä. Steyer sanoi ilmastoasioiden olevan hänelle ensisijaisia. Sanders puolestaan olisi valmis julistamaan kansallisen hätätilan ilmastonmuutoksen takia.

Myös ulkopolitiikan saralla löytyi yhteisymmärrystä. Kaikki ehdokkaat sanoivat, etteivät olisi ehdoitta valmiita tapaamaan Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia.

– Ilman etukäteen määriteltyjä ehtoja en tapaisi johtajaa, joka sanoi Joe Bidenin olevan ”vesikauhuinen koira,” joka pitäisi hakata kepillä, Biden sanoi.

– Muutenhan pidät hänestä, Sanders vitsaili.

– Ja hän sai (presidentti Donald) Trumpilta rakkauskirjeen heti sen jälkeen, Biden vastasi.

Ehdokkaiden näkökannoissa oli kuitenkin myös selkeitä eroja.

Eri mieltä joukkojen vetämisestä ulkomailta

Joe Biden joutui heti väittelyn alussa toistamaan kantansa, että piti päätöstään äänestää joukkojen lähettämisestä Irakiin vuonna 2002 virheenä. Irakin sota tuli puheeksi, kun ehdokkailta kysyttiin, miksi he olisivat paras vaihtoehto armeijan ylipäälliköksi.

– Oli virhe luottaa siihen, että he eivät olisi menossa sotaan, Biden sanoi viitaten silloiseen hallintoon.

Joe Bidenin mukaan oli virhe tukea Irakin sotaa.

Kysymys liittyi Yhdysvaltojen ja Iranin välien kiristymiseen sotilaskomentajan surman ja ohjusiskun takia. Ehdokkaiden näkemykset siitä, pitäisikö joukkoja pitää Lähi-idässä ja Afganistanissa, erosivat toisistaan.

Ehdokkaista Klobuchar ja Biden pitäisivät pienen määrän joukkoja Lähi-idässä. Warren sanoi, että taistelujoukot pitäisi vetää pois. Buttigieg, ainoa sotaveteraani lavalla, sanoi, ettei Yhdysvaltojen pitäisi lähettää enempää joukkoja ulkomaille. Sanders ei suoraan vastannut kysymykseen, mutta sanoi, että Yhdysvaltojen oli ”lopetettava loppumattomat sodat”.

Terveydenhuollosta vääntöä

Bernie Sanders ja Elizabeth Warren kannattavat Medicare for All -ehdotusta, jonka myötä yksityisiä sairausvakuutuksia ei tarvittaisi. Warren kuitenkin pidättäytyi mainitsemasta suoraan termiä Medicare for All.

Muiden ehdokkaiden suunnitelmissa yksityisen sairausvakuutuksen saisi yhä ottaa, mutta muuten kaikki olisivat valtion taholta vakuutettuja.

Warrenin mukaan Medicare niille, jotka haluavat -suunnitelmat olisivat parannus nykytilanteeseen. Hänen mielestään parannus jäisi kuitenkin liian pieneksi.

– Ei ole totta, että ehdottamani suunnitelma on pieni, Pete Buttigieg vastasi Warrenille.

Pete Buttigiegin mukaan hänen terveydenhuoltosuunnitelmaansa ei voi syyttää kunnianhimon puutteesta.

Joe Biden piikitteli Sandersia siitä, ettei tämä avannut terveydenhuoltosuunnitelmansa kustannuksia.

– Mielestäni meidän pitää olla vilpittömiä äänestäjillemme ja kertoa heille, mitä se maksaa.

Kauppasopimuksista kiistaa

Myös kaupankäynti ja kauppasopimukset jakoivat ehdokkaiden mielipiteitä. Bernie Sandersin mukaan hänellä ja Joe Bidenilla on ”perustavanlaatuinen erimielisyys” aiheessa. Sanders kritisoi Bideniä kauppasopimusten tukemisesta.

– Nafta, PNTR Kiinan kanssa ja muut kauppasopimukset kirjoitettiin vain yhdestä syystä. Ja se on suurten monikansallisten yritysten voittojen lisääminen.

– Me tarvitsemme yritysvastuuta ja meidän pitää suojella hyvinpalkattuja työpaikkoja Yhdysvalloissa eikä nähdä niiden siirtyvän Kiinaan, Meksikoon, Vietnamiin ja muualle.

Bernie Sanders kritisoi kauppasopimuksia.

Biden vastasi kannattavansa täysin yritysvastuuta Sandersin tavoin.

Uudelleen neuvoteltua Nafta-sopimusta vastustava Sanders joutui mielipiteensä kanssa vastakkain Amy Klobucharin kanssa, joka kannattaa sopimusta. Klobucharin mukaan sopimus voisi auttaa Trumpin kauppasodista kärsiviä amerikkalaisia.

Mitä Sanders sanoi?

Bernie Sanders kiisti väittelyssä sanoneensa Elizabeth Warrenille vuonna 2018, ettei nainen voisi voittaa Donald Trumpia.

– Hillary Clinton sai kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump. Totta kai nainen voi voittaa! Oikea kysymys on, miten voimme päihittää Trumpin? Sanders sanoi.

Elizabeth Warrenin mukaan nainen voisi päihittää Donald Trumpin tämän vuoden presidentinvaaleissa.

Warren on jo aiemmin vahvistanut Sandersin kommentin ja sanoi väittelyssä, ettei ryhdy riitelemään tämän kanssa. Hän kuitenkin kertoi aiempien vaalien osoittaneen, mihin naiset pystyvät.

– Katsokaa näitä miehiä lavalla. Yhteensä he ovat hävinneet 10 vaalit. Ainoat ihmiset, jotka tällä lavalla ovat voittaneet kaikki vaalit, joissa ovat olleet ehdolla, ovat naiset.

Warren ei väittelyn jälkeen tarttunut Sandersin ojentamaan käteen. Julkisuuteen ei ole kuitenkaan kerrottu, liittyikö tilanne väittelyn aikaisiin tapahtumiin.