Nettiin on ilmestynyt uusi video, jolla näkyy ukrainalaisen matkustajakoneen alasampuminen Iranissa.

Turvakameran videolla näkyy, kuinka konetta kohti laukaistaan kaksi ohjusta puolen minuutin aikana. New York Times on vahvistanut lähteistään, että video on aito.

Iranilaiset ampuivat 8. tammikuuta ilmatorjuntaohjuksilla alas ukrainalaisen matkustajakoneen, joka oli hieman aikaisemmin noussut ilmaan Teheranin lentokentältä. Iranin mukaan kyseessä oli vahinko.

Videolla näkyy, kuinka ohjukset laukaistaan iranilaisesta sotilastukikohdasta noin 13 kilometrin etäisyydeltä koneesta. Myös ohjusten osumat koneeseen näkyvät. Tulessa ollut kone syöksyi muutamaa minuuttia myöhemmin maahan. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat.

NYT:n mukaan ensimmäinen ohjus rikkoi lentokoneen transponderin ennen kuin toinen ohjus osui koneeseen 23 sekuntia myöhemmin.

Kumpikaan ohjuksista ei tuhonnut välittömästi Boeing 737-konetta, joka liekehtien suuntasi takaisin kohti Teheranin lentokenttää ennen kuin syöksyi maahan.