Lähes 1 000 Libyasta lähtenyttä pakotettu palaamaan maahan – suurin osa viety pahamaineisiin pidätyskeskuksiin

Suurin osa siirtolaisista käännytettiin jo mereltä.

Sodan repimään Libyaan on pakotettu palaamaan viime viikkoina lähes 1 000 ihmistä, kertoi YK tiistaina.

– Ainakin 953 siirtolaista, mukaan luettuna 136 naista ja 85 lasta, on palautettu Libyan rannikolle kuluneen vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana, sanoi tiistaina YK:n edustaja Safa Msehli.

Suurin osa on käännytetty takaisin jo mereltä.

Msehlin mukaan suurin osa palautetuista on viety pidätyskeskuksiin. Kansalaisjärjestöjen mukaan pidätyskeskuksissa on ilmennyt niin pahoinpitelyjä kuin pakkotyötäkin. Brittilehti Guardian kertoi viime vuonna, että pääkaupunki Tripolissa sijaitsevassa pidätyskeskuksessa on ilmennyt myös kidutusta.

Libyan pääkaupungin Tripolin taistelut ovat kiihtyneet viime viikkoina. Myöskään viikonloppuna sovittu tulitauko ei ole pitänyt.