Maailman terveysjärjestö: Kiinan mysteerivirus voi lähteä leviämään – ohjeet sairaaloille annettu

Juuri nyt

Nainen on peittänyt suunsa ja nenänsä hengityssuojaimella kävellessään viranomaisten sulkeman kalatorin ohi.

WHO:n mukaan on mahdollista, että Kiinassa havaittu koronavirus lähtee leviämään. Toistaiseksi virus on kuitenkin tarttunut huonosti ihmisestä ihmiseen.

Maailman terveysjärjestö WHO on antanut ohjeita sairaaloille ympäri maailman siltä varalta, että Kiinassa havaittu uudentyyppinen koronavirus lähtisi leviämään.

Tartuntoja on havaittu tapahtuneen ”rajoitetusti” ihmisestä ihmiseen. Kyse on ollut lähinnä perheiden sisäisistä tartunnoista, mutta on mahdollista, että tauti leviää laajemmin.

Kiinassa on 41 vahvistettua tapausta. Yksi henkilö, 61-vuotias mies on kuollut viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Hänellä oli tosin kasvaimia ja krooninen maksasairaus. Lisäksi sairastuneista seitsemän tila on vakava.

Virusta havaittiin viime viikolla myös ensimmäistä kertaa Kiinan ulkopuolella. Thaimaahan matkustanut nainen laitettiin karanteeniin viime keskiviikkona. Nainen sai hoitoa ja hän on sittemmin palannut kotimaahansa.

Uusi koronaviruksen tyyppi on sukua satoja tappaneille sarsille ja mersille. Toistaiseksi uuden viruksen ei ole kuitenkaan havaittu tarttuvan helposti ihmisestä ihmiseen. Useimmat tartunnoista on havaittu henkilöillä, jotka ovat olleet Huananin kalatorilla Wuhanissa.

Virustartuntaa voi yrittää ehkäistä säännöllisellä käsienpesulla, suun ja nenä peittämisellä yskiessä ja aivastaessa ja kypsentämällä lihan ja kananmunat kunnolla. Myös läheistä kontaktia mahdollisen tartunnan saaneeseen tulee välttää.