Naisen on muun muassa oltava vähintään 20-vuotias ja hänen on toivottava maailmanrauhaa.

Japanilainen miljardööri Yusaku Maezawa etsii naispuolista ”elämänkumppania,” jonka kanssa matkustaa avaruuteen, muun muassa CNN uutisoi. Maezawasta on määrä tulossa ensimmäinen avaruusturisti, joka lentää SpaceX:n raketilla Kuun ympäri vuonna 2023 ja hän haluaisi jakaa kokemuksen naisen kanssa.

Maezawa erosi hiljattain tyttöystävästään, joten muotimoguli päätti etsiä uutta kumppania internetin avulla.

– Haluan löytää ”elämänkumppanin”. Tulevaisuuden kumppanini kanssa haluan huutaa rakkauttamme ja maailmanrauhaa ulkoavaruudesta.

Kumppanin etsinnästä kertovalla verkkosivulla kerrotaan myös, mitä naiselta odotetaan.

Naisen toivotaan olevan vähintään 20-vuotias sinkku, jolla on valoisa persoonallisuus ja, joka on aina positiivinen. Naisen on myös oltava kiinnostunut matkustamaan avaruuteen ja hänen on kyettävä osallistumaan matkan valmisteluihin. Lisäksi miljardöörin kumppanin tulisi haluta elää elämää täysillä ja toivoa maailmanrauhaa.

Hakijoilta kysytään myös tietoa pituudesta, ammatista, harrastuksista, ”erityistaidoista” ja ”myyntivalteista”. Hakijoiden on myös kerrottava, millaisen vaikutelman Maezawa on heihin tehnyt ja liitettävä hakemukseen valokuva itsestään.

Hakuaika Maezawan kumppaniksi päättyy 17. tammikuuta. Valintaprosessi alkaa tämän jälkeen ja kumppanin on tarkoitus olla selvillä maaliskuun loppuun mennessä.

Kumppanin etsinnästä tehdään dokumentti Full Moon Lovers (vapaasti suomennettuna täysikuun rakastajat).

Maezawan Twitter-tilistä tuli Japanin seuratuin tili sen jälkeen, kun Maezawa lupasi jakaa seuraajilleen yhdeksän miljoonaa dollaria, Reuters kertoo. Miehellä on nyt Twitterissä 7,2 miljoonaa seuraajaa.