Iranissa on pidätetty useita ukrainalaiskoneen alasampumiseen liittyneitä

Iranin presidentti Hasan Ruhani vakuuttaa, että vastuussa olleita rangaistaan.

Iranissa useita ihmisiä on pidätetty ukrainalaiskoneen alasampumisen vuoksi, kertoo Iranin oikeuslaitosta edustava Gholamhossein Esmaili. Hän ei kertonut enempää yksityiskohtia pidätyksistä.

Iranin presidentti Hasan Ruhani toisti televisiopuheessaan lupauksensa siitä, että kaikkia koneen ampumiseen liittyneitä vastuuhenkilöitä rangaistaan ja että tapaus tutkitaan tarkasti. Hän myös kertoi, että vastuu tapahtuneesta kuuluu useammalle ihmiselle kuin yhdelle. Oikeudenkäyntiä varten Ruhani haluaa oikeuslaitoksen muodostavan erityisen tuomioistuimen, johon kuuluisi korkea-arvoinen tuomari ja useita asiantuntijoita.

– On hyvä ensiaskel, että Iranin armeija on tunnustanut virheensä. Meidän on vakuutettava ihmiset siitä, että tällaista ei käy uudestaan, Ruhani sanoi.

Iran ampui viime viikolla vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen lähellä Teherania. Kaikki koneen 176 matkustajaa kuolivat, ja heidän joukossaan oli muun muassa useita kanadalaisia ja ruotsalaisia.

Trudeau syyttää jännitteitä

Alas ammutun lentokoneen matkustajat olisivat yhä hengissä, jos jännitteet alueella eivät olisi kiristyneet, sanoi Kanadan pääministeri Justin Trudeau televisiohaastattelussa.

– Uskon, että jos jännitteitä ei olisi ollut, jos alueella ei olisi ollut viime aikoina eskaloitumista, nuo kanadalaiset olisivat nyt kotonaan perheidensä kanssa, Trudeau sanoi Global television -kanavan haastattelussa.

Trudeau lisäsi, että kansainvälinen yhteisö on ollut "erittäin selkeä sen suhteen, että tarvitaan ydinaseeton Iran". Kansainvälisen yhteisön mukaan "on hallittava alueen jännitteitä, jotka ovat seurausta myös Yhdysvaltojen toimista".

Yhdysvallat surmasi tammikuun alussa vaikutusvaltaisen iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin, minkä jälkeen Iranin ja Yhdysvaltojen suhteet ovat kiristyneet äärimmilleen. Trudeau myös totesi, että olisi toivonut Yhdysvalloilta ennakkoon tietoa aikeista surmata Suleimani.

Iran kiistää peitelleensä matkustajakoneen alas ampumista

Eilen Iranin hallitus kiisti peitelleensä ukrainalaiskoneen alas ampumista. Maan asevoimilta kesti kuitenkin useita päiviä tunnustaa teko. Putoamisen väitettiin aluksi johtuneen teknisestä viasta.

Tapaus tutkitaan läpikotaisin, lupasi presidentti Ruhani sunnuntaina Ruotsin pääministerille Stefan Löfvenille puhelimessa. Maahansyöksyssä kuolleista seitsemän oli Ruotsin kansalaisia, ja kymmenen kotipaikka oli Ruotsi. Suurin osa kuolleista oli iranilaisia tai kanadalaisia.

– Meidän on pyrittävä varmistamaan, että tällainen järkyttävä tapaus ei voi toistua missään muualla maailmassa, Ruhani sanoi tiedotteessa.

Iran on kutsunut maahan asiantuntijoita Kanadasta, Ranskasta, Ukrainasta ja Yhdysvalloista osallistumaan turman tutkintaan.

Putoamispaikalta otetuissa valokuvissa on näkynyt puskutraktoreita, jotka näyttävät raivaavan aluetta. Iranin vallankumouskaartia komentava kenraalimajuri Hossein Salami kuitenkin vakuutti, että todistusaineistoon ei ole kajottu.

– Emme ole koskeneet mihinkään. Emme liikuttaneet koneen hylkyä, emme muuttaneet ympäristöä, emme siirtäneet ilmatorjuntajärjestelmää emmekä muuttaneet tutkalukemia, Salami sanoi Iranin parlamentille sunnuntaina.