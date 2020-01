30 sekuntia muuttivat Haitin asukkaiden elämän – Paul, 23, näki ystäviensä hautautuvan katedraalin raunioihin

Sunnuntaina tuli kuluneeksi 10 vuotta Haitin tuhoisasta maanjäristyksestä.

Kymmenen vuotta sitten voimakas maanjäristys iski Haitiin, muuttaen pääkaupunki Port-au-Princen pitkälti rauniokaupungiksi. Noin 70 000 ihmistä haudattiin viikon aikana ja myöhemmin maanjäristyksen uhriluvuksi on arvioitu 100 000–316 000. Yli miljoona ihmistä menetti kotinsa.

Täystuho tapahtui vain noin 30 sekunnissa, CNN kertoo. Näitä sekunteja kuvaillaan kuitenkin vedenjakajaksi, joka jakaa Haitin historian aikaan ennen järistystä ja aikaan sen jälkeen.

– Luulin, että pommi pudotettiin Port-au-Princeen, Haitissa YK:n lastenjärjestö Unicefille työskennellyt Francoise Chandler muistelee.

– Kaikki tärisi ja kuului paljon ääniä. Luulin, että kyse oli samasta kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskuista New Yorkissa, koska olin ollut silloin New Yorkissa.

Ihmisiä tutkimassa rakennuksen raunioita kaksi päivää maanjäristyksen jälkeen tammikuussa 2010.

Chandler oli tuolloin tyttärensä kanssa. Tyttö kysyi äidiltään, kuolevatko he.

– En osaa vastata siihen, mutta, jos kuolemme, kuolemme yhdessä, äiti joutui vastaamaan.

Ne 30 sekuntia, jotka järistys kesti, muuttivat myös 23-vuotiaan Paul Christandron elämän. Nuori mies näki, kuinka Haitin ikoninen katedraali Notre Dame de l'Assomption murtui järistyksen voimasta surmaten Christandron ystävät, jotka olivat rakennuksen sisällä.

– Joka päivä, kun herään, ajattelen sitä.

Raunioihin jääneiden hätääntyneet huudot ovat yhtä tuoreena muistissa kuin kuolleiden hiljaiset kasvot.

– Ajattelen ystäviäni ja mietin, mitä minun pitäisi tehdä elämälläni.

Paul Christandro Haitin ikonisen katedraalin sisällä.

Seitsemän magnitudin järistys tapahtui 12. tammikuuta 2010 kello 16.53 paikallista aikaa (23.53 Suomen aikaa).

Kun tuhojen laajuus alkoi valjeta, valtiot, kansainväliset järjestöt ja julkkikset lupasivat tukea Haitille. Esimerkiksi tammikuun lopussa pidettiin Hope for Haiti Now -konsertit samanaikaisesti New Yorkissa, Los Angelesissa ja Londonissa. Esiintyjien välissä näytettiin videokuvaa järistyksen runnomasta Port-au-Princestä. Konsertti keräsi 57 miljoonaa dollaria hyväntekeväisyysjärjestöille.

Joukkohauta Port-au-Princen lähellä vuosi tuhoisan maanjäristyksen jälkeen.

Yhteensä Haitin on arvioitu saaneen apua järistyksestä selviämiseen noin 9 miljardia euroa, Deutsche Welle kertoo. Haitin hallitus sai summasta murto-osan.

Haiti on kuitenkin yhä köyhin valtio läntisellä pallonpuoliskolla. Järistyksen aiheuttamia tuhoja rakennuksille ja infrastruktuurille ei ole saatu korjattua.

Reutersin mukaan jälleenrakennuksen takkuamisesta on syytetty huonoa hallintoa, byrokratiaa, tuhlausta ja sopimuksia, joita annettiin lähinnä ulkomaalaisille yrityksille. Jälleenrakennusprojekteja ovat leimanneet myös korruptioepäilyt ja valtataistelut.

Haiti kärsii myös muun muassa poliittisesta epävakaudesta. Mielenosoittajat ovat vaatineet presidentti Jovenel Moisen eroa. Kuva viime marraskuulta.

– Tämä on menetetty vuosikymmen, täysin menetetty, haitilainen ekonomisti Kesner Pharel kuvaili kymmentä vuotta järistyksen jälkeen AFP:lle.

– Pääkaupunkia ei ole jälleenrakennettu, mutta paikallisviranomaisten huono hallinto ei ole ainoa syy siihen.

– Kansainvälisellä tasolla emme ole nähneet mekanismia avun hallitsemiseksi siten, että se hyödyttäisi maatamme.

Caradeux on leiri vuoden 2010 maanjäristyksen takia kotinsa menettäneille Port-au-Princessä.

Tuhannet kotinsa menettäneistä asuvat edelleen väliaikaismajoituksissa, usein heppoisissa hökkeleissä.

– Avustusjärjestelmä on rikki, kuvailee tutkija Jake Johnston Haitiin keskittyvästä Center for Economic and Policy Research -laitoksesta.

Johnstonin mukaan Haitille luvattiin paljon apua, mutta vain vähän apua valui ruohonjuuritasolle. Apu pelasti henkiä, muttei onnistunut tuomaan suurempaa muutosta.

Vuonna 2017 presidentiksi valittu Jovenel Moise kertoi Reutersin haastattelussa, ettei ollut varma siitä, miten avustusrahat oli käytetty.

– Meillä ei ole paljon näyttää sen suhteen.