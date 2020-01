Ruotsin puolustusvoimissa on työskennellyt 20 vuoden ajan valeupseeri. Arkistokuvan henkilöt eivät esiinny jutussa.

Valeupseeriksi paljastettu mies nimitettiin vielä viime kesänä Ruotsin YK-operaatioon Malissa, vaikka hän oli jäänyt kiinni valehtelusta rannikkovartiostolle jo vuotta aiemmin.

Ruotsin puolustusvoimissa on työskennellyt 20 vuoden ajan valeupseeri. Asiasta kertoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter maanantaina julkaisemassaan artikkelissa.

Lehden mukaan mies on vuosien varrella päässyt johtotehtäviin useissa vaarallisissa ja tärkeissä ulkomaanoperaatioissa sekä työskennellyt myös sotilastiedustelussa ja turvallisuuspalvelussa hallinnoiden muun muassa salaisia kryptausavaimia. Vielä viime kesänä hänet nimitettiin esikuntapäälliköksi Ruotsin YK-operaatioon Malissa, mutta sittemmin hän on siirtynyt sivuun tehtävistään.

Puolustusvoimissa on tähän saakka oltu tietämättömiä miehen todellisesta taustasta. Dagens Nyheterin mukaan miehen on uskottu suorittaneen upseerin tutkinnon vuonna 1999, mutta lehden selvittäessä asiaa kävi ilmi, että hän ei ollut ehtinyt edes aloittaa koulutusta.

Sen sijaan hän joutui keskeyttämään jo samana vuonna koulutuksen valmistavan kurssin, koska jäi kiinni lukioarvosanojensa vääristelystä. Miehellä on kuitenkin todistus upseerin tutkinnon suorittamisesta, ja sen on allekirjoittanut Per Carlsson -niminen eversti.

Niihin aikoihin kyseisessä yksikössä ei kuitenkaan työskennellyt Per Carlsson -nimistä everstiä.

Dagens Nyheter paljasti jo viime marraskuun lopulla, että sama mies oli erotettu rannikkovartiostosta turvaluokitelluista johtotehtävistä sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että hän oli antanut vääriä tietoja rekrytoijille kaksi vuotta aiemmin. Tuolloin hän oli valehdellut, että hänellä olisi ajokortti sekä tutkinto valtio-opista.

Rannikkovartiosto on kertonut ilmoittaneensa asiasta puolustusvoimille, turvallisuuspoliisi Säpolle sekä valtioneuvoston kanslialle, mutta tästä huolimatta mies sai esikuntapäällikön tehtävän Malin-operaatiossa. Miehen kerrotaan työskennelleen vuosien varrella myös kapteenina Kosovossa sekä majurina Afganistanissa.

Ruotsissa hän on myös kouluttanut sotilaita sekä rekrytoinut heitä ulkomaan tehtäviin.

– Puolustusvoimien on otettava täysi vastuu tästä. Tämä on luonnollisesti jotakin sellaista, jota ei tulisi tapahtua, puolustusministeri Peter Hultqvist kommentoi vastatessaan Dagens Nyheterin paljastuksia koskeviin kysymyksiin SVT:llä.

Kun lehti lähestyi valeupseeria sähköpostitse, tämä ei ollut halukas antamaan haastattelua eikä myöskään kommentoimaan väärentämäänsä tutkintotodistusta. Hän kuitenkin kertoi viestissään, että kukaan ei ollut auttanut häntä saamaan tehtäviä tai väärentämään taustaansa.

– Mikään ulkomainen viranomainen tai toimija ei ole pyytänyt minulta tietoja, mies lisäsi.

Kun DN kysyi mieheltä aiempaan artikkeliinsa liittyen rannikkovartioston nimitykseen liittyneestä valehtelusta, tämä kertoi joutuneensa ”kunnianhimon harhaanjohtamaksi” pyrkiessään parantamaan mahdollisuuksiaan tehtävän saamisessa. Samalla hän myönsi valehdelleensa myös aiemmin.

– Kyllä, olen saattanut tehdä sen useita kertoja. Vastaus on, että en tiedä, kuinka monta kertaa olen tehnyt sen. Enkä tiedä myöskään, mikä kerta oli ensimmäinen, mies kertoi tuolloin.