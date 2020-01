Kiinan mysteerivirusta löytyi nyt matkailijalta Thaimaasta – terveysministeri: ”Pyydän yleisöä olemaan panikoimatta”

Juuri nyt

Kiinassa tautia on löydetty 41 ihmiseltä. Yksi ihminen on kuollut viruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon.

Thaimaassa kiinalainen nainen on eristetty sen jälkeen, kun häneltä löytyi uutta koronavirustyyppiä, joka on aiheuttanut useita tautitapauksia Kiinassa, Reuters uutisoi. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun kyseinen virustyyppi havaitaan Kiinan rajojen ulkopuolella.

61-vuotiaalta kiinalaisnaiselta löydettiin hengitystieinfektio ja hänet laitettiin karanteeniin viime keskiviikkona, thaiviranomaiset sanoivat maanantaina. Nainen sai hoitoa ja hän pääsi palaamaan takaisin kotimaahansa.

Kiinalaisviranomaiset kertoivat viime viikolla, että 41 ihmiselle Wuhanissa oireita aiheuttanut virus saattaa olla uusi koronaviruksen tyyppi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus olisi siten sukua sarsille ja mersille, joskin lisää tietoa tarvitaan sairastapausten tarkan syyn määrittelemiseksi. Sars levisi pisaratartuntana ja kosketusteitse, kun taas mers tarttuu tehokkaimmin käsien välityksellä eikä juuri pisaratartuntana.

Uusi virustyyppi ei vaikuta leviävän helposti ihmisestä toiseen.

– Pyydän yleisöä olemaan panikoimatta, Thaimaan varapääministeri ja terveysministeri Anutin Charnvirakul sanoi Bloombergin mukaan.

– Potilaan havaitseminen osoittaa, että meillä on tehokas valvontajärjestelmä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että meillä on tilanne hallinnassa.

Kiinassa uusia tautitapauksia ei ole havaittu 3. tammikuuta jälkeen. Viranomaisten mukaan tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli sairastunut 41 ihmistä eikä 59, kuten aiemmin oli kerrottu.

Kiinassa yksi sairastuneista kuoli, joskin viranomaisten mukaan hänellä oli myös kasvain ja krooninen maksasairaus. Seitsemän sairastuneen tila on vakava ja kuusi on päässyt kotiin.