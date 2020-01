Suomessa asuva nainen asteli vihille sukellusvenemurhaaja Madsenin kanssa – puolusti tulevaa aviomiestään pitkässä kirjoituksessa jo reilu vuosi sitten

Tanskalaiskeksijä Peter Madsenin tuoreen aviovaimon mukaan pyrkimykset rajoittaa miehen tapaamisoikeuksia vankilassa ovat osoitus siitä, kuinka ”feministinen valtavirta kieltää naiselta oikeuden omaan tahtoon”.

Ruotsalaisen toimittajan Kim Wallin, 30, murhasta elinkautiseen vankeuteen keväällä 2018 tuomittu tanskalaiskeksijä Peter Madsen meni joulukuussa naimisiin Suomessa asuvan venäläisnaisen kanssa. Avioliitosta uutisoivat sunnuntaina ensimmäisinä tanskalaislehdet BT ja Ekstra Bladet.

Tieto joulukuun 19. päivänä tapahtuneesta avioitumisesta julkaistiin viime keskiviikkona sekä Madsenin, 48, että hänen tuoreen puolisonsa Jenny Curpenin, 39, julkisissa Facebook-profiileissa. Madsenin profiilissa julkaistuista päivityksistä tuorein on viime perjantailta, ja siinä mies ilmoittaa, ettei hänellä ole pääsyä internetiin.

Tämän vuoksi Madsen toivoo mahdollisten yhteydenottojen tapahtuvan joko Curpenin Facebook-profiilin tai naisen sähköpostin kautta. IS tavoitti Curpenin sunnuntaina sähköpostin välityksellä. Hän ei kuitenkaan ollut halukas kommentoimaan asiaa, koska kyse on pariskunnan yksityiselämästä.

Julkisista lähteistä löytyvien tietojen perusteella Moskovasta kotoisin oleva ja Varsinais-Suomessa nykyään asuva Curpen on koulutukseltaan graafinen suunnittelija. Hän on työskennellyt myös vapaana toimittajana sekä valokuvaajana, ja lisäksi hänellä on teatteri- ja muuta kulttuuritaustaa.

Tanskalaislehtien mukaan Curpen ja Madsen olivat keskenään tekemisissä vähintään useiden kuukausien ajan ennen avioitumistaan. Sosiaalisessa mediassa Curpen on julkaissut useita kuvia Kööpenhaminaan kuuluvalta Refshalen saarelta, jolla sijaitsevassa työpajassaan Madsen työsti raketti- ja sukellusveneprojektejaan ennen Wallin murhaa.

Kuvien joukossa on myös otos Madsenin sukellusveneiden Freyan, Krakan ja Nautiluksen piirrustuksista. Viimeksi mainittu tuli tunnetuksi Wallin murhan tapahtumapaikkana.

Maaliskuussa 2018 Kim Wallin murhan tapahtumapaikka eli Madsenin rakentama Nautilus-sukellusvene oli sijoitettuna Kööpenhaminan Nordhavniin.

Madsen istuu tuomiotaan Kööpenhaminasta noin puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevassa Herstedvesterin vankilassa, jossa pariskunta myös vihittiin Ekstra Bladetin mukaan. Lehti kertoo Madsenin ja Curpenin saaneen kaksi tuntia yhteistä aikaa avioitumisensa johdosta.

Kesäkuun alussa Curpen jakoi Facebookissa englanninkielisen version tekstistä, joka oli julkaistu jo vuoden 2018 lopulla venäjäksi Knife-nimisellä sivustolla.

Sivusto määrittelee itsensä ”kulttuuria ja yhteiskuntaa käsitteleväksi älylliseksi aikakauslehdeksi”.

– Tämänhetkinen tilanne on epänormaali, ja sanat ovat ainoa mahdollinen keino puolustautua. En toivo tulevani täysin ymmärretyksi, mutta yritän ainakin, Curpen kirjoitti tekstin julkaistessaan.

Pitkä ja polveilevassa tekstissä Curpen kertoo päättäneensä ryhtyä puolustamaan Madsenia tälle omistetun taideprojektin avulla. IS:lle lähettämässään viestissä Curpen sanoi lykänneensä projektiaan ainakin toistaiseksi, koska ei halua tulla syytetyksi siitä, että markkinoi itseään ”käyttämällä aviomiestään ja uutta sukunimeään”.

Peter Madsenin oikeudenkäynti keräsi Kööpenhaminaan runsaan joukon myös kansainvälistä mediaa keväällä 2018. Kuvassa toimittajat piirittävät syyttäjä Jakob Buch-Jepseniä oikeustalon edustalla.

Tekstissä Curpen sanoo, että ”feministinen valtavirta kieltää naiselta oikeuden omaan tahtoon”, mistä yhtenä esimerkkinä on hänen mukaansa pyrkimys rajoittaa Madsenin tapaamisoikeuksia vankilassa. Tanskassa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö Madsenilta ja muilta hänen kaltaisiltaan elinkautisvangeilta kieltää tapaamiset heidän naispuolisten ihailijoidensa kanssa vankilassa.

Curpen ihmettelee myös, miten Madsenista tuli Tanskassa kaiken pahan symboli ja kaikki hänen vanhat ystävänsä katosivat sukellusvenemurhan paljastuttua. Kun Madsen oli saanut tuomionsa ja lukuisat naiset ilmoittivat halustaan vierailla hänen luonaan vankilassa, kyseiset naiset leimattiin Curpenin mukaan vuorostaan koko naissukupuolen ja yhteiskunnan vihollisiksi.

Curpenin mukaan vankeustuomio ei saa riistää ihmiseltä oikeutta kaikkeen muuhun elämään eikä Madsenin luokse pyrkiviä naisia pitäisi painostaa.

– Tällainen painostus on jälleen yksi yhteiskunnan yritys riistää naisilta oikeus hallita omia ajatuksiaan, sosiaalisia piirejään ja kehoaan, artikkelissa kuvaillaan Curpenin ajatuksia.

Curpen saapui Suomeen lokakuussa 2013 YK:n kiintiöpakolaisena silloisen puolisonsa Aleksei Devjatkinin kanssa. Edellisenä kesänä Voima-lehti oli kertonut pariskunnan olevan osa niiden kymmenien venäläisten oppositioaktivistien ryhmää, jotka hakivat eri Euroopan maista poliittista turvapaikkaa niin sanotun Bolotnajan tapauksen johdosta.

Peter Madsenin työpaja Refshalen saarella Kööpenhaminassa maaliskuussa 2018.

Kyse on Moskovassa Bolotnaja-aukiolla presidentti Vladimir Putinin virkaanastujaisten aattona vuonna 2012 järjestetystä mielenosoituksesta, joka päättyi poliisin ja joidenkin mielenosoittajien välillä puhjenneeseen väkivaltaiseen yhteenottoon. Toinen Venäjä -oppositioryhmittymän aktivisti Devjatkin ja toimittajana poliittisesti motivoituneita oikeudenkäyntejä seurannut Curpen osallistuivat toisaalla järjestettyyn sivumielenosoitukseen ja joutuivat pidätetyksi.

Myöhemmin pariskunta onnistui pakenemaan Ukrainan Kiovaan, jossa he jatkoivat poliittista toimintaansa. Helsingin Sanomat kertoi syksyllä 2013, että Devjatkin ja Curpen saivat turvapaikat Suomesta sen jälkeen, kun EU:ssa oli kiinnitetty huomiota Venäjältä paenneiden Bolotnaja-aktivistien ahdinkoon.