Tanskalaislehti BT:n mukaan Madsenin ja Suomessa asuvan venäläisnaisen välinen avioliitto solmittiin 19. joulukuuta.

Raa’asta sukellusvenemurhasta tuomittu Peter Madsen on mennyt naimisiin Suomessa asuvan venäläisnaisen kanssa, tanskalaislehti BT kirjoittaa.

Jenny Curpen -niminen nainen on kertonut liitosta itse lehdelle. Siitä on maininta myös hänen sosiaalisen median tileillään.

Facebook-sivuillaan Curpen kertoo olevansa kotoisin Moskovasta ja olevansa ammatiltaan taiteilija. Sosiaalisessa mediassa hän kertoo olleensa Venäjällä poliittinen aktivisti.

Tanskalaislehti ei ole saanut Madsenin asianajajalta vahvistusta liitolle. Lehden mukaan useat Madsenille läheiset lähteet vahvistavat naimisiinmenon 19. joulukuuta.

Sosiaalisen median kuvissa poseeraa nainen, jolla on pitkä ruskea tukka ja ruskeat silmät. Joissakin kuvissa näkyy kellanruskea kirjekuori, johon on kirjattu vankilan postiosoite. Instagram-profiilissaan naisella on useita kuvia Tanskan-matkalta, jolla hän on vieraillut muun muassa Refshalen saarella alueella, missä Madsenin työpaja sijaitsee.

Vankeusaikanaan Madsen on eronnut vaimostaan, jonka kanssa hän meni naimisiin vuonna 2011. Pari eli avoimessa liitossa, eikä heillä ollut lapsia.

Tanskassa media on aiemmin kertonut, että sadistisesti nuoren ruotsalaistoimittajan murhannut Madsen vetää puoleensa ihailijoita. Kaksi tanskalaista oppositiopuoletta on tästä syystä esittänyt sitä, että naispuolisten ihailijoiden pääsy elinkautisvankien luokse kiellettäisiin. Ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty.

Curpen on puolestaan korostanut Madsenin läheisille, että hänen on päästävä ”kuningattaren” asemaan Madsenin elämässä. Se tarkoittaa, ettei hän hyväksy yhteydenpitoa muihin naisiin, BT kirjoittaa.

Curpen on asunut lehtitietojen perusteella Salossa ainakin vuonna 2013.

Madsen tuomittiin huhtikuussa 2018 elinkautiseen vankeusrangaistukseen kolmikymppisen ruotsalaistoimittajan Kim Wallin murhasta ja ruumiin paloittelemisesta.