Iranilla on kaksi keinoa, joilla se voi uhata Yhdysvaltain ”suurinta ja kauneinta” asekompleksia

Alueelliseksi suurvallaksi nousseen Iranin iskukyky on huomattava – paljon suurempi kuin Saddam Husseinin aikoinaan.

Israel ja koko läntinen maailma säikähtivät perusteellisesti, kun Saddam Husseinin johtama Irak ammuskeli neuvostoliittolaista perua olleita Scud-ohjuksia ensimmäisessä Persianlahden sodassa vuonna 1991. Vahingot Israelissa jäivät vähäisiksi, mutta psykologisesti pelottavia Scudit silti olivat. Niissä olisi voinut olla tavanomaisen räjähteen tilalla kemiallinen tai biologinen taistelukärki. Onneksi ei ollut.

Scudeista on lähes 30 vuotta, jonka aikana alueelliseksi suurvallaksi noussut Irakin naapurimaa Iran on kehittänyt asevoimiaan 530 000 sotilaan mahdiksi. Scud-ohjuksen pohjalta Iran on luonut kokonaisen perheen omia, entistä tehokkaampia ohjuksia. Iranin aseteollisuus on tuottanut myös muun muassa risteilyohjuksia ja miehittämättömiä droneja. Iranin iskukyky on huomattava, paljon suurempi kuin Saddam Husseinin aikoinaan.

Lähi-idän voimatasapaino on silti Yhdysvaltain puolella. Iran ei kykenisi voittamaan täysimittaista sotaa amerikkalaisia vastaan. Iranin ilmavoimista ei esimerkiksi olisi lainkaan vastusta Yhdysvalloille.

Iso kysymys on, voisiko Iran upottaa Yhdysvaltain suurimman ja kauneimman asekompleksin: ydinkäyttöisen lentotukialuksen. Todennäköisesti ei, sillä sen ballistiset ohjukset ovat selvästi hitaampia kuin esimerkiksi kiinalaiset vastineensa, ja siten mahdollisesti ammuttavissa alas Yhdysvaltain torjuntaohjuksin.

Iranilla on myös sukellusveneitä, jotka nekin voisivat uhata lentotukialusryhmää. Yhdysvaltain on otettava nämä uhat vakavasti.

Iranin keskiviikon vastaisena yönä tekemät iskut Yhdysvaltain, Irakin asevoimien ja kansainvälisen liittokunnan käyttämiin Ain Asadin ja Erbilin tukikohtiin todistavat, että Teheranin strategit ovat valmiita käyttämään ohjusarsenaaliaan. Yhdysvallat sai ohjusten laukaisusta ennakkovaroituksen mutta ei kyennyt torjumaan kuin mahdollisesti yhden niistä.

Yhdysvaltain lentotukialus Abraham Lincoln kuvattuna Välimerellä viime vuoden keväällä. Sen sisaralus Harry S. Truman on parhaillaan Iranin lähialueella.

Iranin televisio julkaisi keskiviikkona kuvan ohjuksesta, joka laukaistiin kohti Yhdysvaltain käyttämää tukikohtaa Irakissa.

Vallankumouskaarti käytti iskuissa ehkä Qiam-1:tä. Se on lyhyen kantaman ballistinen ohjus – Scud-evoluutio – jonka kantamaksi arvioidaan 700–800 kilometriä. Ohjus kykenee kuljettamaan jopa 750 kilon tavanomaisen taistelukärjen, ja sitä pidetään osumatarkkuudeltaan selvästi parempana kuin edeltäjiään.

Toinen mahdollisuus on Fateh-110 (suom. valloittaja) tai siitä kehitetty Zolfaghar-ohjus. Näissä liikuteltavalta alustalta laukaistavissa ohjuksissa on noin 450 kilon taistelukärki.

Iranilaisen Qiam-1-ohjuksen jäännöksiä. Yhdysvallat esitteli marraskuussa 2018 todisteita iranilaisen aseteknologian kulkeutumisesta Jemeniin, Afganistaniin ja Bahrainin shiiaryhmittymille.

Iran ampui kuusi Zolfagharia kesäkuussa 2017 Syyriassa sijaitseviin Isis-kohteisiin. Israelilaislähteiden mukaan tarkkuudessa oli toivomisen varaa: osa niistä putosi Irakin puolelle.

Ain Asadin tukikohdasta julkaistut tuoreet satelliittikuvat kuitenkin kertovat, että Iranin ohjukset osuivat tällä kertaa ilmeisesti juuri sinne minne oli tarkoituskin: muun muassa lentokonesuojiin, ei sotilaiden kasarmirakennuksiin. Iranin tarkoitus oli ilmeisesti välttää suurten henkilötappioiden aiheuttamista, jotta Yhdysvallat ei aloittaisi täyttä sotaa sitä vastaan.

Myös saudiarabialaisiin öljyntuotantolaitoksiin viime syyskuussa tehty ohjus- ja droneisku oli ilmeisesti erittäin tarkkaa työtä. Yhdysvallat syyttää iskusta suoraan Irania, mutta sen saattoivat tehdä myös iranilaista teknologiaa käyttäneet Jemenin huthi-kapinalliset.

Iran on hankkinut, varastanut ja kopioinut teknologiaa asevarustelussaan tehden yhteistyötä muun muassa Pohjois-Korean kanssa. Tältä pohjalta Iran rakensi kokonaisen ohjusperheen: Shabab-3:n ja Ghadr-1:n niistä kehitettyine erilaisine versioineen. Kookkaimmat kykenevät nostamaan kiertoradalle satelliitin tai osumaan maaliin jopa 2 000 kilometrin päässä.

Ydinkärjen asentaminen näihin ohjuksiin on periaatteessa mahdollista, mutta sellaisia Iranin asevarastossa ei ole.

On vaikeaa rakentaa ydinpommia, joka olisi kooltaan pieni ja kestäisi ohjuksen laukaisun ja ilmakehän vastuksen aiheuttaman kuumuuden. Iran ei ole tässä teknologiassa yhtä pitkällä kuin Pohjois-Korea, eikä sillä uskota olevan riittävästi rikastettua radioaktiivista materiaalia pommia varten.