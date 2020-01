Libyaan konfliktiin näyttäisi syntyvän tulitauko – sotapäällikkö Haftar noudatti Venäjän ja Turkin kehotusta

Berliiniin on suunnitteilla rauhankonferenssi konfliktin ratkaisemiseksi.

Libyassa sotapäällikkö Khalifa Haftar on suostunut tulitaukoon taistelussaan maan kansainvälisesti tunnustettua GNA-hallintoa vastaan.

Venäjä ja Turkki olivat tällä viikolla kehottaneet Libyan konfliktin osapuolia tulitaukoon. Haftar sanoi ensin jatkavansa taistelua, mutta lauantai-iltana Haftarin joukot kertoivat aloittavansa tulitauon puoliltaöin. He kuitenkin varoittivat iskevänsä takaisin, jos vastapuoli rikkoo tulitaukoa. Muita yksityiskohtia Haftarin joukot eivät tulitauosta kertoneet.

Haftar aloitti huhtikuussa hyökkäyksensä pääkaupunki Tripolin valtaamiseksi, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut. Haftarin joukkojen hallussa on kuitenkin käytännössä koko Libyan itä- ja eteläosa.

GNA-hallinnon johtaja Fayez al-Sarraj sanoi lauantaina ottavansa myönteisesti vastaan Turkin ja Venäjän tulitaukokehotukset. Hän kuitenkin sanoi tulitauon riippuvan Haftarin joukkojen vetäytymisestä.

Merkel ja Putin tukevat rauhanprosessia

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi lauantaina Moskovassa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin. Johtajat keskustelivat myös Libyan tilanteesta, ja Putin ilmaisi toiveensa konfliktin liennyttämisestä.

– Toivon, että Libyan osapuolet ryhtyvät tulitaukoon ja keskeyttävät aseelliset yhteenotot muutaman tunnin sisällä. On tärkeä lopettaa aseellinen konflikti, Putin sanoi.

Turkki lähetti tällä viikolla joukkoja Libyaan GNA-hallinnon tueksi. Venäjän taas on sanottu tukevan Haftaria, mutta Putin kiisti jälleen tämän syytöksen.

Merkel ja Putin kehottivat kansainväliseen prosessiin Libyan kriisin ratkaisemiseksi. YK:n Libyan-erityislähettiläs Ghassan Salame pyrkii järjestämään lähiviikkoina Berliinissä rauhankonferenssin, johon Libyan osapuolet osallistuisivat. Putin kutsui Berliinin kokousta erittäin hyväksi askeleeksi oikeaan suuntaan.

Libya on kärsinyt epävakaudesta ja aseellisten ryhmien yhteenotoista sen jälkeen, kun diktaattori Muammar Gaddafin hallinto kukistettiin vuoden 2011 kansannousussa. Haftarin joukot ovat viime vuosina kasvattaneet valtaansa, ja häntä tukevat ainakin Egypti ja Arabiemiirikunnat.

Merkel on sanonut, että Libyasta on vaarassa tulla ”uusi Syyria”. Libyan epävakauden on pelätty helpottavan jihadistien ja ihmissalakuljettajien toimintaa alueella.