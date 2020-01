Lentokoneen pudottamisesta raivostuneet iranilaiset purkavat tunteitaan viranomaisia kohtaan – ”Hävetkää!”

Iranin hengellisen johtajan ja presidentin surunvalittelut eivät ole onnistuneet tyynnyttämään kaikkia iranilaisia.

Iran myönsi lauantaina pudottaneensa vahingossa ohjuksellaan ukrainalaisen matkustajakoneen, jonka maahansyöksyssä sai keskiviikkona surmansa 176 ihmistä. Maan viranomaiset kertoivat, että ohjus oli ammuttu lentokoneeseen vahingossa, kun ilmapuolustusjärjestelmä oli hälytystilassa Yhdysvaltain joukkojen Irakissa käyttämiin tukikohtiin tehdyn ohjusiskun jälkeen.

Lauantaista tunnustusta edeltäneiden päivien ajan Iran oli kiistänyt koneen pudonneen ohjuksen osuman seurauksena. Iranin hengellinen johtaja Ali Khamenei sekä presidentti Hasan Ruhani ovat esittäneet julkisesti surunvalittelunsa tapahtuneen johdosta, mutta Reutersin mukaan lausunnot eivät ole onnistuneet tyynnyttämään kaikkia iranilaisia.

Uutistoimiston mukaan kansalaiset ovat ilmaisseet raivoaan muun muassa sosiaalisessa mediassa. Twitterissä julkaistun kuvamateriaalin perusteella Teheranissa on myös käynnistynyt mielenosoituksia, joissa vaaditaan Khamenein eroamista tehtävistään.

– Tämä on kansallinen tragedia. Tapa, jolla viranomaiset käsittelivät sitä ja ilmoittivat siitä, oli vielä traagisempi, maltillinen saarnaaja Ali Ansari sanoi puolivirallisen ILNA-uutistoimiston mukaan.

Lentokoneen maahansyöksyssä kuolleiden kuvia, kynttilöitä, kukkia ja muistoesineitä on tuotu viime päivinä Kanadan Torontossa sijaitsevalle Mel Lastman -aukiolle.

Iranilaiset ovat vaatineet myös vastauksia kysymyksiinsä siitä, miksi viranomaiset eivät sulkeneet Teheranin lentokenttää ja maan ilmatilaa, vaikka ilmapuolustusjärjestelmä oli hälytystilassa Yhdysvaltojen mahdollisen vastaiskun vuoksi. Kiovaan matkalla ollut lentokone oli noussut ilmaan Teheranista hetkeä ennen putoamistaan.

Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin tukikohtiin tehdyt ohjusiskut eivät vaatineet kuolonuhreja. Iran laukaisi ohjukset kostaakseen Yhdysvalloille sotilaskomentaja Qassim Suleimanin kuoleman Irakissa aiemmin tehdyssä ilmaiskussa.

– He olivat niin huolellisia siinä, etteivät tappaisi yhtäkään amerikkalaista kostaessaan Suleimanin puolesta. Mutta he eivät sulkeneet lentokenttää? Tämä osoittaa sen, kuinka vähän hallinto välittää iranilaisista, teheranilainen Mira Sedaghati sanoi Reutersille puhelimen välityksellä.

”Viimeinen raja on ylitetty, herra ministeri!”

Iranin asevoimat ilmoittivat valtion televisiossa julkaistussa lausunnossaan, että matkustajakonetta oli luultu erehdyksessä ”viholliskohteeksi”, koska se oli kääntynyt kohti vallankumouskaartin tärkeää sotilastukikohtaa, joka sijaitsee lähellä Teherania. Asevoimien mukaan kyse oli ”inhimillisestä erehdyksestä ja tahattomasta teosta”.

– Tahatonta? Mitä se tarkoittaa? He salasivat tätä valtavaa, traagista uutista päivien ajan vain surrakseen Suleimania. Hävetkää! Tabrizin kaupungissa asuva Reza Ghadyani sanoi.

Sadattuhannet iranilaiset osallistuivat kuluneella viikolla sotilaskomentaja Qassim Suleimanin hautajaisseremonioihin. Kuva Teheranista maanantailta.

Viranomaiset julistivat Iranissa kansallissankarin asemassa olleen Suleimanin kuoleman jälkeen kolmen päivän suruajan, ja sadattuhannet ihmiset osallistuivat miehen hautajaisseremonioihin. Presidentti Ruhani sanoi Twitterissä lauantaina, että ”Iranin islamilainen tasavalta katuu syvästi tätä katastrofaalista virhettä”.

– Otit kostosi iranilaisilta, toimittaja Ahmad Batebi vastasi Ruhanin twiittiin.

Toinen presidentin viestiin vastannut Twitterin käyttäjä puolestaan vaati tätä eroamaan. Sosiaalisessa mediassa raivoa on kohdistunut myös ulkoministeri Javad Zarifiin, joka vieritti osan lentokoneen putoamiseen liittyvästä syyllisyydestä Yhdysvaltojen ”seikkailupolitiikan” kontolle.

– Viimeinen raja on ylitetty, herra ministeri! Te pilasitte kaiken! Bita Razaqi -niminen Twitterin käyttäjä moitti Zarifia.

New York Timesin mukaan vihaiset iranilaiset ovat julkaisseet Twitterissä myös kuvia, joissa heidän mukaansa näkyi, kuinka Iranin viranomaiset olivat jo siivonneet lentokoneen jäänteet sen putoamispaikalta. Iran on kiistänyt turmapaikan siivoamisen.

”Meidän hengillämme ei ole arvoa”

Matkustajakoneessa surmansa saaneista 63 oli Kanadan kansalaisia, joista monella oli lisäksi Iranin kaksoiskansalaisuus. Juuri Kanada oli ensimmäinen taho, joka kertoi tiedustelutietojen viittaavan ohjuksen osumaan lentokoneen putoamisen syynä.

– Iranin viranomaisten tulisi ottaa oppia kanadalaisista siinä, kuinka kunnioittaa omia kansalaisia, eräs Twitterissä julkaistuista viesteistä kuului.

Suleimanin kuolemalla on ollut yhdistävä vaikutus iranilaisiin, mutta monien epäluulo viranomaisia kohtaan näytti palanneen jo ennen lauantaista tunnustusta koneen putoamissyystä.

– Meidän hengillämme ei ole arvoa. He ampuivat koneen alas. He eivät ainoastaan jätä pyytämättä anteeksi, vaan myös valehtelevat siitä, pidätyksen pelossa pelkällä etunimellään Yalda esiintynyt teheranilaistaiteilija kertoi perjantaina New York Timesille.

Ohjusosuman mahdollisuutta oli jo ehditty spekuloida iranilaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa jo ennen viranomaisten tunnustusta. Halpoihin ihmishenkiin viittaava aihetunniste #cheaplife alkoi levitä viesteissä heti sen jälkeen, kun länsimaista oli alkanut kuulua arvioita turman syystä.

Jotkut vertasivat viranomaisten kiistäviä lausuntoja heidän aiempiin lausuntoihinsa, joissa väitettiin 80 yhdysvaltalaissotilaan kuolleen tukikohtiin tehdyissä ohjusiskuissa.

– Islamilainen tasavalta on vaatimaton sanoessaan, että se tappoi 80 ihmistä ankarassa kosto-operaatiossaan. Todellisuudessa he tappoivat 176, Turkissa asuva iranilaisaktivisti Dariush Zand twiittasi.