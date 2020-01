Mikä ukrainalaiskoneeseen osui, mitä tapahtuneesta seuraa? Tämä kaikki Iranin konetragediasta tiedetään nyt

Iran myönsi lauantaina ampuneensa erehdyksessä alas ukrainalaisen matkustajakoneen, jonka kyydissä olleet 176 ihmistä kuolivat.

Mitä tapahtui?

Ukrainalaisen Ukraine International Airlinesin lento PS752 nousi ilmaan Iranin pääkaupungista Teheranista keskiviikkona 8. tammikuuta kello 6.12 paikallista aikaa. Ukrainan Kiovaan matkalla olleen Boeing 737-800-mallisen koneen kyydissä oli 176 matkustajaa ja miehistön jäsentä.

Vain pari minuuttia nousun jälkeen, kello 6.14, lennonjohto menetti yhteyden koneeseen, joka oli tuossa vaiheessa noussut 8000 jalan eli noin 2400 metrin korkeuteen.

Hetkeä myöhemmin kone syöksyi maahan ja kaikki kyydissä olleet menehtyivät. Ennen putoamista kone oli kääntänyt lentosuuntansa osittain takaisin kohti Teheranin kansainvälistä lentokenttää.

Ukrainalaisyhtiön kone tuhoutui pian nousun jälkeen Teheranin kansainvälisen lentokentän lähellä.

Koneesta ei lähetetty hätäkutsua ennen sen tuhoutumista. Ukrainan ulkoministeri Vadym Pystaiko kertoi uutiskanava CNN:lle koneen pilotin viimeisten sanojen lennonjohdolle olleen: kaikki on rauhallista ja hyvin.

Iranin viranomaiset kertoivat aluksi koneen pudonneen teknisen vian vuoksi. Mutta lauantaina Iran myönsi ampuneensa koneen alas inhimillisen virheen seurauksena.

Ketä turmassa kuoli?

Ukrainan ulkoministerin mukaan kyydissä olleista 176 ihmisestä 82 oli iranilaisia, 63 kanadalaisia, 11 ukrainalaisia, 10 ruotsalaisia, neljä afganistanilaisia, kolme brittejä ja kolme saksalaisia.

BBC:n mukaan turmassa kuolleista ulkomaalaisista 65:llä oli myös Iranin kansalaisuus. Koneessa olleista ukrainalaisista yhdeksän oli koneen miehistön jäseniä. Viisitoista koneen putoamisessa kuolleista oli lapsia.

Ruumiita korjattiin koneen putoamispaikalta keskiviikkona 8. tammikuuta.

Turma on ollut kova isku Kanadalle, jossa on suuri iranilaisyhteisö. Kanadan kansalaisten lisäksi moni koneessa matkustaneista iranilaisista asui ainakin väliaikaisesti Kanadassa. Lentoreitti Kiovan kautta on ollut Iranissa vierailevien kanadalaisten suosiossa, sillä Irania vastaan asetetut pakotteet ovat tehneet matkustamisen maiden välillä vaikeaksi.

Mikä pudotti koneen?

Ukrainalaiskoneen alasampuminen tapahtui tunteja sen jälkeen kun Iran oli laukaissut risteilyohjuksia Yhdysvaltojen käyttämiin sotilastukikohtiin naapurimaa Irakissa. Iranin tekemä isku oli kosto Yhdysvaltojen edellisviikolla tekemästä iskusta, jossa se surmasi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin.

Iranin armeijan mukaan kone olisi lentänyt lähellä tärkeää paikkaa, joka kuuluu Iranin vallankumouskaartille. Armeijan mukaan kone muistutti muodoltaan ja lentokorkeudeltaan viholliskohdetta, joka sen mukaan johti inhimilliseen virheeseen. Iranin asevoimat olivat korkeassa hälytystilassa odottaessaan Yhdysvaltojen mahdollista vastausta sen sotilastukikohtiin tehdyille ohjusiskuille.

Iranilaiset surivat kenraali Qassim Suleimania, joka kuoli Yhdysvaltojen tekemässä ilmaiskussa.

Koneen pudottajaksi on julkisuudessa arveltu venäläisvalmisteista ilmatorjuntaohjusta, joita Iranin armeijalla on käytössään. Suomalaisasiantuntija Ahti Lappi arvioi Ilta-Sanomille, että teknisesti kyse on voinut olla kevyemmästä, olalta ammuttavasta ja lämpöhakuisesta ohjuksesta tai raskaammasta, tutkahakuisesta Tor- eli SA-15-ilmatorjuntaohjuksesta.

Lappi esitti arvionsa pohjautuen videoon, jonka on sanottu esittävän ohjuksen osumista lentokoneeseen. Videolla näkyy kirkas välähdys pimeällä taivaalla, minkä jälkeen osuman saanut lentokone näyttää kaartavan takaisin kohti tulosuuntaansa.

Miten Iran on selittänyt tapahtunutta?

Iranin lauantaina esittämä tunnustus ukrainalaiskoneen alasampumisesta yllätti monet asiantuntijat. Iran kutsui tapahtunutta ”anteeksiantamattomaksi virheeksi”.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola näkee tapahtuneen myöntämisessä positiivisia merkkejä tilanteessa, jossa Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat kiristyneet äärimmilleen. Ilmaturvallisuuden asiantuntija Anthony Brickhouse arvioi uutistoimisto Reutersille, että tutkimus olisi joka tapauksessa paljastanut ohjuksen koneen putoamisen syyksi. Asian myöntäminen avoimesti saattoi siis olla pakon edessä tehty poliittinen peliliike.

Vallankumouskaartin prikaatikenraali Amirali Hajizadeh sanoi lauantaina, että matkustajakonetta luultiin erehdyksessä risteilyohjukseksi. Konetta ammuttiin lyhyen kantaman ohjuksella joka räjähti koneen vieressä. Näin ollen sirpaleista vaurioita saanut kone kykeni jatkamaan vielä hetken aikaa matkaa ja kääntymään ennen putoamistaan.

– Toivon, että voisin kuolla eikä minun täytyisi todistaa tällaista onnettomuutta, hän kommentoi lauantaina.

Hajizadehin mukaan ohjusta käyttänyt operaattori teki päätöksen ampumisesta itsenäisesti. Aikaa päätöksen tekemiseen oli vain 10 sekuntia ja viestintäyhteydet eivät toimineet kunnolla häirinnän vuoksi.

Ukrainan ulkoministeri Vadym Prystaiko kommentoi tapahtunutta medialle perjantaina.

Kenraalin mukaan tilanteessa Iran oli valmistautumassa ”täysimittaiseen sotaan” Yhdysvaltojen kanssa. Hajizadeh syytti tapahtuneesta Yhdysvaltoja, jonka aiemmin tekemän iskun seurauksena jännitteet alueella kasvoivat.

Mitä koneen alasampumisesta seuraa?

Kansainvälisten ilmailusäädösten mukaan maa, jossa lentokoneen putoaminen tapahtuu, yleensä johtaa onnettomuuden tutkintaa. Tavallisesti myös koneen amerikkalainen valmistaja Boeing osallistuisi tutkintaan, mutta tässä tapauksessa Iran on kieltäytynyt luovuttamasta mitään tietoja tutkinnasta Yhdysvaltoihin. Iran on kuitenkin sanonut olevansa valmis tekemään tutkinnassa yhteistyötä myös amerikkalaisten kanssa.

Tuhoutunut Boeing 737-800 -turmakone on yksi maailman yleisimpiä matkustajakoneita, jota pidetään erittäin turvallisena. Konemalli on kuitenkin joutunut useisiin tuhoisiin onnettomuuksiin viime vuosina.

Ukraine International Airlinesin mukaan kone oli otettu käyttöön neljä vuotta sitten ja kuului yhtiön parhaisiin. Lentoyhtiö on kertonut, etteivät sen koneet lennä enää Iranin ilmatilassa. Myös useimmat muut maailman lentoyhtiöt ovat kertoneet ohjaavansa koneensa kiertämään Iranin ilmatilan.

Kanadan Winnipegissä järjestettiin muistotilaisuus turmassa kuolleille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy vaati Irania rankaisemaan tapahtuneesta vastuullisia, maksamaan uhrien omaisille korvauksia ja pyytämään anteeksi. Hän myös vaati ukrainalaisille asiantuntijoille vapaata pääsyä tutkintamateriaaleihin.

Myös Kanadan pääministeri Justin Trudeau vaati avoimuutta ja oikeutta uhrien omaisille.

– Tämä on kansallinen tragedia ja kaikki kanadalaiset surevat yhdessä, Trudeau sanoi lausunnossaan.

Osa tapahtunutta kommentoineista maailman johtajista on toivonut tapahtuneen johtavan siihen, että osapuolet yrittävät tehdä jotain alueen kiristyneelle tilanteelle. Ranskan puolustusministeri Florence Parly sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että tämä olisi oikea hetki keskustella ydinsopimuksesta Iranin kanssa.

Iranin ja lännen välit ovat kiristyneet sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump veti maansa Iranin kanssa vuonna 2015 neuvotellusta ydinsopimuksesta. Iranilaiskenraalin surmaamisen jälkeen Iran ilmoitti irtautuvansa lopuistakin sopimuksen osista.

– Näistä dramaattisista tapahtumista meidän olisi opittava, että tämä eskalaatio on saatava loppumaan, Parly sanoi France Inter -radion haastattelussa.