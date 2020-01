Maastopalot surmaavat Australian eläimiä – järkyttävä näky golfkentällä sai eläinlääkärin kyyneliin

Maastopalot ovat tappaneet muun muassa kenguruita. Suuri huolenaihe on myös, miten käy Australian kotoperäisten, uhanalaisten lajien.

Australian itärannikolla sijaitsevan pienen Mallacootan kaupungin golfkentästä tuli vuodenvaihteessa pakopaikka maastopaloja paenneille eläimille. Nyt viimeisillä voimillaan viheriölle raahautuneita kenguruita joudutaan lopettamaan, CNN kertoo.

Eläinlääkärinä työskentelevä Chris Barton, 70, on kiertänyt golfkenttää kiväärin kanssa. Torstaiaamuna hän joutui lopettamaan neljä kengurua, joilla oli kolmannen asteen tulehtuneita palovammoja käpälissä ja kasvoissa.

– Näen painajaisia, Barton sanoi CNN:n haastattelussa.

Maastopalot ympäröivät Mallacootan vuodenvaihteessa ja kaupungista evakuoitiin 4000 asukasta ja turistia.

Vain hetkiä aiemmin hän oli joutunut lopettamaan kengurunpoikasen, joka ei vakavien palovammojen takia pystynyt enää hyppiä.

– Olen ollut eläinlääkärinä 40 vuotta enkä vieläkään ole tottunut siihen. Joukkoteurastukset ovat kauheita. Ne nostavat yhä kyyneleet silmiini.

Barton saapui Mallacootaan Melbournesta vaimonsa ja työkaverinsa Elaine Ongin kanssa avustusjärjestöjen pyynnöstä.

– Eläimet kärsivät aivan kuten ihmiset, Ong totesi.

– Yhteisö on kertonut meille, kuinka he ovat käyneet läpi valtavan trauman ja eläinten kärsimysten näkeminen traumatisoi heitä entisestään. Joten he ovat helpottuneita siitä, että me tulemme ja autamme eläimiä.

Kuva kengurusta, joka jouduttiin lopettamaan vakavien palovammojen takia Conjola Parkissa, Uudessa Etelä-Walesissa.

Australiassa rajut maastopalot ovat polttaneet noin kymmenen miljoonaa hehtaaria maata. Ainakin 26 ihmistä on kuollut ja yli 2 000 kotia tuhoutunut.

Sydneyn yliopiston professorin Chris Dickmanin tuoreimman arvion mukaan maastopalot ovat vaikuttaneet jopa noin miljardiin eläimeen ympäri Australiaa.

Maastopaloissa loukkaantunutta koalaa hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla perjantaina.

Suuri huolenaihe on, miten maastopalot vaikuttavat Australian kotoperäisiin, uhanalaisiin lajeihin kuten hiiren kokoiseen pussikkoon Kangaroo Islandilla. Eläin on niin harvinainen, että edes kaikki siihen keskittyneet tutkijat eivät ole nähneet lajin edustajaa. Nyt he pelkäävät, etteivät koskaan näekään, Washington Post kertoo.

Maastopalot ovat piinanneet Kangaroo Islandia, jossa asuu erittäin uhanalainen pussikko.

– Sata prosenttia, kaikki sen vuodesta 1990 alkaen rekisteröidyistä (elin)alueista on paloaluetta. Koko laji on palanut, ekologi Rosemary Hohnen sanoi.

– Ne ovat todellisessa vaarassa, vaarassa kuolla sukupuuttoon.