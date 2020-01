Kiinan mysteeritauti tappoi ensimmäisen ihmisen – keuhkokuumeen aiheutti ehkä sars-viruksen sukulainen

Juuri nyt

Tartunnat ovat ilmeisesti tapahtuneet eläimistä ihmisiin.

Kiina on kertonut aiemmin tuntemattoman viruksen tappaneen ensimmäisen ihmisen Wuhanin kaupungissa, uutistoimisto Al-Jazeera raportoi.

Al-Jazeeran mukaan 61-vuotias mies kuoli viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen torstai-iltana ja ainakin seitsemän muuta henkilöä on kriittisessä tilassa. Yhteensä kiinalaisviranomaiset ovat diagnosoineet 41 tartuntatapausta.

Virus ei vaikuta tarttuvan ihmisestä toiseen, New York Times kertoo. Sen sijaan tartunnat ovat ilmeisesti tapahtuneet eläimistä ihmisiin. Kiinalaisviranomaiset eivät ole kuitenkaan kertoneet, mistä eläimestä viruksen uskotaan siirtyneen.

– Voimme olettaa, että viruksen tarttuvuus ei ole suurta, arvioi tartuntatautien professori Guan Yi Hongkongin yliopistosta.

Kuollut mies oli vakituinen asiakas paikallisella kalatorilla, jonka lisäksi hänellä oli tavanomaisesta poikkeavia kasvaimia ja krooninen maksasairaus, Wuhanin terveyshallinto kertoo. Hallinnon mukaan miehen saama hoito ei helpottanut oireita. Lopullinen kuolinsyy oli keuhkokuumeen aiheuttama sydämen pysähtyminen.

Kiinalaisviranomaiset kertoivat torstaina, että kuoleman aiheuttanut virus on mahdollisesti uudentyyppinen koronavirus. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus olisi siten sukua sarsille ja mersille, joskin lisää tietoa tarvitaan sairastapausten tarkan syyn määrittelemiseksi.

Kiinan Guangdongin alueelta marraskuussa 2002 alkaneessa sars-epidemiassa (äkillinen vakava keuhkotieoireyhtymä) sairastui yhteensä reilu 8000 ihmistä pääosin Aasiassa. Sairastuneista kuoli 774. Epidemia laantui vuoden 2003 alkupuolella. Sars tarttui pisaratartuntana ja kosketusteitse.

Mersin (Lähi-idän hengitysoireyhtymä) ensimmäinen tapaus tunnistettiin Jordaniassa vuonna 2012. Tautitapauksia on ilmoitettu WHO:lle reilu 2500, joskaan kaikista lievimpiä tapauksia ei WHO:lle ole todennäköisesti ilmoitettu. Suurin osa tapauksista on todettu Saudi-Arabissa. Tautiin on kuollut 858.