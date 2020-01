Trumpin virkasyyte menee senaatille ensi viikolla

Edustajainhuone on aiemmin jo nostanut virkasyytteen presidenttiä vastaan vallan väärinkäytöstä ja kongressin työn estämisestä.

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi aikoo viedä presidentti Donald Trumpin virkasyytteen eteenpäin ensi viikolla, Reuters uutisoi.

Edustajainhuone päätti jo ennen joulua nostaa presidenttiä vastaan virkasyytteen vallan väärinkäytöstä ja kongressin työn estämisestä Ukraina-skandaalissa. Pelosi kuitenkin ilmoitti, ettei aio lähettää virkasyytettä senaattiin eikä nimetä oikeudenkäynnin virkailijoita ennen kuin puolueet sopivat valtakunnanoikeuden järjestelyistä.

Pelosi on perustellut virkasyytteen panttaamista sillä, että haluaa varmistaa oikeudenkäynnin olevan tasapuolinen. Republikaanienemmistöisen senaatin puheenjohtaja Mitch McConnell on kuitenkin vastannut, ettei hän pyri puolueettomuuteen, koska koko prosessi on poliittinen.

Kitkaa on aiheuttanut myös muun muassa demokraattien pyrkimys saada Trumpin lähipiiriin kuuluneita henkilöitä todistamaan senaatin edessä. Republikaanit haluavat kuitenkin saada oikeudenkäynnin nopeasti pois alta.