Maailman kuvat: Weinsteinin rollaattori, Megxit ja maastopaloista selvinnyt koala

Rollaattorilla. Elokuvatuottaja Harvey Weinstein saapuu oikeuteen New Yorkin Manhattanilla. Kaikkiaan 80 naista on syyttänyt elokuvamogulia seksuaalirikoksista. Oikeudenkäynti käynnistyy kaksi vuotta sen jälkeen, kun New York Timesin ja New Yorkerin paljastusartikkeleissa esitettiin ensimmäiset syytökset Weinsteinia kohtaan.