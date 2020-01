Suomalaisasiantuntija HS:lle: Iranilla mahdollisuus ensimmäiseen ydinpommiin ensi keväänä

Ydinlataukseen vaaditaan 90-prosenttista uraania, mutta se ei ole asiantuntijan mukaan iso ongelma.

Iran ei ole enää kaukana ensimmäisestä ydinpommistaan, arvioi suomalaisasiantuntija Olli Heinonen Helsingin Sanomille. Hän kuitenkin jatkaa, että yhdellä pommilla olisi lähinnä symbolinen merkitys.

Heinonen on Washingtonissa työskentelevä tutkija ja kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n entinen varajohtaja.

– Oman ilmoituksensa mukaan heillä (Iranilla) on 800 kiloa keskimäärin neliprosenttista rikastettua uraania. Kun heillä on sitä yli tuhat kiloa, on materiaalia tarpeeksi yhden ydinpommin tekemiseen.

Ydinlataukseen vaaditaan 90-prosenttista uraania, mutta se ei Heinosen mukaan ole iso ongelma.

– Heillä voisi olla helmikuussa tuhat kiloa 4,2 prosenttista uraania, ja silloin on puolet työstä tehty.

Heinosen mukaan iranilaiset väkevöittäisivät uraania asteittain ja heille riittäisi helmikuun jälkeen kaksi kuukautta, jos he haluaisivat tehdä ydinasekelpoista materiaalia.