Ohjusvideon analysoinut suomalaisasiantuntija kertoo IS:lle: Tällainen on SA-15, jolla Iranin epäillään pudottaneen matkustajakoneen

Eversti evp. Ahti Lappi pitää uskottavana arvioita siitä, että ukrainalainen lentokone olisi ammuttu alas SA-15-tyyppisellä ohjuksella.

Tutkivan journalismin verkosto Bellingcat ja amerikkalaislehti New York Times ovat julkaisseet videon, jossa ilmeisesti näkyy ohjusisku ukrainalaiskoneeseen Parandin yllä, lähellä Teheranin lentokenttää Iranissa. Asiaa ei kuitenkaan ole vahvistettu viralliselta taholta.

Video on levinnyt laajalti sosiaalisessa mediassa. Aiemmin videon kuvauspaikkaa ei ole kyetty varmistamaan. Bellingcatin mukaan video olisi kuvattu asuinalueella Länsi-Parandissa. Kamera osoittaa kohti Ukrainian International Airlinesin matkustajakoneen tiedettyä reittiä.

New York Timesin mukaan videolla näkyy pieni räjähdys, kun ohjus iskeytyy koneeseen. Kone ei kuitenkaan räjähdä vaan se jatkoi matkaansa useiden minuuttien ajan. Räjähdyksen jälkeen lentäjät yrittivät palata takaisin lentokentälle. Kone lensi kohti kenttää liekeissä ennen kuin se räjähti ja syöksyi nopeasti maahan, New York Times kertoo muiden videoiden osoittavan.

Ulkomaalaisessa mediassa ohjuksen on uskottu olevan peräisin Tor-M1 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä. Iranissa torstaina levinneiden tietojen mukaan koneen putoamispaikalta olisi löytynyt viitteitä Tor M1 -ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksen osista. Tietoa ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Ilmatorjunnan entinen tarkastaja, tietokirjailija ja eversti evp. Ahti Lappi analysoi Ilta-Sanomille Bellingcatin ja New York Timesin julkaisemaa videota lentokoneen välähdyksestä.

– Kyllä tuo välähdys periaatteessa voisi olla ilmatorjunnan ammuksen välähdys ilman muuta. Tuo valon välähdys näyttää ihan uskottavalta. Räjähdyshän on hyvin lyhytaikainen, ihan vaan sekunnin murto-osia.

Lapin mukaan ohjuksen olisi ollut mahdollista yltää 2 400 metrin korkeudessa lentäneeseen matkustajakoneeseen.

Lappi sanoo, että videolta näkyvän välähdyksen sekä lentokoneen putoamisesta julkisuuteen tähän mennessä kerrottujen yksityiskohtien valossa koneeseen olisi periaatteessa voinut osua joko kevyempi, lämpöhakuinen, olkapäältä ammuttava ohjus tai raskaampi, tutkahakuinen ohjus, kuten Tor eli SA-15.

– Molemmilla olisi ollut teknillisesti täysin mahdollista ampua. Jos olisi ollut suurempi lentokorkeus, niin olkapääohjuksella ei olisi pystynyt enää ampumaan, sillä olalta laukaistavien ohjusten torjuntakorkeuden maksimikorkeus on noin 3 000 metriä.

Raskaampi Tor-M1 on venäläinen, panssariajoneuvossa oleva ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jossa on ohjukset ja tutka samassa ajoneuvossa. Sillä on olkapääohjusta selvästi pidempi kantama.

– SA-15:ssa on viidentoista kilon taistelulataus, se on aikamoinen räjähdys. Siihen suhteutettuna tuntuu melkein, että tuon välähdyksen pitäisi olla isompi. Mutta tässähän ei ole etäisyyttä sanottu, eli ei ole tiedossa että kuinka kaukana tuo on. Olkapääohjuksessa on räjähdysainetta korkeintaan semmoiset puolisen kiloa. Mutta aikamoinen räjähdys sekin on loppujen lopuksi.

– Näitä olkapääohjuksia on ollut terroristeilla ja sissiporukoilla. Kun miettii, mitä porukoita Iranissa pyörii, niin olkapääohjuksia saattaisi olla sellaisissa käsissä. Raskaammat Tor-ohjukset ovat sotaväen vehkeitä. Niiden käyttö vaatii jo enemmän koulutusta.

Iranilla on tiettävästi ollut amerikkalaisia Stingereitä ja vanhoja venäläisohjuksia.

Nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet Yhdysvaltojen uskovan, että iranilainen ohjus pudotti ukrainalaisen matkustajakoneen. Matkustajakoneen pudottamista pidetään vahinkona. Vain muutamaa tuntia aiemmin Iran oli tehnyt ohjusiskun amerikkalaisten käyttämään tukikohtaan Irakissa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi tiedotustilaisuudessa torstai-iltana, että matkustajakoneen pudotti todennäköisesti iranilainen ilmatorjuntaohjus.

– Tiedustelu ja todisteet viittaavat siihen, että kyse oli todennäköisesti ilmatorjuntaohjuksesta, mutten kommentoi tätä enempää, Trudeau sanoi.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö ei suostunut kommentoimaan väitteitä siitä, että matkustajakoneeseen olisi osunut iranilainen ohjus.

Iranin siviili-ilmailun johtaja Ali Abedzadeh on kiistänyt väitteet siitä, että Iran olisi pudottanut matkustajakoneen. Hän piti väitteitä ”huhuina”.

– Tieteellisesti puhuen, on mahdotonta, että ohjus olisi osunut ukrainalaiskoneeseen ja sellaiset huhut ovat epäloogisia, mies sanoi ISNA-uutistoimistolle.

176 ihmistä kuoli, kun Ukrainian International Airlinesin lento PS752 syöksyi maahan muutama minuutti lähdön jälkeen keskiviikkona Iranissa. Boeing 737-800 oli matkalla Teheranista Ukrainan Kiovaan.