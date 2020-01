Kiinan mysteeritaudin aiheuttaja voi olla uusi virustyyppi – sukua satoja tappaneille sarsille ja mersille

Kiinassa on mahdollisesti löydetty uusi koronaviruksen tyyppi.

Aiemmin tuntematon virus on aiheuttanut 59 ihmiselle oireita Kiinan Wuhanissa. Nyt viranomaiset kertovat, että alustavien tulosten mukaan on mahdollista, että kyse on uudesta koronaviruksen tyypistä, Reuters uutisoi.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus olisi siten sukua sarsille ja mersille, joskin lisää tietoa tarvitaan sairastapausten tarkan syyn määrittelemiseksi.

Kiinan Guangdongin alueelta marraskuussa 2002 alkaneessa sars-epidemiassa (äkillinen vakava keuhkotieoireyhtymä) sairastui yhteensä reilu 8000 ihmistä pääosin Aasiassa. Sairastuneista kuoli 774. Epidemia laantui vuoden 2003 alkupuolella. Sars tarttui pisaratartuntana ja kosketusteitse.

Mersin (Lähi-idän hengitysoireyhtymä) ensimmäinen tapaus tunnistettiin Jordaniassa vuonna 2012. Tautitapauksia on ilmoitettu WHO:lle reilu 2500, joskaan kaikista lievimpiä tapauksia ei WHO:lle ole todennäköisesti ilmoitettu. Suurin osa tapauksista on todettu Saudi-Arabissa. Tautiin on kuollut 858. Terveyskirjaston mukaan Mers-tartutna tapahtuu todennäköisesti tehokkaimmin käsien välityksellä eikä juuri pisaratartuntana.

Kiinasta nyt mahdollisesti löytynyt virus ei vaikuta tarttuvan ihmisestä toiseen, New York Times kertoo. Sen sijaan tartunnat ovat ilmeisesti tapahtuneet eläimistä ihmisiin. Kiinalaisviranomaiset eivät ole kuitenkaan kertoneet siitä, mistä eläimestä viruksen uskotaan siirtyneen.

– Voimme olettaa, että viruksen tarttuvuus ei ole suurta, arvioi tartuntatautien professori Guan Yi Hongkongin yliopistosta.

Guan oli mukana tunnistamassa sarsin aiheuttanutta koronavirusta.