Näin Iran voi jatkaa hyökkäyksiä Yhdysvaltoja vastaan

Asiantuntijat arvioivat Iranin kehittelevän eri tapoja satuttaa Yhdysvaltoja lähialueillaan.

Yhdysvaltain ja Iranin laajan aseellisen yhteenoton vaara näytti keskiviikkona väistyneen, kun Iranin amerikkalaistukikohtiin kohdistama ohjusisku tulkittiin rajoitetuksi ja presidentti Donald Trump pidättyi vastaiskusta.

Tilanne on kuitenkin amerikkalaisviranomaisten ja asiantuntijoiden mukaan kaikkea muuta kuin ohi.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kommentoi CBS:lle, että Iran näyttäisi tiedustelutietojen mukaan lähettäneen liittolaisilleen Lähi-idässä viestin pidättyä hyökkäyksistä amerikkalaiskohteisiin. Mutta Yhdysvaltain ylin sotilasviranomainen, aselajikomentajien neuvoston puheenjohtaja Mark Milley sanoi kenraaliensa tavoin olevansa varma, että jotkut Iranin tukemat puolisotilaalliset shiiajärjestöt jatkavat iskuja.

Samaa mieltä olivat AFP:n haastattelemat asiantuntijat.

– Irak pysyy konfliktialueena, sanoi Washingtonissa sijaitsevan Lähi-idän instituutin tutkija Randa Slim.

– Kumpikin osapuoli on mobilisoinut joukkonsa Irakissa ja siitä on tullut symbolinen alue iskeä toista vastaan, kommentoi New America -säätiön asiantuntija Erica Gaston AFP:lle.

Iranin ohjusiskun jälkiä lähellä Yhdysvaltain tukikohtaa Erbilissä.

Yhdysvaltoja vastaan aiemmin iskenyt ja kostoiskun kohteeksi joutunut Kataib Hizbollah -järjestö kehotti osapuolia malttiin – toistaiseksi. Irakissa vaikuttaa kuitenkin lukuisia vahvasti aseistettuja shiiaryhmittymiä, eivätkä kaikki niistä suinkaan ole ilmoittaneet aselevosta.

Erityisen vaarallisena pidetään iranilaismielistä Hashed al-Shaabi -järjestöä, jonka varakomentajan Abu Mahdi al-Muhandisin Yhdysvallat surmasi samassa iskussa kuin iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin.

– Hashedissa ei ole selvää komentoketjua ja siihen kuuluu paljon hyvin vihaisia taistelijoita, jotka haluavat kostoa Yhdysvalloille, Gaston totesi.

Puolisotilaallisen Hashed al-Shaabi -shiiajärjestön kannattajat osallistuivat varajohtajansa hautajaisiin Bagdadissa.

”USA ulos Irakista”

Pidemmällä tähtäimellä shiiajärjestöjen ja Iranin tavoite on sama: ajaa Yhdysvallat pois Irakista.

Trump puolestaan on ilmoittanut, että poistuminen tukikohdista, joihin Yhdysvallat on satsannut paljon, ei tule missään tapauksessa kyseeseen tällä hetkellä. Tukikohdat ovat Yhdysvalloille keino jarruttaa Iranin vaikutusvallan kasvua ja tukea Irakia.

Asiantuntijat uskovat, että Iran jatkaa Yhdysvaltain painostamista hajanaisilla iskuilla, mutta myös pehmeämmillä keinoilla. Iranin amerikkalaistukikohtiin kohdistama ohjusisku oli vasta alkua.

– He suunnittelevat toiminnan strategisesti, panostavat eri tapoihin satuttaa Yhdysvaltoja, uskoi New American Security -keskuksen Lähi-idän analyytikko Kaleigh Thomas AFP:n haastattelussa.

New York Timesin haastattelema asiantuntija varoittaa erityisesti kyberhyökkäysten vaarasta. Lehden mukaan amerikkalaiset ovat jo havainneet Iraniin liitettyjen hakkerien ja sosiaalisen median toimijoiden aktiivisuuden kasvua. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi isku Yhdysvaltain hallinnon palvelimia vastaan.

– Iranilla on kyky ja pyrkimys käynnistää tuhoisia hyökkäyksiä, kommentoi Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeriön alaisen kyberturvaviraston johtaja Christopher C. Krebs.

Videolta otetussa kuvassa näkyi ohjusiskun räjähdyksiä Yhdysvaltain sotilastukikohdassa, Irakin Ain al-Asadissa toissa yönä.

Hänen mukaansa Iran kykenee paitsi murtautumaan viranomaisten ja yksityisten palvelimille, myös ”polttamaan ne maan tasalle”, eli tuhoamaan dataa ja ohjelmistoja.

Verkossa on myös levinnyt runsaasti iranilaislähtöistä propagandaa ja valeviestejä, joiden tarkoitus on pelottaa ja huolestuttaa tavallisia amerikkalaisia. Esimerkiksi viikonloppuna Yhdysvaltain hallinnon julkaisuista vastaavan viranomaisen nettisivuille ilmestyi yhtäkkiä verinen Trumpin kuva.

Tukikohdat haavoittuvia

Yhdysvaltain tavoitteena on estää Irania saamasta ydinasetta ja laajentamasta valtapiiriään Lähi-idässä. Trump ilmoitti keskiviikkona uusista pakotteista ja pyysi myös kansainväliseltä yhteisöltä yhteistyötä.

Iran puolestaan toisti, että sen tavoite Suleimanin surman jälkeen on entistä selkeämpi.

– Lopullinen vastauksemme salamurhaan on potkaista Yhdysvaltain joukot ulos alueelta, Iranin presidentti Hassan Rouhani kirjoitti Twitterissä.

Presidentti Donald Trump piti Iran-puhettaan Valkoisessa talossa keskiviikkona. Vierellä varapresidentti Mike Pence ja taustalla aselajikomentaja, kenraali Mark Milley.

Yhdysvaltain hallinnossa vaikutti olevan myös erilaisia käsityksiä Iranin suorittaman ohjusiskun vakavuudesta. Trump korosti vähäisiä tuhoja, mutta kenraali Milley vaikutti haluttomammalta antamaan synninpäästöä Iranille.

– Osumakohdat olivat lähellä henkilöstöä ja kalustoa. Perustuen siihen mitä näin ja tiedän, uskon, että niiden tarkoitus oli aiheuttaa rakenteellista vahinkoa, tuhota ajoneuvoja ja lentokoneita, ja tappaa henkilöstöä, Milley sanoi toimittajille.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain tukikohtien tilanne on pysyvästi hankala.

– Kyseessä on vihamielinen ympäristö, kommentoi badgdadilaisen ajatushautomon johtaja Sajad Jiyad Washington Postille.

– Heitä ei haluta sinne, kustannukset ovat korkeat ja riskit suuret.