Poliisi on välittänyt oikeusistuimelle tutkintaraportin tapauksesta. Nyt viranomaiset tutkivat vanhempien osuutta tapahtumiin.

Maailmalla on herättänyt suurta huomiota Kanariansaarilla Teneriffalla lauantaina kuvattu video, jolla pikkutyttö hyppelehtii huolettomana pitkin kerrostalon seinän ulkoreunusta. Videonkatsoja joutuu haukkomaan henkeään, sillä on vain senteistä kiinni, ettei tyttö menetä tasapainoaan 25 metrin korkeudessa.

Adejen paikallispoliisi tutkii nyt vanhempien osuutta tapahtumiin. Poliisi on kuulustellut tytön isää ja tämän puolisoa, jotka asuvat kyseisessä kerrostaloasunnossa Playa Paraíson rannalla, kertoo Diario de Avisos -lehti. Lehden mukaan tytön isä on slovakialainen ja hänen puolisonsa suomalainen. Aiemmin espanjalaismediassa on kerrottu, että koko perhe olisi suomalainen ja Kanarialla lomamatkalla. Ilta-Sanomat ei ole pystynyt varmistamaan kansalaisuuksia.

Poliisi on kuullut myös kerrostalon osakkaita ja välittänyt tutkintaraportin oikeusistuimelle, joka päättää mahdollisista oikeustoimista tytön isän ja tämän puolison osalta. Ensitietojen mukaan vaikuttaa siltä, että tyttö on livahtanut ikkunasta sillä aikaa, kun suomalaisnainen on ollut suihkussa. Vaikka vanhempien vastuuta tapahtumiin tutkitaan, heidän huoltajuuttaan ei olla viemässä.

Espanjalaismedian mukaan taloa vastapäiseen hotelliin majoittuneet brittituristit kuvasivat tytön seikkailun korkeuksissa, minkä jälkeen video alkoi levitä kuin kulovalkea ympäri maailmaa.