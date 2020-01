Traaginen tapaus sai ulkomaalaiset kummastelemaan vauvojen nukuttamista ulkona talvipakkasella – ”En jättäisi edes koiraa noihin lämpötiloihin”

Parvekkeelle nukkumaan jätetty 7-kuukautinen vauva paleltui kuoliaaksi Venäjällä. Uutinen nosti BBC:n somekeskustelun tikunnokkaan Suomessakin yleisen tavan nukuttaa vauvoja vaunuissa talvipakkasella.

Venäjällä on aloitettu rikostutkinta 7-kuukautisen poikavauvan palelluttua kuoliaaksi parvekkeella, BBC kertoo verkkosivuillaan. Myös Ilta-Sanomat kertoi tapauksesta aiemmin.

BBC kertoo alkuperäisessä uutisessaan, että Pohjoismaissa – esimerkiksi Suomessa ja Norjassa – vanhemmilla on tapana laittaa lapsensa ulos raittiiseen ilmaan päiväunille.

Sittemmin BBC:n Facebook-sivuilla on virinnyt vilkas keskustelu tragediasta ja pohjolassa yleisestä vauvojen nukutuskäytännöstä. Osa keskustelijoista ei ymmärrä Suomessakin yleistä tapaa nukuttaa vauvaa vaunuissa ulkona talvipakkasilla.

– Olen nähnyt tämän aiemmin Itä-Euroopan maissa. Vanhemmat näyttävät ajattelevan, että he (vauvat) nukkuvat paremmin. Itse olisin huolesta sairas, jos kyse olisi omasta lapsestani!, Carolyn Sutton kirjoittaa.

– Jos vauva tarvitsee raitista ilmaa, vie se pitkälle kävelylle. Lasta ei pitäisi jättää koskaan valvomatta edes sekunniksi. Mitä vain voi tapahtua!!!, Gina LiVolsi Douglass huolehtii.

– En jättäisi edes koiraa ulos noihin lämpötiloihin, Deckland Rolfe sanoo.

Moni pohjoismaalainen ja suomalainen on osallistunut keskusteluun. He puolustavat käytäntöä ja muistuttavat, että vauva puetaan pakkasella talvihaalareihin ja paksujen vällyjen alle, eikä heitä jätetä ulos valvomatta tunneiksi. Keskusteluketjussa on jaettu artikkeli, jossa kerrotaan, miksi suomalaiset nukuttavat vauvoja päiväunilla ulkona. Artikkelissa kerrotaan muun muassa, että tutkitusti vauvat nukkuvat ulkona pidempään ja paremmin.

– Asun Ruotsissa, missä tämä on yleinen käytäntö. Kummatkin lapseni on jätetty ja jätetään edelleen päiväunille ulos päiväkodissa, jopa silloin, kun lämpötila painuu pakkaselle. Heitä kuitenkin aina valvotaan ja kyse on enintään kahdesta tunnista. Viisi tuntia valvomatta ei ole hyvä, Andrew Thorpe kommentoi alkuperäistä uutista BBC:n Facebook-sivuilla.