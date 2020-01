Kanarialla kuvattu video kauhistuttaa maailmalla – espanjalaismedia: suomalainen pikkutyttö juoksenteli pitkin kerrostalon ulkoseinustaa

Poliisi tutkii Adejessa Teneriffalla lauantaina sattunutta tapausta, jossa pikkutyttö selvisi karmean näköisestä leikistään vammoitta.

Sosiaalisessa mediassa on lähtenyt kiertämään hurjan näköinen video, jossa pikkutyttö juoksentelee kerrostalon ulkoseinän kapeaa reunusta pitkin ikkunan ja parvekkeen väliä.

Videolla näyttää siltä, että tyttö tulee ulos ikkunasta ja juoksee kepeästi seinustan reunakielekkeellä parveketta kohti. Hän näyttää ensin menevän parvekkeelle, mutta palaakin sitten takaisin ikkunaan.

Video on kuvattu Kanariansaarilla Adejessa Teneriffalla lauantaina, espanjalaislehdet kertovat. Paikallisen El Día -lehden mukaan Adejen kaupunginhallitus on vahvistanut videon aitouden. Videolla tyttö temppuilee kerrostalon neljännen kerroksen kohdalla noin 30 metrin korkeudessa.

Video lähti leviämään, kun brittiläinen radiotuottaja Jeremy Dixon jakoi videon Twitter-tilillään.

https://twitter.com/JeremyDixonDJ/status/1214296642289049601

– Tämä on karmeaa katsottavaa. Ilmeisesti kuvattu Teneriffalla...Yritän aina varata pohjakerroksen huoneita, kun olen lomalla lasteni kanssa..nyt näkyy, miksi, Dixon kirjoittaa Twitterissä.

Rantaelämää Adejessa Teneriffalla. Espanjalaismedian mukaan suomalaisperhe oli siellä lomamatkalla.

Espanjalaisen Antena 3 -televisiokanavan mukaan videolla näkyvä tyttö on noin nelivuotias. Kanavan mukaan tyttö on Kanarialla lomalla olleen suomalaisperheen lapsi. Myös useat muut espanjalaiset tiedotusvälineet kertovat tytön olevan suomalainen. IS ei ole pystynyt varmistamaan tietoa kansalaisuudesta.

Naapurit välittivät tiedon videosta paikalliselle poliisille, joka tutkii tapausta ja on yrittänyt saada yhteyden tytön vanhempiin. Antena 3 -kanavan mukaan tyttö pääsi pakenemaan ikkunasta vaaralliselle retkelleen, kun tytön äiti oli suihkussa.