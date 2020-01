Suomalaiseversti: Tämä oli Trumpin Iran-puheen ”punainen linja” – ”Emme tule koskaan hyväksymään”

Trumpin puheen viesti oli yllättävän positiivinen, mutta paljon riippuu nyt Iranin vastauksesta, sanovat Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Hägglund ja Maanpuolustuskorkeakoulun eversti Petteri Kajanmaa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Hägglund vieraili Ilta-Sanomien studiossa heti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin pitämän puheen jälkeen.

Trump antoi lausunnon koskien Iranin kostoiskuun liittyen kello 18 jälkeen Suomen aikaa Valkoisen talon aulassa.

Ensikuulemalta Trumpin puhe kuulosti Hägglundin mukaan ”yllättävän positiiviselta”. Hänen mukaansa Trumpin lausunto lievensi ilmassa leijunutta avoimen sodan uhkaa. Nyt sodan uhka on pienempi, kuin esimerkiksi 12 tuntia sitten, hän sanoo.

– Trump jätti puheellaan oven avoimeksi diplomatialle ja heitti pallon Iranille. Varovaisen optimistinen olen kuitenkin, sillä Trump on ollut tiukan Iran-politiikan kannalla aiemmin. On puhunut maxim pressure -politiikasta, eli niin paljon painetta Irania vastaan kuin mahdollista, Hägglund summaa.

Samoilla linjoilla on toinen IS:n haastattelema asiantuntija, maanpuolustuskorkeakoulun eversti, Sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajanmaa.

– Trump ilmoitti rivien välissä, että Yhdysvalloille sopii, jos konflikti jää tähän, Kajanmaa sanoo.

– Ehdottomasti saatiin hyvä tulos. Parhaimmillaan tämä jäädyttäisi konfliktin näihin asemiin ainakin joksikin aikaa. Tärkeintä puheesta oli kuulla, ettei iskuissa tullut yhdysvaltalaisia uhreja eikä merkittäviä materiaalisia tappioita. Silloin se antaa ymmärtää, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta jatkaa koston kierrettä, Kajanmaa sanoo.

Trumpin puhe oli ”hassulta kuulostava yhdistelmä” sovittelua, uhoamista ja pelotteita, kertoo Kajanmaa.

Puheensa presidentti aloitti sanomalla, että Iranin ydinaseohjelmaa ei tulla koskaan hyväksymään: ”emme tule koskaan hyväksymään Irania ydinasevaltiona.” Se on Kajanmaan mukaan koko puheen ”punainen linja”, red line.

– Amerikkalaiset kirjoittavat asiansa aina niin, että tärkein asia tulee ensimmäisenä.

Toinen pelote liittyi yhdysvaltalaisten turvallisuuteen. Trump linjasi, että jos yhdysvaltalaisiin kohdistuu väkivaltaa, siihen tullaan reagoimaan.

– Jos et halua leikkiä meidän kanssa sovinnossa, niin täältä pesee.

Puhetta kuunnellessaan Mariette Hägglund pani merkille, ettei puheen viesti kuulostanut perinteiseltä Trumpilta.

– Se oli todella rauhallinen puhe, joka ei sisältänyt mitään vahvoja sanoja. Toisaalta puheessa oli hänelle tyypillistä se, että omia ja Yhdysvaltojen saavutuksia pönkitettiin.

Presidentti twiittasi tiistai-iltana sovinnollisesti, eikä hänestä kuultu 12 tuntiin, ennen tiedotustilaisuutta.

– Tämä viittaa siihen, että taustalla on varmasti neuvoteltu ja keskusteltu siitä, minkä tien Yhdysvallat tilanteessa ottaa, Hägglund sanoo.

Sekä Hägglund että Kajanmaa sanovat, että tällä hetkellä on paljon kiinni Iranin vastauksesta. Miten se ottaa vastaan Trumpin puheen ja sen diplomaattisen sävyn?

– Onko Iranin kansa ja johto tyytyväisiä siihen, mitä he tekivät kostaakseen kenraali Suleimanin kuoleman? Ja jos tämä riittää heille, niin varmaan palataan siihen asetelmaan, mikä on ollut viime vuonna. Eli on jännittynyttä ja on kissa pöydällä, Kajanmaa sanoo.

Mariette Hägglund toivoo, että Iran malttaisi pitäytyä jo tehdyissä iskuissa.

– Yhdysvallat on nyt asettanut oman linjassa ja nyt on kyse siitä, mukautuuko Iran siihen vai ei. Kansainvälisen yhteisön reaktio on tähän todennäköisesti myönteinen, hän sanoo.

Hägglund jää odottamaan Iranin presidentin tai ulkoministeriön vastausta Trumpin puheeseen.

Yhdysvaltojen ja Iranin välisten poliittisten suhteiden lisäksi osana konfliktia ovat Iranin sisäpoliittinen tilanne sekä sen maaperällä operoivat ei-valtiolliset toimijat, kuten erilaiset miliisiryhmät, jotka saattavat jatkaa konfliktia. Myös Isis on otettava lukuun.

– On paljon aspekteja selvitettävänä. Ei tässä mistään rauhasta voida sinänsä puhua, Hägglund sanoo.

– Iran on erittäin hauras valtio, jossa on paljon sisäpoliittista vääntöä. Koko syksyn maassa on ollut protesteja. Kansa on vaatinut muun muassa uudistuksia vaalilakiin, ja se on osoittanut mieltä korruptiota vastaan. Lisäksi Yhdysvaltojen läsnäoloa on maassa yleisesti kritisoitu.