Irakin Erbilin tukikohdassa olevat suomalaisjoukot pakenivat aamuyöllä muutamaksi tunniksi pommisuojiin. Puolustusvoimista ei osata kertoa, kuinka lähelle suomalaisleiriä iskut osuivat.

Iran ampui keskiviikon vastaisena yönä ohjuksia Irakissa kahteen lentotukikohtaan, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukkoja.

Toinen tukikohdista sijaitsee Erbilissä alueella, jossa on myös suomalaisia kriisinhallintajoukkoja.

Suomalaisjoukkojen vahvuus Irakissa on tällä hetkellä 78 henkilöä. Puolustusvoimista ei suostuta vahvistamaan, kuinka monta suomalaista Erbilin leirissä oli iskun aikaan. Moni sotilaista oli vuodenvaihteessa palvelusvapaalla, ja osa heistä palasi Irakiin viikonloppuna.

Puolustusvoimien mukaan kaikki Erbilin tukikohdan suomalaiset pystyivät suojautumaan ja ovat kunnossa. Suomalaiset eivät kokeneet myöskään materiaalisia vahinkoja.

Valmiuspäällikkö, eversti Pasi Hirvonen Puolustusvoimista kertoo Ilta-Sanomille, että päätöstä suomalaisten joukkojen vetämiseksi pois Irakista ei ole tapahtuneen seurauksena ainakaan toistaiseksi tehty.

– Ei ole sen suhteen päätöstä. Tällä hetkellä seuraamme tilannetta ja arvioimme, että mitä tässä nyt tapahtuu.

Katso jutun alusta videolta, miltä ohjukset näyttivät Irakin yötaivaalla

Kansainvälisen sotilastukikohdan alue vaikuttavan kokoinen. Erbilin lentokenttäterminaali näkyy kuvan oikeassa ylälaidassa.

Tällaiset ovat suomalaisleirin pommisuojat: ”Tykistön tai heittimistön kranaatin suoran osuman kestäviä”

Suomalaissotilaat suojautuivat iskun ajaksi pommisuojiin, jotka ovat maan pinnalla sijaitsevia soralla täytettyjen suurten säkkien rakennelmia.

– Suojat ovat suurhiekkasäkeistä tai muista rakennettuja, katettuja, tykistön tai heittimistön kranaatin suoran osuman kestäviä sirpale- tai pommisuojia. Sinne mennään silloin kun tulee shelter-hälytys.

Pommisuojat kestävät tykistö- tai heitintulen, mutta Hirvosen mukaan monisatakiloiset taistelukärjet ovat ”toinen juttu”. Hän ei spekuloi asiasta enempää, sillä Iranin ohjuksista ei ole saatu tarkempaa tietoa.

Hirvosen mukaan paikan päältä arvioitiin ohjusten osuneen kauaksi suomalaisten tukikohdasta.

– Ne havainnot, joita meidän joukkomme viime yönä saivat, olivat kuulohavaintoja. Kommentti sieltä on, että eivät tulleet kovin lähelle. He olivat kuulleet räjähdykset tömähdyksinä.

Suomen joukot saivat iskuista ennakkovaroituksen hälytyksen ansiosta. Hirvonen ei kuitenkaan avaa miltä taholta ja kuinka kauan ennen iskua ennakkovaroitus tuli.

– He ovat saaneet hälytyksen paikan päällä. En pysty avaamaan, että mitä kautta ja millä perusteella se varoitus on saapunut, jonka seurauksena joukot sheltereissä olivat. Ne ovat operaatioon liittyviä asioita ja turvaluokiteltua tietoa.

Irakin pääministerin kansliasta kerrottiin keskiviikkona, että Iran varoitti ohjusiskusta Irakia etukäteen, ja varoitus välitettiin irakilaisille komentajille.

Erbilin kansainvälinen lentokenttä sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Hirvosen tiedon mukaan suomalaiset olivat yöllä suojissa muutamia tunteja, mutta sittemmin he ovat poistuneet suojista takaisin majoitusparakkeihin. Ensimmäinen ilmoitus tapahtuneesta tuli Camp Lionista Suomeen pian öisten räjähdysten jälkeen.

– Ensimmäisissä ilmoituksissa kerrottiin, että Erbilin alueella on räjähdyksiä. Ja että suomalaiset joukot ovat suojissa, suomalaiset on laskettu ja kaikki ovat kunnossa. Myöhemmin saimme puhelimitse tietoa, että tunnelmat siellä olivat rauhalliset. Siinä kohtaa iskuja ei enää tullut.

– Jo aamuyöllä noin neljän aikaan saimme ilmoituksen, että siellä paikan päällä tilanne oli ohi. Meidän joukot eivät enää aamuneljän jälkeen ole suojissa olleet. He ovat Camp Lionin tukikohdassa ja jos turvallisuustilanne niin edellyttää, niin he palaavat sheltereihin.

Suojat on suunniteltu niin, että niissä pystyy majoittumaan tarvittaessa pidemmänkin aikaa.

– Siellä on muun muassa viestivälineet ja vettä, Hirvonen kuvailee.

Suomalaisjoukkoja siirrettiin Erbiliin vain päiviä aiemmin

Suomalaisjoukkojen suojat sijaitsevat suomalaisten Camp Lion -nimisessä leirissä.

– Ne ovat hyvin lähellä majoitusparakkeja, joissa joukot ovat. Niihin poistuminen ja suojautuminen ei pitkään kestä. Se on sellainen rutiininomainen toimenpide, jota siellä harjoitellaan säännöllisesti. Että jopa keskellä yötä suojaan suojautuminen on sekuntien asia enemmän kuin minuuttien.

Suomalaisten joukkojen majapaikka Camp Lion -leiri Pohjois-Irakin Erbilissä on kansainvälisessä sotilastukikohdassa, joka sijaitsee Erbilin lentokentän välittömässä yhteydessä. Lentokenttä on vain muutaman kilometrin päässä Erbilin kaupungin keskustasta.

Aidattu tukikohta-alue on kilometrien laajuinen ja siellä on amerikkalaisten ja suomalaisten lisäksi lukuisten muiden Isisin vastaisen koalition maiden sotilaita. Tukikohdassa on oma kiitorata, sekä useita laskeutumisalustoja helikoptereille.

Hirvosen mukaan puolustusvoimilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin ja kuinka lähelle suomalaisleiriä ohjukset osuivat.

– Mutta voisi päätellä raporttien perusteella, että ne eivät olisi osuneet ihan lähelle suomalaisten joukkojen leiriä, Hirvonen arvioi.

Sotilastukikohdan lentoliikenne oli vilkasta ennen joulua. Sinne laskeutui muun muassa Yhdysvaltain ilmavoimien kuljetuskoneita. Kiitoradan vieressä oli parkissa amerikkalaisten UH-60 Black Hawk -helikoptereita.

Isku Erbiliin sattui suomalaisesta näkökulmasta epäonniseen ajankohtaan, sillä vastikään vuodenvaihteessa suomalaisia joukkoja siirrettiin muualta Irakista Erbilin tukikohtaan.

Televisioyhtiö Kurdistan 24 uutisoi joulukuun lopulla paikallisen poliitikon lausunnon pohjalta, että syynä suomalaisten joukkojen siirtämiselle Erbiliin olisi ollut maan turvallisuustilanne protestien vuoksi.

Hirvosen mukaan joukkojen siirron syynä eivät olleet turvallisuuskysymykset.

– Kyse oli ihan normaalista operaatiossa tapahtuvasta muutoksesta. Viime syksynä päätimme, että Irakin joukot keskitetään Erbilin alueelle. Arvioimme, että toiminnan edellytykset ovat paremmat kun olemme enemmän koossa.

Hirvosen mukaan Erbilin ohella muuallakin Irakissa on yhä jonkin verran suomalaissotilaita, mutta hekään eivät loukkaantuneet iskussa.

Suomalaisten tehtävä keskeytettynä perjantaista saakka

Suomi on osallistunut Irakissa Yhdysvaltain johtamaan OIR-operaatioon vuodesta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä Isisin vastaista koalitiota.

Suomi kouluttaa Irakin keskushallinnon joukkoja ja kurdien peshmerga-joukkoja äärijärjestö Isisin vastaiseen taisteluun.

Tehtävä on kuitenkin ollut keskeytettynä Yhdysvaltain perjantaina tekemän tuhoisan lennokki-iskun ja sitä seuranneiden levottomuuksien takia. Myös turvallisuustasoa suomalaisten Erbilin tukikohdassa on nostettu: suomalaissotilaiden liikkumista tukikohdan ulkopuolella on rajoitettu ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä lisätty.

Operation Inherent Resolve (OIR) on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2014. OIR-operaation tehtävä on koordinoida ja tehostaa Isisin vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

Saksa ilmoitti maanantaina, että se siirtää ainakin osan sotilashenkilöstöstään pois Irakista turvallisuussyiden takia. Saksalla on Irakissa 120 sotilasta.