Trumpilla kaksi vaihtoehtoa: kostaa Iranille tai ei

Maailma odottaa henkeään pidätellen, mitä Donald Trump tekee seuraavaksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole toistaiseksi ilmoittanut, miten Yhdysvallat mahdollisesti vastaa Iranin viimeöiseen ohjusiskuun.

Iran ampui keskiviikon vastaisena yönä ohjuksia Irakissa sijaitseviin kahteen lentotukikohtaan, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukkoja.

Iran vastasi iskuilla Iranin vallankumouskaartin eliittijoukkojen komentajan Qassem Suleimanin surmaan. Yhdysvallat tappoi Suleimanin ilmaiskussa perjantain vastaisena yönä.

Trump kommentoi tilannetta lyhyesti Twitterissä myöhään illalla Yhdysvaltojen aikaa.

– Kaikki on hyvin! Iranista laukaistiin ohjuksia kahteen Irakissa sijaitsevaan sotilastukikohtaan. Uhrien ja vahinkojen kartoitus on parhaillaan käynnissä. Tähän mennessä kaikki hyvin! Meillä on vahvin ja parhaiten varustettu armeija maailmassa, selvällä erolla! Julkaisen lausunnon huomenaamulla, Trump twiittasi.

Trumpin odotetaan keskiviikkona iltapäivällä kommentoivan tilannetta. Hän kertoo samalla Yhdysvaltojen mahdollisista vastatoimista.

Suurimpana huolena on maailmalla, voiko tapahtunut johtaa sodan syttymiseen Yhdysvaltain ja Iranin välille.

Uutiskanava CNN:n toimittaja Stephen Collinson pohtii Trumpin vaihtoehtoja.

Trumpilla on Collinsin mukaan kaksi vaihtoehtoa. Trump voi kostaa iskun tai hän voi ilmoittaa, että nyt riittää.

Ensimmäinen vaihtoehto on, että Trump noudattaa omia uhkauksiaan. Yhdysvallat voi tehdä vastaiskun Iranin maaperälle.

Siitä voisi olla arvaamattomat seuraukset. Isku olisi liikaa islamistisen tasavallan ylpeydelle. Iran voi sen jälkeen suunnata uuden iskun. Seurauksena olisi sotatila.

Collinsonin mielestä paljon riippuu siitä, miten Trump hyväksyy Iranin poliittisen pelin. Hän voi ajatella, että Iranin ohjusiskut ovat pelkästään vastaus Suleimanin surman.

– Mutta Trump ei koskaan käännä toista poskeaan. Hänen mantransa on, että jos sinua vastaan hyökätään, lyö kovemmin takaisin, Collinson kirjoittaa.

Trump voi toisaalta antaa tilanteen rauhoittua.

Jos selviää, ettei iskuissa ollut yhdysvaltalaisia uhreja, Trump voi ilmoittaa, että nyt riittää. Hän saa aikalisän pohtia tilannetta.

– Presidentin vaisto sanoo, että amerikkalaiset joukot pitää vetää kaikkialta turvaan, Collinson kirjoittaa.

Collinson muistuttaa, miten presidentti Trump on sanonut pitävänsä ulkomaille sijoitettuja joukkoja rahan tuhlauksena. Trump on kertonut, että hän eroaa edeltäjistään, jotka saivat aikaan sekasortoa ulkomailla, etenkin Irakissa.

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen arvioi Twitter-viestissä, että nyt ollaan tilanteessa, jossa sekä Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet suoraan toistensa asevoimiin ja niiden edustajiin.

– Aito suuremman eskalaation vaara on siis olemassa.

Paronen näkee kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäinen vaihtoehto on de-eskalointi. Se tarkoittaa Yhdysvalloille pidättäytymistä voimankäytöstä. Maa nostaisi Lähi-idässä olevien joukkojensa puolustusvalmiutta. Samalla maa osoittaisi Iranille julkista diplomaattista sovinnon elettä.

Toinen vaihtoehto on sotilaallinen vastaisku. Vastaisku voidaan Parosen mielestä tehdä monin tavoin.

Iskun tavoitteena lienee Parosen mukaan se, että Yhdysvallat haluaa kiistää Iranilta kyky toimia lähialueellaan olevia yhdysvaltalaisia sotilaallisia kohteita vastaan.

– Tämä tarkoittaisi iskuja esimerkiksi Iranin ohjusjoukkoja ja ilmavoimia vastaan. Mikäli voimankäytössä halutaan mennä yhä pidemmällä, voidaan iskut ulottaa myös Iranin ilmapuolustusjärjestelmään, merivoimiin ja laajemmin esimerkiksi Iranin liittolaisorganisaatioihin.

Jos oletetaan, että Yhdysvaltojen pidemmän aikavälin tavoitteena on korvata Iranin hallinto itselleen myötämielisemmällä johdolla, tämänhetkinen eskalaatio tarjoaisi Parosen mukaan tilaisuuden siihen.